پژو در نسل جدید 3008 سعی کرده با زبان طراحی تازه، فناوری‌های نو و پیشرانه‌های متنوع، از سایه نسل قبلی بیرون بیاید. خودرویی که حالا ظاهری جسورتر دارد و از کابینی بهره می‌برد که ترکیبی از مدرنیته و سادگی است. اما پرسش اینجاست: آیا همه این تغییرات در عمل هم به تجربه‌ای بهتر برای راننده منجر می‌شود؟

پژو با نسل جدید 3008 آمده است تا ترکیبی از طراحی جسورانه، فناوری هیبرید و فضای کابین بهبود یافته را عرضه کند. در حالت کلی، خودرویی است که ارزش بررسی دارد، اما اگر فکر می‌کنی همه مشکلاتش حل شده‌اند باید بگویم هنوز فاصله هست.

فناوری هیبریدی و موتورهای جدید

هیبرید ملایم تا الکتریکی، گزینه‌های متنوع اما هماهنگی فنی زیر سوال.

به گزارش تابناک؛نسل سوم 3008 با طیفی از قوای محرکه عرضه شده: از موتور ۱.۲ لیتری توربو با فناوری ملایم-هیبرید تا نسخه‌های هیبریدی شارژی و تمام-برقی. تست‌های انجام شده نشان می‌دهند نسخه‌های هیبریدی شهری از مصرف پایین و آرامش خوبی برخوردارند؛ برای مثال نسخه هیبرید GT با مصرف اعلام‌شده ۵.۴ لیتر در صد کیلومتر در شرایط آزمایشگاهی ثبت شده است. ولی همان بررسی‌ها هشدار می‌دهند که در کاربری واقعی، خصوصاً در مسیرهای بزرگراهی یا با بار بیشتر، مصرف به «میان شش لیتر» می‌رسد.

از لحاظ رانندگی، ترمزگیری‌ها مطمئن و سکوت کابین در بزرگراه تحسین شده‌اند، اما تست‌ها به‌طور مکرر یادآور می‌شوند که هندلینگ و فرمان‌پذیری هنوز به سطح رقبا نرسیده‌اند؛ فرمان بسیار سبک است و وقتی به پیچ می‌رسد، خودرو کمی بیش از حد «تلو تلو می‌خورد». در واقع، پژو 3008 جدید بیشتر خودرویی برای راحتی روزمره است تا لذت رانندگی تند و تیز.

طراحی و کابین؛ چشم‌گیر اما با نکات قابل‌توجه

فضای مدرن و فناوری بالا، اما بعضاً کیفیت جزئیات ضعیف‌تر از انتظار.

یکی از نقاط قوت 3008 جدید، طراحی داخلی‌اش است: داشبورد با نمایشگر منحنی بزرگ، صفحه‌نمایش لمسی و مواد نرم‌لمس در بخش‌های قابل‌مشاهده. بررسی‌ها از کابینی مدرن، آرام و درجه‌یک یاد می‌کنند؛ شنیده شده که پژو «بهتر از آلمانی‌ها» در این بخش عمل کرده است. با این وجود، چند نکته کماکان محل انتقاد هستند: فضای عقب برای سرنشینان بلندقد کم‌تر از رقبا گزارش شده است، چون طراحی سقف شیب‌دار فضای سر را محدود کرده است. همچنین، برخی تست‌ها به عملکرد کند صفحه‌نمایش یا کاهش کیفیت متریال در نسخه‌های صادراتی اشاره کرده‌اند.

در فضای طراحی بیرونی، جلوپنجره بزرگ، چراغ‌های LED با طراحی «سه چنگال» و خطوط بدنهٔ اسپرت کلید جذابیت بصری این نسل هستند. اما وقتی نوبت به خدمات پس از فروش یا تأمین قطعات برسد، هنوز اطلاعات کافی برای بازارهای غیراورپایی منتشر نشده است.

آلبوم عکس

پژو 3008 جدید خودرویی است که اگر بخواهی یک کراس‌اور خانوادگی با طراحی تروتمیز، فناوری هیبریدی و مصرف پایین داشته باشی، می‌تواند یکی از انتخاب‌های مناسب باشد. اما اگر اولویت انتخابت مانند من «شتاب‌گیری سریع»، «حس رانندگی اسپرت» یا «شاخص برند لوکس» است، بهتر است گزینهٔ دیگری را هم بررسی کنی، 3008 جدید بیشتر به «گزینهٔ منطقی خوب» شباهت دارد تا «گزینهٔ بی‌نقص فوق‌العاده».

و لازم به ذکر نیست که کلا با خودرو هیبرید هیچ میانه خوبی ندارم !