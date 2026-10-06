حمله موشکی یمن به تجمع نیروهای سعودی

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله موشکی به تجمع نیروهای سعودی در اردوگاه «الدغاغیر» در جازان خبر داد و مدعی شد این حمله ده‌ها کشته و زخمی برجا گذاشته است.

به گزارش تابناک؛ سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای یمنی با چند فروند موشک بالستیک، تجمع نیروهای سعودی در اردوگاه «الدغاغیر» در جازان را هدف قرار داده‌اند.

طبق گزارش شبکه المسیره، وی گفت که این حمله با دقت و به‌صورت مستقیم به اهداف اصابت کرده و ده‌ها کشته و زخمی در میان نیروهای سعودی برجا گذاشته است.

یحیی سریع افزود پس از حمله، خودروهای امدادی و آمبولانس‌ها به محل هدف اعزام و نیروهای سعودی با وضعیت آشفته‌ای مواجه شدند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کرد که نیروهای کشورش در عملیاتی دیگر، فرودگاه بین‌المللی ابها را با یک فروند موشک بالستیک هدف قرار داده‌اند.

وی تصریح کرد که این موشک نیز به‌صورت دقیق و مستقیم به هدف اصابت کرده و در پی آن، فعالیت‌های هوانوردی در فرودگاه ابها مختل شده است.

یحیی سریع در ادامه به شرکت‌های هواپیمایی جهان درباره ادامه برقراری پرواز در حریم هوایی عربستان هشدار داد و گفت که این حریم هوایی به صحنه عملیات نظامی نیروهای یمن تبدیل شده است.

وی در عین حال، حریم هوایی مناطق مکه مکرمه و مدینه منوره را از این هشدار مستثنا کرد.

منبع: ایسنا