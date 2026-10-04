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ورود موج جدید بارشی به کشور / کاهش ۱۰ درجه‌ای دما

کارشناس هواشناسی گفت: از روز سه‌شنبه (۱۴ مهر) با ورود سامانه بارشی جدید وارد به کشور، احتمال تشدید بارش‌ها در برخی استان‌ها وجود دارد و دمای هوا در نیمه شرقی کشور تا ۱۰ درجه کاهش می‌یابد.
کد خبر: ۱۳۹۷۲۹۵
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نقشه هواشناسی

به گزارش تابناک، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (یکشنبه، ۱۲ مهر) بارش‌ها در استان‌های ساحلی شدید است و احتمال وقوع سیلاب وجود دارد. در خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی نیز برای رگبارهای شدید هشدار نارنجی صادر شده است.

وی افزود: از غروب امروز، مناطق شمال‌شرق کشور به‌ویژه نوخندان، درگز، چاپشلو، لطف‌آباد، تیرگان و یکه‌باغ، به‌دلیل احتمال وقوع رعدوبرق باید احتیاط کنند.

اصغری بیان کرد: روز دوشنبه (۱۳ مهر) از شدت بارش‌ها در شمال کشور کاسته می‌شود، اما از روز سه‌شنبه (۱۴ مهر) موج بعدی بارشی وارد کشور خواهد شد.

وی یادآور شد: روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (۱۵ مهر) بارش‌های قابل‌توجهی در استان‌های کردستان، جنوب آذربایجان‌غربی و شمال کرمانشاه رخ خواهد داد. بنابراین ساکنان پاوه، مریوان، بانه، سردشت، بوکان، شاهین‌دژ، تکاب و پیرانشهر باید طی روزهای گفته شده، نسبت به شرایط جوی توجه بیشتری داشته باشند.

این کارشناس هواشناسی گفت: از عصر چهارشنبه، استان زنجان نیز تحت تأثیر فعالیت این سامانه قرار می‌گیرد و در مناطق ماه‌نشان، زنجان و آب‌بر لازم است محصولات کشاورزی فضای باز جابه‌جا شوند.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: در نیمه شرقی کشور کاهش دما محسوس‌تر خواهد بود. باغداران استان‌های سمنان، خراسان شمالی و خراسان رضوی باید آمادگی لازم را داشته باشند، زیرا در مناطق سردسیر احتمال دارد دمای بامداد روز دوشنبه به کمتر از ۱۰ درجه سانتی‌گراد برسد.

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هواشناسی سامانه بارشی بارش باران سیلاب کاهش دما سرمای هوا
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