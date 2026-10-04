ورود نیروهای یمن به تعز همزمان با فرار مزدوران سعودی

به گزارش تابناک، دقایقی پیش نیروهای مسلح یمن در ادامه فتوحات خود وارد شهر تعز شدند تا یکی از مهمترین دژهای مزدوران سعودی در تحولات سالهای اخیر این کشور نیز به تصرف نیروهای انصارالله درآید.

تعز در زمره مهم ترین شهرهای راهبردی یمن به شمار می‌رود که در طول سالهای سپری شده از بحران یمن با حمایت های گسترده ریاض در اشغال مزدوران سعودی قرار داشت

همزمان با انتشار خبر این رخداد، موجی از شادمانی شهرهای صنعا و تعز را فراگرفته است.

منبع: تسنیم