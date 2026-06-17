بعضی خودرو‌ها برای شکستن رکورد ساخته می‌شوند، بعضی برای فروخته شدن. اما بعضی ماشین‌ها فقط برای زنده نگه داشتن یک داستان به وجود می‌آیند. پورشه ۹۱۱ GT۳ ارلز کورت ۵۱ دقیقا یکی از همان داستان‌هاست.

به گزارش تابناک؛ اگر این روز‌ها نام یک نسخه ویژه از پورشه را بشنوی، احتمالا اولین واکنشت این است که «باز هم یک رنگ جدید، چند پلاک اختصاصی و چند صد هزار دلار افزایش قیمت.» و راستش را بخواهی، اغلب اوقات هم حدس اشتباهی نیست. اما این بار ماجرا کمی فرق می‌کند.

پورشه به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد ورود نخستین خودروی خود به بریتانیا، نسخه‌ای ویژه از ۹۱۱ GT۳ تورینگ را معرفی کرده که نامش «ارلز کورت ۵۱» است؛ نامی که به نمایشگاه مشهور ارلز کورت لندن و سال ۱۹۵۱ اشاره دارد. همان جایی که نخستین پورشه به صورت رسمی در خاک بریتانیا به نمایش درآمد. خودرویی که آن زمان یک ۳۵۶ سبزرنگ بود و شاید هیچ‌کس تصور نمی‌کرد روزی تبدیل به آغازگر یکی از مهم‌ترین داستان‌های تاریخ خودرو شود.

ظاهر خودرو در نگاه اول شاید خیلی متفاوت به نظر نرسد، اما هرچه بیشتر نگاهش کنی، جزئیات بیشتری کشف می‌کنی. بدنه با رنگ سبزی پوشانده شده که مستقیما از همان پورشه ۳۵۶ سال ۱۹۵۱ الهام گرفته است. رنگی کلاسیک که برخلاف بسیاری از رنگ‌های مدرن و پرزرق‌وبرق امروزی، برای جلب توجه فریاد نمی‌زند. فقط با وقار می‌ایستد و می‌گوید «من قبل از تو اینجا بوده‌ام.»

پورشه برای این پروژه صرفا به یک رنگ خاص بسنده نکرده است. خطوط تزئینی روی کاپوت، نشان‌های اختصاصی، جزئیات آلومینیومی بدنه و حتی نورپردازی اختصاصی هنگام باز شدن در‌ها همگی برای بازسازی حس همان خودرو‌های اولیه پورشه طراحی شده‌اند.

اما جایی که این خودرو واقعا خودش را نشان می‌دهد، داخل کابین است. در دورانی که اکثر خودروسازان فکر می‌کنند لوکس بودن یعنی نصب هرچه بیشتر نمایشگر، پورشه مسیر دیگری را انتخاب کرده است. فضای داخلی ارلز کورت ۵۱ پر شده از چرم، پارچه مخملی، دوخت‌های اختصاصی و جزئیاتی که یادآور خودرو‌های کلاسیک دهه‌های گذشته هستند. حتی سردنده چوبی خودرو هم مستقیما از گذشته الهام گرفته شده؛ جزئیاتی که شاید روی کاغذ ساده به نظر برسند، اما دقیقا همین چیز‌ها هستند که یک خودرو را از یک محصول صنعتی به یک اثر هنری تبدیل می‌کنند.

جالب‌تر اینکه پورشه این نسخه را بر پایه مدل تورینگ ساخته است. یعنی همان نسخه‌ای از GT۳ که بال عقب بزرگ و تهاجمی مدل استاندارد را کنار می‌گذارد و به جای آن ظاهری تمیزتر و کلاسیک‌تر ارائه می‌دهد. تصمیمی که کاملا با فلسفه این پروژه هماهنگ است.

اما زیر این ظاهر کلاسیک، همان هیولای همیشگی زندگی می‌کند. قلب تپنده خودرو یک موتور شش سیلندر تخت چهار لیتری تنفس طبیعی است که بیش از ۵۰۰ اسب بخار قدرت تولید می‌کند و تا دور موتور ۹۰۰۰ دور در دقیقه فریاد می‌کشد. در دورانی که بیشتر خودروسازان زیر فشار قوانین آلایندگی به سمت موتور‌های کوچک توربوشارژ یا سامانه‌های برقی رفته‌اند، شنیدن صدای یک موتور تنفس طبیعی دوربالا تقریبا شبیه شنیدن آخرین اجرای یک خواننده افسانه‌ای است. چیزی که می‌دانی شاید دیگر تکرار نشود.

پورشه حتی برای نزدیک‌تر شدن به حال و هوای مدل تاریخی ۳۵۶، امکان سفارش صندلی‌های عقب را هم در این خودرو فراهم کرده است. اتفاقی که در خانواده GT۳ چندان رایج نیست. اما اینجا هدف فقط عملکرد نیست؛ بازسازی بخشی از تاریخ است.

نکته جالب دیگر این است که هر خریدار علاوه بر خودرو، یک ساعت اختصاصی پورشه دیزاین، یک ماکت کلکسیونی و یک کیف سفری ویژه نیز دریافت می‌کند. حتی یک کتاب اختصاصی هم همراه خودرو ارائه می‌شود که روند توسعه پروژه را شرح می‌دهد. کاری که بیشتر شبیه خرید یک اثر کلکسیونی است تا تحویل گرفتن یک خودرو.

همزمان با معرفی این مدل، پورشه یک دستگاه ۳۵۶ کلاسیک را نیز براساس مشخصات دقیق خودرو‌های نمایشگاه سال ۱۹۵۱ بازسازی کرده است. پروژه‌ای که دو سال زمان برده و حتی موتور اصلی ۱.۱ لیتری ۳۶ اسب بخاری آن نیز حفظ شده است. اقدامی که نشان می‌دهد آلمانی‌ها هنوز هم برای تاریخ خودشان ارزش قائل‌اند؛ چیزی که در صنعت خودرو هر روز کمتر دیده می‌شود.

البته همه این احساسات و نوستالژی رایگان نیست. فقط ۵۱ دستگاه از این خودرو ساخته خواهد شد و قیمت آن از حدود ۲۵۲ هزار پوند آغاز می‌شود؛ رقمی که بیش از ۹۰ هزار پوند از یک GT۳ تورینگ استاندارد گران‌تر است. عددی که احتمالا برای بسیاری از مردم غیرمنطقی به نظر می‌رسد. اما واقعیت این است که خریداران چنین خودرو‌هایی صرفا یک وسیله نقلیه نمی‌خرند؛ آنها بخشی از تاریخ را می‌خرند.

در سال‌های اخیر پورشه نسخه‌های ویژه زیادی معرفی کرده؛ از مدل‌های یادبود گرفته تا پروژه‌های سفارشی محدود. اما ارلز کورت ۵۱ تفاوت مهمی با بسیاری از آنها دارد. این خودرو فقط یک بسته تزئینی گران‌قیمت نیست. پشت هر قطعه، هر رنگ و هر جزئیاتش یک داستان واقعی وجود دارد؛ و شاید همین مهم‌ترین دلیل جذابیت آن باشد.

در دنیایی که هر روز خودرو‌ها بیشتر شبیه رایانه‌های چرخ‌دار می‌شوند، پورشه هنوز گاهی یادش می‌ماند که ماشین‌ها فقط درباره سرعت و تکنولوژی نیستند. آنها درباره خاطره‌اند، درباره تاریخ‌اند و درباره احساسی که وقتی پشت فرمان می‌نشینی ایجاد می‌کنند.

ارلز کورت ۵۱ شاید سریع‌ترین ۹۱۱ دنیا نباشد، اما بدون شک یکی از معنادارترین آنهاست!