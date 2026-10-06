ناکامی مزدوران سعودی در تصرف باب المندب

به گزارش تابناک، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: عملیات گسترده نیروهای مزدور سعودی برای نفوذ به سمت باب المندب با واکنش قاطع و دفاع مستحکم نیروهای یمنی مواجه و سرکوب شد.

وی تاکید کرد: تحرکات نیروهای متجاوز در این محور استراتژیک بدون دستیابی به هیچ‌گونه موفقیت میدانی، با عقب‌نشینی اجباری همراه بود.

سریع گفت: این شکست نشان‌دهنده ناتوانی سعودی در تغییر معادلات نظامی در مناطق حساس و تحت کنترل نیروهای مسلح یمن است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن پیش از این از حمله به تجمعات مزدوران سعودی در یکی از مناطق استان تعز یمن خبر داد.

یحیی سریع اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن مستقر در جنوب‌ غرب منطقه الوازعیه واقع در استان تعز در جنوب غرب یمن با حمله به تجمعات مزدوران سعودی، مانع پیشروی آن‌ها در آن منطقه شدند.

وی افزود: در جریان این درگیری، شماری از خودروها و زره‌پوش‌های مزدوران سعودی منهدم و ده‌ها نفر کشته یا زخمی شدند.

بنا بر اعلام سریع، تجمعات نیروهای پشتیبان این مزدوران نیز با چند موشک بالستیک هدف قرار گرفت و تلفاتی بر جای گذاشت.