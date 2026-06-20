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ترامپ این کشور را تهدید به حمله نظامی کرد

رئیس‌جمهوری آمریکا در ادامه تهدیدها علیه کوبا گفت که نزدیکی جغرافیایی این جزیره کارائیبی، تهاجم نظامی احتمالی را تسهیل می‌کند.
کد خبر: ۱۳۸۰۳۱۴
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ترامپ این کشور را تهدید به حمله نظامی کرد

دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، گزینه عملیات نظامی در کوبا به شیوه‌ای مشابه آنچه در ونزوئلا و علیه ایران انجام شد را رد نکرد و با تاکید بر نزدیکی جغرافیایی این جزیره و اشاره به نقش مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در این پرونده اعلام کرد هاوانا تحت فشار شدید واشنگتن قرار دارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ ترامپ در مصاحبه‌ای بار دیگر مدعی شد که مقام‌های کوبایی «تمایل بسیار زیادی» برای گفت‌وگو دارند و افزود: «کوبا فقط یک قدم با ما فاصله دارد».

وی در پاسخ به این پرسش که آیا یک عملیات احتمالی در این جزیره می‌تواند به شکلی «مشابه» عملیات‌ها و تجاوزهای اخیر علیه کاراکاس و تهران انجام شود، گفت: «این احتمال وجود دارد و ممکن است. مساله دیگری هم وجود دارد؛ در حالی که اگر به ایران نگاه کنید، سفر بسیار طولانی است، ونزوئلا نسبتا نزدیک است و کوبا تنها یک قدم با ما فاصله دارد.»

ترامپ ضمن نادیده گرفتن تحریم‌های اقتصادی و محاصره انرژی خفقان‌آور بر این جزیره، مدعی شد که در حال حاضر «موضعی منعطف» نسبت به کوبا دارد و مارکو روبیو «بسیار درگیر» این موضوع است.

وی اعلام کرد: «تفاوت در این است که ونزوئلا نفت دارد، اما کوبا ندارد. کوبا ویژگی‌های خوبی دارد و ساحلش زیباست.»

وی همچنین افزود که مقام‌های کوبایی «تمایل بسیار زیادی» برای گفت‌وگو با واشنگتن دارند.

اظهارات ترامپ پس از آن مطرح شد که جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهوری آمریکا تایید کرد کاخ سفید در حال بررسی شیوه‌های جدیدی در برابر کوبا برای تغییر وضعیت اقتصادی است؛ این در حالی است که هاوانا هفته گذشته بسته‌ای از اصلاحات ساختاری را با هدف آزادسازی اقتصاد این جزیره ارائه کرد.

میگل دیاز کانل رئیس‌جمهوری کوبا هفته گذشته بسته‌ای از اصلاحات ساختاری را ارائه کرد که شامل مسائلی مانند مدیریت بازیگران اقتصادی، نوسازی سیستم بانکی و مالی و همچنین سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود؛ اصلاحاتی که با هدف خنثی کردن تاثیر تحریم‌های اقتصادی و انرژی اعمال‌شده توسط دولت ترامپ انجام شده است.

مجلس ملی کوبا نیز طرح‌های اصلاحات اقتصادی و اجتماعی ارائه شده توسط میگل دیاز کانل را تصویب کرد که طبق آن، حدود ۱۸۰ اقدام برای کمک به این کشور کارائیبی در مقابله با تشدید تحریم‌های آمریکا طراحی شده است.

اقدامات کلیدی شامل اعطای مجوز به سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و خارجی برای توزیع سوخت و افزایش حداقل دستمزد است.

دولت آمریکا از ابتدای سال جاری میلادی، سیاست «فشار حداکثری» علیه کوبا را در پیش گرفته است؛ سیاستی که شامل تشدید محاصره اقتصادی، اعمال تحریم‌های جدید با دامنه فرامرزی و تهدیدهای مکرر به مداخله نظامی از سوی ترامپ بوده است.

آمریکا بیش از ۶ دهه است که تحریم اقتصادی و تجاری علیه کوبا را حفظ کرده است. این تحریم‌ها که به شدت بر اقتصاد این کشور تاثیر گذاشته، اکنون با اقدامات قهری و یکجانبه متعدد کاخ سفید تقویت شده است.

 

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