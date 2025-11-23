نبض خبر
معادل عجیب فرهنگستان برای یک واژه
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در جدیدترین مصوب خود، توپک و توپکزن را معادلهای فارسی اسکوپ | scoop تعیین کرد. این در حالی است که اسکوپ به معنای «a tool with a deep bowl-shaped end that is used to dig out and move a soft substance or powder | ابزاری با انتهای گود و کاسهای شکل که برای بیرون آوردن و جابجایی مواد نرم یا پودر استفاده میشود» و معادل نظیر قاشق سرگرد یا هر معادل دیگری میتوانست مناسب تر باشد. دفاعیات نسرین پرویزی معاون فرهنگستان از این واژه را میبینید و میشنوید.
