میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک بررسی می کند؛

بازخوانی تاریخ/برده‌داری در ایران از هخامنشیان تا قاجار!

برده داری یکی از تاریک ترین صفحات تاریخ بشر است که الغا و حذف شیکل رسمی آن از تاریخ بشریت به حدود دویست سال می رسد، سرزمین ما نیز به دلیل موقعیت چغفرافیایی و سابقه تاریخی خود، از این تاریکی بی نصیب نبوده است.
کد خبر: ۱۳۴۵۹۴۴
| |
2007 بازدید
|
۴
 
بازخوانی تاریخ/برده‌داری در ایران از هخامنشیان تا قاجار!
به گزارش تابناک، تاریخ برده‌داری در ایران، از دوران باستان تا الغای قانونی برده‌داری به عنوان نهادی اجتماعی و اقتصادی در تاریخ ایران، ریشه‌هایی عمیق دارد و در طول دوران‌های مختلف، تحولات چشمگیری را تجربه کرده است. این نهاد، که اغلب بر پایه اسارت جنگی، بدهی‌های مالی و تجارت انسانی استوار بود.
 
 در دوران هخامنشیان (۵۵۰-۳۳۰ ق.م)، برده‌داری عمدتاً در قالب اسارت جنگی و وابستگی‌های اجتماعی وجود داشت، اما تعداد بردگان نسبت به جمعیت آزاد اندک بود و نیروی کار اصلی بر دوش کشاورزان آزاد، مستأجران و صنعتگران ماهر قرار داشت.
 اسناد آرشیوی پرسپولیس در دانشنامه ایرانیکا نشان می‌دهد که کارگران پروژه‌های عظیم مانند ساخت تخت جمشید، اغلب مزدبگیر بودند و بردگان، که عمدتاً اسیران جنگی از مناطق فتح‌شده مانند لیدیه و مصر بودند، حقوق نسبی مانند استراحت دوره‌ای و تغذیه مناسب داشتند.
 
 اسناد آرشیوی پرسپولیس در دانشنامه ایرانیکا نشان می‌دهد که کارگران پروژه‌های عظیم مانند ساخت تخت جمشید، اغلب مزدبگیر بودند و بردگان، که عمدتاً اسیران جنگی از مناطق فتح‌شده مانند لیدیه و مصر بودند، حقوق نسبی مانند استراحت دوره‌ای و تغذیه مناسب داشتند.
 
 این سیستم، بر خلاف برده‌داری کلاسیک در یونان و روم، بیشتر بر پایه بدهی و اسارت موقت استوار بود و فروش مستقیم انسان‌ها محدود بود.
 
در دوران اشکانیان و ساسانیان، این الگو ادامه یافت؛ اسیران رومی در نبردهایی چون کاره (۵۳ ق.م) به عنوان نیروی کار یا سرباز اجباری به کار گرفته می‌شدند، و در معابد زرتشتی، بردگان موروثی برای خدمت دینی نگهداری می‌شدند، جایی که آزادسازی داوطلبانه برده عملی مقدس تلقی می‌گردید.
 
 با فتح ایران توسط اعراب مسلمان در قرن هفتم میلادی، برده‌داری بر اساس احکام شرعی اسلام تنظیم شد و منبع اصلی آن اسارت غیرمسلمانان در جنگ‌ها یا تجارت با مناطق کافرنشین بود و مسلمان شدن بردگان راهی مستقیم برای آزادی آنان و تضعیف نظام برده داری تبدیل می شد.
 
ایران به عنوان پلی میان آسیای مرکزی، قفقاز و شرق آفریقا، شاهد ورود غلامان ترک، اسلاوها و آفریقایی‌ها گردید که در دربارهای عباسیان و سلجوقیان به عنوان محافظان، نوازندگان و خدمتکاران به کار گرفته می‌شدند.
 
 ایران به عنوان پلی میان آسیای مرکزی، قفقاز و شرق آفریقا، شاهد ورود غلامان ترک، اسلاوها و آفریقایی‌ها گردید که در دربارهای عباسیان و سلجوقیان به عنوان محافظان، نوازندگان و خدمتکاران به کار گرفته می‌شدند. زنان اسیر، اغلب در حرمسراها قرار می‌گرفتند و این سیستم تا دوران مغولان ادامه یافت، جایی که تیمور با اسیران صنعتگر، شهرهای ویران‌شده را بازسازی کرد.
 
 با فتح ایران توسط اعراب مسلمان در قرن هفتم میلادی، برده‌داری بر اساس احکام شرعی اسلام تنظیم شد و منبع اصلی آن اسارت غیرمسلمانان در جنگ‌ها یا تجارت با مناطق کافرنشین بود و مسلمان شدن بردگان راهی مستقیم برای آزادی آنان و تضعیف نظام برده داری تبدیل می شد.
 
 در سلسله صفویه (۱۵۰۱-۱۷۲۲ م)، برده‌داری به اوج نظامی و فرهنگی خود رسید.
 
 منابع اصلی برده‌داری در صفویه شامل اسارت جنگی از مناطق قفقاز و واردات از شرق آفریقا بود. شاه عباس با لشکرکشی‌های گسترده به قفقاز، هزاران اسیر مسیحی را به ایران آورد، آن‌ها را به اسلام شیعه گروید و به عنوان غلامان خاصه شریفه (غلامان سلطنتی) تربیت کرد.
 
 این غلامان، که وفاداری‌شان تنها به شاه بود نه به قبایل، نیروی سوم قدرتمندی در کنار قزلباشان (ترکمان) و دیوانسالاران تاجیک تشکیل دادند و تبدیل به یک منبع قدرت پنهان ذیل دربار صفوی شدند.
 
 این غلامان قفقازی، پس از گرویدن به اسلام، به فرمانداران، وزیران و حامیان هنری تبدیل شدند و در بازسازی اصفهان نقش کلیدی داشتند.
 
  در قرن هجدهم همزمان با تضعیف قاجاریه، بار دیگر برده داری در ایران رنگ و بوی قوی تری یافت و  بنادر جنوبی مانند بوشهر و بندرعباس به مراکز ورود بردگان آفریقایی از زنگبار و دیگر مناطق آفریقایی برده داری تبدیل شدند.
بازخوانی تاریخ/برده‌داری در ایران از هخامنشیان تا قاجار!
 
 در زمان محمدشاه قاجار، تحت فشار بریتانیا(که برده داری را ممنوع کرده بود)  فرمانی صادر شد که واردات بردگان از طریق دریا را ممنوع اعلام کرد. این فرمان نخستین گام رسمی بود، اما اجرای آن ضعیف بود و قاچاق از بنادر جنوبی مانند بوشهر و بندرعباس ادامه یافت.
 
 بطور خلاصه می توان گفت برده‌داری در ایران با عوامل سیاسی، اقتصادی و مرزی مرتبط بوده است. تجارت برده در دوره‌های ضعف دولت مرکزی افزایش می‌یافت.
 در دهه‌های ۱۸۵۰ و بعد، معاهداتی با بریتانیا امضا شد که اجازه بازرسی کشتی‌های ایرانی توسط ناوگان بریتانیا را می‌داد. این اقدامات تجارت دریایی را کاهش داد، اما مسیرهای زمینی (از طریق عراق یا عربستان) و قاچاق داخلی همچنان فعال بودند.
 
 بطور خلاصه می توان گفت برده‌داری در ایران با عوامل سیاسی، اقتصادی و مرزی مرتبط بوده است. تجارت برده در دوره‌های ضعف دولت مرکزی افزایش می‌یافت.
 
در حالی که آمار تاریخی قطعی در مورد تعداد بردگان صادرشده از آفریقا به ایران وجود ندارد، تخمین‌های پژوهشگران برای تجارت اقیانوس هند در قرن نوزدهم بین یک تا دو میلیون نفر متغیر است. احتمالاً دو سوم این بردگان زنان و دختران بودند. در ایران، این آفریقایی‌ها تقریباً همیشه برای اقامت در خانوارهای ایرانی به عنوان خدمتکار، خواجه و کنیز مقدر شده بودند.
 
بازخوانی تاریخ/برده‌داری در ایران از هخامنشیان تا قاجار!
برده آفریقایی در کنار کودکان قاجاری
 
پژوهش‌های بهناز میرزایی در کتاب «تاریخ برده‌داری و آزادی در ایران ۱۸۰۰-۱۹۲۹»، بر اساس آرشیوهای ایرانی، بریتانیایی و تانزانیایی، تخمین می‌زند که در سه دهه پایانی قرن نوزدهم، بیش از پنجاه هزار برده آفریقایی وارد ایران شد.
 
اسناد گمرکی سال‌های ۱۲۷۰ تا ۱۳۰۰ هجری قمری (تقریباً ۱۸۵۳ تا ۱۸۸۳ میلادی) در آرشیوهای گمرک بوشهر، بندرعباس و  بندر لنگه  برجا مانده و ورود هزاران برده آفریقایی را ثبت کرده‌اند.
 
بازخوانی تاریخ/برده‌داری در ایران از هخامنشیان تا قاجار!
 
در این اسناد، بردگان نه به نام‌های فردی، بلکه به عنوان کالاهای تجاری طبقه‌بندی می‌شوند: برده نر برای کارهای سنگین، برده ماده برای خدمت خانگی، کودک برای پرورش آینده، حبشی از اتیوپی و سومالی که گران‌تر بودند به دلیل استقامت‌شان، یا زنگی از سواحل شرقی آفریقا که برای کارهای کشاورزی مناسب‌تر شمرده می‌شدند، با خراجی که مأموران گمرک از تجار دریافت می‌کردند و به خزانه دربار قاجار می‌ریخت.
 
اسناد گمرکی سال‌های ۱۲۷۰ تا ۱۳۰۰ هجری قمری (تقریباً ۱۸۵۳ تا ۱۸۸۳ میلادی) در آرشیوهای گمرک بوشهر، بندرعباس و  بندر لنگه  برجا مانده و ورود هزاران برده آفریقایی را ثبت کرده‌اند.
 
برای نمونه، در سال‌های حدود ۱۲۸۰ قمری (۱۸۶۳ میلادی)، اسناد گمرک بوشهر بیش از هزار و دویست مرد، هزار و صد زن و صدها کودک را نشان می‌دهند که اغلب بیش از نیمی از محموله‌ها را زنان و کودکان تشکیل می‌دادند، زیرا تقاضا برای کنیزان و نیروی کار آینده بالا بود؛
 
بردگان قفقازی (سفیدپوست) اغلب شانس ادغام بیشتری داشتند، در حالی که آفریقایی‌ها به کارهای خانگی و جنسی محدود می‌شدند و منطقه خلیج فارس تبدیل به یکی از گلوگاههای تجارت برده شده بود.
 
بازخوانی تاریخ/برده‌داری در ایران از هخامنشیان تا قاجار!
بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۰۱ هجری شمسی در تهران، از کل جمعیت حدود ۱۹۶ هزار نفری پایتخت، حدود ۵ هزار نفر نوکر خانه‌زاد و ۹۸۰۰ نفر کلفت خانه‌زاد ثبت شده بودند
 
به عنوان مثال، منطقه لار ،در اسناد برده‌داری قرن نوزدهم به‌عنوان یکی از مراکز اصلی توزیع بردگان شرق آفریقا شناخته میشود، در اسناد تاریخی این روایت وجود دارد که در ۱۸۹۲ حاجی رضاعلی جهرمی،در تلاش بود بیست برده حبشی را برای تاجر لاری،سید مرتضی، از جده به کویت و سپس لار بفرستد که در بندر چارک  توقیف شد.
 
اما برده داری در ایران چگونه پایان یافت ؟
 
قانون الغای برده‌داری در ایران، که رسماً با عنوان «قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت» شناخته می‌شود، در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۰۷ هجری شمسی (معادل ۷ فوریه ۱۹۲۹ میلادی) توسط مجلس شورای ملی ایران  تصویب شد
 
 این قانون ماندگار بسیار مختصر و شامل یک ماده واحده و تبصره است:
 
ماده واحده: در مملکت ایران هیچ‌کس به عنوان برده شناخته نشده و هر برده به مجرد ورود به خاک یا آب‌های ساحلی ایران آزاد خواهد بود.
 
 تبصره: هر کس انسانی را به نام برده خرید و فروش کند یا رفتار مالکانه دیگری نسبت به انسانی بنماید یا واسطه معامله یا حمل و نقل برده شود، محکوم به یک تا سه سال حبس تأدیبی خواهد گردید.
 
 این مجازات برای مأموران دولتی که از اجرای قانون سرپیچی کنند نیز اعمال می‌شد و آنها موظف بودند بلافاصله بردگان را آزاد کنند.
 
 این قانون تمام بردگان موجود در ایران را آزاد کرد و تجارت انسان را جرم‌انگاری نمود و  با تقویت کنترل دولت بر مرز‌ها (به ویژه بنادر جنوبی مانند بوشهر و بندرعباس)، قاچاق برده عملاً متوقف شد.
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
برده داری تاریخ ایران بازخوانی تاریخ برده سازی
سناریوسازی علیه ایران و سپاه مسبوق به سابقه است/ جریان صهیونیستی با اتهام‌زنی به ایران اسلام‌هراسی را القا می‌کند
موافقان و مخالفان دولتی ورود بانک ها به میادین نفتی
انتخابات کمیته ملی المپیک روی خط تعویق؛ فرصت ثبات خسروی‌وفا تا لس‌آنجلس؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازخوانی تاریخ؛ هشدار امام خمینی به حوزه: هرچه پول و ساختمان زیاد شود درس و معنویت کم می‌شود!
بازخوانی تاریخ؛ تنها مسئولی که قبل و بعد از انقلاب در منصبش باقی ماند
رضاشاه چگونه می خواست روحانیت را دور بزند؟
بازخوانی تاریخ؛ ماجرای حصر و رفع حصر آیت الله منتظری؛ ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱
چگونه دری نجف آبادی وزیر اطلاعات دولت اصلاحات شد؟
بازخوانی تاریخ؛ شغل عجیب و بی رحمانه در دربار قاجار: نسق چی باشی!
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
سرنوشت وکیل رسمی دربار شاهنشاهی که رکورددار نمایندگی مجلس بود!
بازخوانی تاریخ؛ ماجرای اولین قطع روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا
بازخوانی تاریخ؛ مامور اعدام شیخ فضل الله نوری، پدر اولین وزیر زن پهلوی دوم
ایرانیان چگونه مردمی هستند؟
بازخوانی تاریخ؛ سرنوشت آخرین شاهزاده ساسانی در چین
بازخوانی تاریخ؛ ادعای مالکیت شاهزاده قجری بر میدان نقش جهان اصفهان!
بازخوانی تاریخ/آیت الله موسوی اردبیلی:منافقین محاکمه ندارند حکمشان اعدام است
بازخوانی تاریخ: "رجایی دو ماهه سقوط می‌کند"؛ پیش‌بینی برعکس بنی صدر!
ماجرای محافظ کراواتی امام خمینی!
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
بازخوانی تاریخ؛ مرور احکام حکومتی رهبرانقلاب: حکم هایی که تاریخ ساز شدند
بازخوانی تاریخ؛ چه کسی واژه "وسط باز" را در سیاست ایران جا انداخت؟
پاسخ آیت الله طالقانی به اعتراض انقلابیون به مجری زن بی حجاب
روایت خواندنی رئیس شهربانی پهلوی از دستور شاه برای برخورد با جوانان هیپی!
بازخوانی تاریخ؛ ماجرای همزیستی چندماهه با چریک کمونیست!
بازخوانی تاریخ؛ اولین ایرانی مهاجر به آمریکا چه کسی بود؟
اشعث بن قیس؛ جمع نفاق و شجاعت/ خانواده ای که قاتل سه امام بود!
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
نامه خواندنی نویسنده رمان‌های عامه پسند به سیداحمد خمینی در سال ۱۳۵۸
روایتی از پرسش و پاسخ صریح عضو مجلس خبرگان با رهبرانقلاب 
ماجرای کتک زدن وزیر دارایی توسط رضا شاه!
روایتی از شهادت مطهری؛ محمدعلی بصیری: قاتل شهید مطهری که بود؟
بازخوانی تاریخ؛ وقتی آیت الله بهشتی نظر امام خمینی درباره موسیقی را تغییر داد
بازخوانی تاریخ؛ آیا کشتن هفتصد نفر از یهود بنی قریظه بدست امام علی(ع) صحت دارد؟
ماجرای نامه نگاری دختر کلینتون با روحانی اصفهانی
ناصرالدین شاه پدیده عجیب تاریخ؛ شاهی که روابط جنسی خود را ثبت می‌کرد!
روایت داماد رضاشاه از وضعیت شاه سابق پس از استعفا از سلطنت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
1
11
پاسخ
هنوز صد سال نشده!
ناشناس
|
Turkiye
|
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
3
30
پاسخ
الان با حقوق ماهیانه 100 دلار ،ولی با هزینه های ماهیانه 500 دلار ، اسمش چیه !!؟؟
برده داری مدرن !!! خخخ
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
الان هرچی باشه مثل زمان هخامنشی شلاق نمیخوری و تو بیابان ها شبانه روزی نگهبانی نمیده! نکنه فکر کردی مردم عادی تو تخت جمشید زندگی میکردن؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
2
7
پاسخ
داداش الان بره داری داره تو مملکت بیداد میکنه
فقط یه فرقی داره یه کاری کردین که برده جل کارفرما بشه هر چی تو سرش میزه هیچی نگه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
مریم مومن دابسمش عروسی‌اش را به اشتراک گذاشت
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
«پیوند مدفوع» جان ۳۵ بیمار را نجات داد
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
ادعای دیپلمات اروپایی درباره احتمال حمله اسرائیل به ایران
چگونه جلوی F35 های دشمن را گرفتیم/ماجرای زدن MIG25 عراقی در آسمان اصفهان
لحظات کشتار یهودیان در سیدنی از 10 زاویه
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۳۳۱ نظر)
سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند  (۱۸۴ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۲۰ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۵ نظر)
ائتلاف خون و نفت؛ از پروازهای بن‌گوریون تا سیتالچای/چگونه از پایگاه‌های آذربایجان برای حمله به ایران استفاده شد؟  (۱۱۵ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
تحقق پیش‌بینی چهار سال قبل؛ دلار از ۱۳۰ هزار تومان عبور کرد/ آیا دلار ۱۷۸ هزار تومانی هم در راه است؟  (۸۵ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۸۰ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۷۲ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005e8m
tabnak.ir/005e8m