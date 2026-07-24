رئیس هیئت مذاکره کننده یمن بر باز بودن تنگه باب المندب و اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی تاکید کرد.

یمن: باب المندب برای همه باز است، به جز عربستان!

به گزارش تابناک به نقل از المسیره، محمد عبدالسلام رئیس هیئت مذاکره کننده یمن تاکید کرد: تنگه باب المندب بر خلاف آنچه که برخی افراد ادعا می کنند بسته نیست.

وی اضافه کرد: موضع یمن توسط نیروهای مسلح این کشور اعلام شده؛ محاصره دریایی عربستان سعودی در واکنش به محاصره یمن.

عبدالسلام تصریح کرد: این اقدام در حالی انجام می شود که عربستان سعودی با هر اقدامی در راستای حل این بحران با در نظر گرفتن امنیت و حاکمیت و استقلال ملت یمن مخالفت کرده است.