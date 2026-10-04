آمریکا باز هم درخواست عربستان را رد کرد

آکسیوس نوشت: آمریکا برای حفظ تمرکز بر ایران، از حمله به یمن پرهیز می‌کند.

به گزارش تابناک، پایگاه خبری آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد: «فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) درباره انجام حملات نظامی در یمن ملاحظات جدی دارد؛ چراکه بیم آن می‌رود گشودن جبهه‌ای جدید باعث پراکنده شدن تمرکز و توانمندی‌های آمریکا از رویارویی با ایران شود.»

اکسیوس افزود: «آمریکا در حال حاضر قصد ندارد حملات هوایی در یمن انجام دهد یا به عملیات نظامی‌ که عربستان و نظامیان دولت مستقر در عدن برای اجرای آن علیه انصارالله آماده می‌شوند، بپیوندد. با این حال، مقام‌های آمریکایی تأکید کرده‌اند که در صورت مواجه شدن عملیات عربستان با مشکلات، این موضع ممکن است تغییر کند.»

این تحولات هم‌زمان با برگزاری نشست محرمانه‌ای میان مقام‌های ارشد امنیت ملی دولت ترامپ برای بررسی تحولات جنگ با ایران و پرونده یمن، در سایه تشدید تنش‌های منطقه‌ای، رخ می‌دهد.

آکسیوس گزارش داد که عربستان و عناصر دولت عدن در حال آماده‌سازی برای یک ضدحمله گسترده علیه انصارالله هستند تا آنها را از مناطق ساحلی دریای سرخ که امکان کنترل بر تنگه باب‌المندب را فراهم می‌کند، دور کنند.

واشنگتن تاکنون درخواست‌های عربستان برای مشارکت در این عملیات و ارائه پوشش هوایی را رد کرده است.