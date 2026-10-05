مرکز اطلاع‌رسانی نظامی ارتش یمن تصاویر حمله موشکی به تجمعات نیروهای سعودی در رأس‌العاره استان لحج را منتشر کرد.

حمله موشکی یمن به تجمعات نیروهای سعودی در لحج

به گزارش تابناک، مرکز اطلاع‌رسانی نظامی ارتش یمن تصاویری از حمله موشکی به تجمعات نیروهای سعودی در منطقه رأس‌العاره استان لحج یمن را منتشر کرد؛ حمله‌ای که با استفاده از چند فروند موشک بالستیک بومی یمن انجام شده است.

مرکز رسانه‌ای مذکور با انتشار این تصاویر اعلام کرد تجمعات نیروهای سعودی در منطقه رأس‌العاره با چند فروند موشک بالستیک بومی هدف قرار گرفته است.

این رسانه زمان انجام این حمله را روز دوشنبه اعلام کرد، اما گزارشی درباره میزان خسارت‌های واردشده یا شمار تلفات احتمالی این حمله منتشر نکرده است.