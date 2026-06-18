هفته تاریخی بورس تهران؛ از رکود تا رکورد

شاخص کل بورس که هفته گذشته را در سطح 4 میلیون و 593 هزار واحد به پایان رسانده بود، در پایان معاملات چهارشنبه این هفته به 5 میلیون و 151 هزار واحد رسید. به این ترتیب نماگر اصلی بازار طی تنها پنج روز معاملاتی بیش از 558 هزار واحد رشد کرد و بازدهی هفتگی بیش از 12 درصدی را به ثبت رساند.

معاملات بورس تهران در هفته منتهی به 27 خرداد 1405 یکی از کم سابقه ترین هفته های سال های اخیر را پشت سر گذاشت.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز؛ بازار سهام که از ابتدای هفته تحت تاثیر افزایش خوش بینی ها نسبت به تحولات سیاسی و احتمال کاهش تنش های بین المللی قرار گرفته بود، با موجی از ورود نقدینگی و تقاضای گسترده مواجه شد؛ شرایطی که نه تنها شاخص های بورس را به سطوح جدیدی رساند، بلکه چند رکورد مهم تاریخی را نیز جابه جا کرد.

رشد بیش از 558 هزار واحدی شاخص کل در یک هفته

شاخص کل بورس که هفته گذشته را در سطح 4 میلیون و 593 هزار واحد به پایان رسانده بود، در پایان معاملات چهارشنبه این هفته به 5 میلیون و 151 هزار واحد رسید. به این ترتیب نماگر اصلی بازار طی تنها پنج روز معاملاتی بیش از 558 هزار واحد رشد کرد و بازدهی هفتگی بیش از 12 درصدی را به ثبت رساند.

شاخص هم وزن نیز که نماینده عملکرد عمومی شرکت های بورسی محسوب می شود، از سطح یک میلیون و 236 هزار واحد در پایان هفته گذشته، به یک میلیون و 352 هزار واحد رسید و حدود 116 هزار واحد، معادل 9.4 درصد افزایش یافت. رشد همزمان این دو شاخص نشان داد که صعود بازار تنها محدود به چند نماد بزرگ نبوده و بخش قابل توجهی از صنایع و شرکت های کوچک و متوسط نیز از این موج صعودی بهره مند شده اند.

ورود تاریخی سرمایه های حقیقی به بازار

یکی از مهم ترین ویژگی های معاملات این هفته، ورود کم سابقه پول حقیقی به بورس بود. در روزهای ابتدایی هفته سرمایه گذاران حقیقی با قدرت وارد بازار شدند و رکوردهای تازه ای در این زمینه به ثبت رسید.

اوج این جریان روز دوشنبه رقم خورد؛ جایی که بیش از 8 هزار و 941 میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی شد و رکورد تاریخی ورود نقدینگی حقیقی در بورس تهران شکسته شد.

همزمان خروج سرمایه از صندوق های درآمد ثابت نیز در تمام روزهای هفته ادامه داشت. این موضوع نشان می داد بخش مهمی از سرمایه گذاران در حال انتقال منابع خود از ابزارهای کم ریسک به سمت بازار سهام هستند و چشم انداز مثبتی نسبت به آینده بورس پیدا کرده اند.

صف های خرید سنگین در ابتدای هفته

شنبه، یکشنبه و دوشنبه را می توان روزهای اوج هیجان خرید در بازار دانست. در این سه روز صدها نماد بورسی در صف خرید قرار داشتند و در برخی ساعات ارزش سفارش های خرید به 40 و حتی 50 هزار میلیارد تومان رسید.

در پایان معاملات شنبه 795 نماد و در پایان معاملات یکشنبه 792 نماد در صف خرید قرار داشتند. دوشنبه نیز 808 نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند. در بسیاری از سهم ها حجم تقاضا به اندازه ای زیاد بود که عرضه ها پاسخگوی خریداران نبود و بخش بزرگی از نقدینگی موفق به انجام معامله نمی شد.

بازگشایی‌های غافلگیرکننده پس از جنگ

یکی دیگر از اتفاقات مهم هفته، بازگشایی نماد شرکت هایی بود که در ماه های گذشته به دلیل آسیب های غیر مستقیم ناشی از جنگ متوقف شده بودند.

در روز یکشنبه سهام پتروشیمی بوعلی با رشد حدود 12 درصدی و پتروشیمی شیراز با رشد 43 درصدی بازگشایی شدند. دوشنبه نیز پتروشیمی نوری و پتروشیمی اروند هر کدام با رشد بیش از 40 درصدی به تابلو معاملات بازگشتند.

سه شنبه نوبت به هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس رسید. نماد «فارس» با رشد حدود 10 درصدی بازگشایی شد و به تنهایی بیش از 38 هزار واحد بر شاخص کل تاثیر مثبت گذاشت. چهارشنبه نیز پتروشیمی پارس با رشد حدود 20 درصدی بازگشایی شد.

این بازگشایی ها در حالی رخ داد که تا مدتی قبل بسیاری از فعالان بازار انتظار داشتند چنین نمادهایی پس از بازگشایی با فشار فروش مواجه شوند. اما فضای مثبت حاکم بر بازار تمام این انتظارات را تغییر داد.

شکسته شدن رکورد تاریخی ارزش معاملات

سه شنبه بدون تردید تاریخی ترین روز هفته بود. ارزش معاملات خرد سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی در این روز به بیش از 54 هزار و 332 میلیارد تومان رسید؛ رقمی که رکورد تاریخی بورس تهران را جابه جا کرد.

حجم معاملات نیز از 156 میلیارد برگه سهم عبور کرد که نشان دهنده گردش بسیار بالای نقدینگی در بازار بود. بخش مهمی از این رکوردشکنی به عرضه شدن صف های خرید روزهای قبل و آزاد شدن حجم زیادی از معاملات مربوط می شد.

چهارشنبه؛ آغاز فاز تعادل در بورس

پس از چند روز رشد پرشتاب، بازار در روز چهارشنبه وارد مرحله ای متعادل تر شد. تعداد نمادهای مثبت و منفی به یکدیگر نزدیک شد و بخشی از معامله گران اقدام به شناسایی سود کردند.

با وجود افزایش عرضه ها، شاخص کل همچنان بیش از 50 هزار واحد رشد کرد و شاخص هم وزن نیز در نهایت توانست از محدوده منفی خارج شود و با اندکی رشد به کار خود پایان دهد.

این رفتار نشان داد که اگرچه هیجان خرید نسبت به ابتدای هفته کاهش یافته، اما روند کلی بازار همچنان صعودی است و خریداران هنوز دست بالا را در اختیار دارند.