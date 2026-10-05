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توقف صادرات نفت در عربستان

یک خبرگزاری غربی از توقف صادرات نفت از خط لوله شرق به غرب عربستان در پی حمله جدید خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۷۳۸۶
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تصاویر ماهوارهی

به گزارش تابناک؛ صادرات نفت از خط لوله «شرق-غرب» عربستان پس از وقوع حمله‌ای تازه متوقف شد.

تصاویر ماهواره‌ای تازه نشان می‌دهد خط لوله نفت «شرق-غرب» عربستان بار دیگر آسیب دیده است. ستون دود برخاسته از محل حادثه تا حدود ۵۰ کیلومتری ایستگاه پمپاژ شماره ۲ در شرق ریاض دیده می‌شود. این خط لوله پس از حملات شهریورماه تعمیر و بازسازی شده بود.

همزمان، خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرد که جریان صادرات نفت از طریق خط لوله راهبردی «شرق-غرب» عربستان سعودی به دنبال وقوع یک حمله جدید متوقف شده است. هنوز جزئیات بیشتری درباره ماهیت این حمله، عاملان آن و میزان خسارات وارده منتشر نشده است.

خط لوله «شرق-غرب» یکی از مهم‌ترین شریان‌های صادرات نفت عربستان است که نفت میادین شرقی را به بنادر غربی این کشور منتقل می‌کند. این خط لوله در ماه‌های اخیر بار‌ها هدف حملات قرار گرفته و هر بار پس از تعمیر، مجدداً آسیب دیده است. توقف صادرات از این خط لوله می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر بازار جهانی نفت داشته باشد.

منبع: رویترز

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
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الهی شکر
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