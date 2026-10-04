تصاویر سرعت شگفت انگیز پیشروی انصارالله یمن

نیروهای انصارالله پس از عقب‌نشینی نیروهای وفادار به «شورای رهبری ریاست‌جمهوری» (PLC) از تعز (مزدوران عربستان)، به منطقه «التربه» رسیدند. این خبر، به معنای قطع تمامی مسیرهای ارتباطی میان تعز و عدن خواهد بود که عملاً بخش‌های تحت کنترل دولت در تعز را در محاصره قرار می‌دهد. در یکی از ویدیوهای منتشر شده، نیروهای انصارالله پس از عقب‌نشینی نیروهای حامی «شورای رهبری ریاست‌جمهوری» (PLC) از شهر «التربه»، آزادانه در آن تردد می‌کنند. همچنین دیگر تصاویر نشان می‌دهد انصارالله کاخ سلطان البراکانی، رئیس پارلمان شورای سیاسی یمن که از سوی عربستان سعودی پشتیبانی می‌شود، را در تربه در جنوب شهر تعز به دست گرفته‌اند.