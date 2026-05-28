اروپا، مسیر جدید پهپادهای اوکراین!

نماینده روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا شامگاه چهارشنبه گفت که مسکو می‌داند تعدادی از کشورهای اروپایی آسمان خود را به روی پهپادهای اوکراینی باز کرده‌اند.
«دیمیتری پولیانسکی» نماینده فدراسیون روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا شامگاه چهارشنبه گفت که تعدادی از کشورهای اروپایی آسمان خود را به روی پهپادهای اوکراینی باز کرده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پولیانسکی در مصاحبه با شبکه «راشاتودی» توضیح داد: «ما می‌دانیم که برخی از کشورهای اروپایی حریم هوایی خود را برای پرواز پهپادهایی که روسیه را هدف قرار می‌دهند، در دسترس قرار می‌دهند».

وی سپس خبر داد که طرف روسی، سازمان امنیت و همکاری اروپا را از نزدیک‌شدن روسیه و غرب به رویارویی نظامی مستقیم مطلع کرده است.

این دیپلمات روس تصریح کرد: «این آستانه بسیار نامشخص است، بنابراین تعیین اینکه آیا ما در حال حاضر در مرحله درگیری هستیم یا خیر، بسیار دشوار خواهد بود. این هشدار ما به کشورهای غربی است».

پولیانسکی همچنین افزود که روسیه فعلا تصمیمی به خروج از سازمان امنیت و همکاری اروپا ندارد زیرا تنها کانال ارتباطی مسکو با کشورهای اروپایی و اعضای ائتلاف نظامی «ناتو»، همین سازمان است.

