سوزوکی گرند ویتارا سال‌ها برای خریداران ایرانی نماد یک شاسی‌بلند ساده، جان‌سخت و قابل اعتماد بود. خودرویی که در دهه ۸۰ و ۹۰ شمسی، با مونتاژ شرکت ایران‌خودرو خراسان، میان قشر متوسط و اهل سفر محبوبیت زیادی داشت. اما حالا نسل جدید این خودرو در بازار جهانی معرفی شده؛ خودرویی که شباهتش با مدل‌های قبلی تقریباً به اندازه شباهت یک کوه به تپه است از پلتفرم تا پیشرانه، همه چیز تغییر کرده است.

تغییر مسیر از ماجراجویی به زندگی شهری

بازگشت قدرتمند گرند ویتارا، اما این بار با قلبی ترکیبی از بنزین و برق.

به گزارش تابناک؛ویتارای جدید دیگر آن خودرو خشن و دو دیفرانسیلی کوه‌نورد نیست. پلتفرم جدید آن، TNGA-B، همان سازه‌ای است که سوزوکی با همکاری تویوتا توسعه داده و در مدل‌هایی مانند Toyota Urban Cruiser Hyryder نیز استفاده می‌شود.

ویتارای جدید در واقع فرزند مشترک سوزوکی و تویوتاست؛ ساختار، پیشرانه، گیربکس و حتی طراحی بدنه در همکاری نزدیک این دو برند ژاپنی شکل گرفته است. همین همکاری باعث شده کیفیت ساخت و هماهنگی فنی خودرو افزایش پیدا کند، اما از آن طرف، روح ماجراجوی ویتارای قدیمی هم تا حد زیادی از بین رفته است.

در نسخه‌های جدید خبری از شاسی مستقل و دیفرانسیل قفل‌شونده نیست. خودرو حالا به یک کراس‌اوور شهری تمام‌عیار تبدیل شده که تمرکزش بر راحتی، مصرف سوخت پایین و امکانات مدرن است. سیستم AWD هوشمند همچنان وجود دارد، اما عملکردش بیشتر برای جاده‌های لغزنده و مسیر‌های سبک طراحی شده، نه عبور از رودخانه و صخره.

قلب هیبریدی و رفتار آرام

ویتارای جدید با دو نوع سیستم پیشرانه عرضه می‌شود؛ یک موتور ۱.۵ لیتری هیبرید سبک (Mild Hybrid) و یک نسخه تمام‌هیبرید کامل که با فناوری تویوتا ساخته شده است. قدرت کلی بین ۱۰۳ تا ۱۱۶ اسب بخار متغیر است؛ اعدادی که شاید در نگاه اول چندان هیجان‌انگیز نباشند، اما هدف سوزوکی سرعت و شتاب نبوده، بلکه مصرف سوخت پایین و دوام بالا مدنظر قرار گرفته است.

مصرف سوخت ترکیبی نسخه هیبرید کامل تنها حدود ۴.۵ لیتر در صد کیلومتر اعلام شده و در تست‌های واقعی هم نزدیک به همین عدد ثبت شده است.

گیربکس E-CVT تویوتا در نسخه فول هیبرید نصب شده و عملکردی نرم و کم‌صدا دارد، هرچند بسیاری از علاقه‌مندان رانندگی معتقدند که حس رانندگی طبیعی ویتارای قدیمی را منتقل نمی‌کند.

کابین مدرن‌تر؛ اما نه لوکس

طراحی مدرن‌تر، پلتفرم مشترک با تویوتا و تلاش برای دوباره جان گرفتن در بازار SUVهای جمع‌وجور.

درون کابین گرند ویتارای جدید ترکیبی از طراحی مینیمال ژاپنی و خطوط مدرن دیده می‌شود. نمایشگر لمسی ۹ اینچی، پنل دیجیتال پشت فرمان، دوربین ۳۶۰ درجه، تهویه اتوماتیک دو منطقه‌ای و صندلی‌های گرم‌کن‌دار از امکانات نسخه‌های بالارده هستند.

با این حال جنس پلاستیک‌های کابین هنوز اقتصادی است و فاصله زیادی تا کراس‌اوور‌های گران‌تر بازار دارد. فضای کابین در مقایسه با نسل قبل بیشتر شده و صندلی‌های عقب راحت‌تر و کاربردی‌تر طراحی شده‌اند.

عایق‌بندی صدا و سواری نرم از نقاط قوت اصلی این خودروست. در جاده‌های شهری هند، ژاپن و حتی اروپا که تست شده، عملکرد سیستم تعلیق در جذب ناهمواری‌ها تحسین‌برانگیز بوده است.

بازار ایران

از آنجا که گرند ویتارای جدید در کارخانه‌های هند تولید می‌شود، قیمت تمام‌شده آن نسبتاً پایین‌تر از کراس‌اوور‌های ژاپنی است. در بازار جهانی، این خودرو رقیب مستقیم مدل‌هایی مانند Kia Seltos، Hyundai Creta و Toyota Corolla Cross محسوب می‌شود.

اما در ایران، فعلاً خبری از ورود رسمی آن نیست. اگرچه برخی واردکنندگان خصوصی تمایل خود را به واردات ویتارای جدید اعلام کرده‌اند، اما قیمت احتمالی بالا و خدمات پس از فروش محدود می‌تواند مانع موفقیت آن شود.

نسخه‌های وارداتی احتمالی در صورت عرضه، با قیمت تقریبی بالای دو میلیارد تومان به بازار خواهند رسید، رقمی که آن را در رقابت با چانگان UNI-T، فیدلیتی پرایم و حتی نیسان قشقایی قرار می‌دهد. با توجه به شناخت بازار ایران از نام «ویتارا»، احتمال دارد در نگاه اول توجه‌ها را جلب کند، اما نبود نمایندگی رسمی سوزوکی و محدودیت تأمین قطعات چالش بزرگی برای خریداران خواهد بود.

ویتارای جدید، بازگشت بدون هیجان

ویتارا جدید، خودرویی که میان سنت ژاپنی و نیازهای مدرن، به دنبال توازن است.

سوزوکی گرند ویتارا جدید در واقع بازگشت یک نام قدیمی در قالبی مدرن است. خودرویی کم‌مصرف، نرم و شهری که برخلاف گذشته، دیگر نمی‌خواهد در کوه و بیابان بدرخشد، بلکه هدفش رقابت در خیابان‌های شلوغ شهری است.

اگرچه از نظر تکنولوژی و کیفیت ساخت گامی بزرگ‌تر از نسل قبل محسوب می‌شود، اما در عوض، بخشی از هویت سنتی و ماجراجوی خود را از دست داده است.

برای مشتریان ایرانی که ویتارای قدیمی را با استحکام و قابلیت‌های آفرودی می‌شناسند، نسل جدید شاید چندان جذاب نباشد. اما برای کسانی که به دنبال یک کراس‌اوور جمع‌وجور، کم‌مصرف و مطمئن برای استفاده روزمره هستند، گرند ویتارا جدید می‌تواند انتخابی منطقی و آرام باشد — بی‌هیاهو، مثل خود سوزوکی.