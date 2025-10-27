به گزارش تابناک؛ تیگارد X۳۵ یکی از کراساوورهای تازهوارد بازار ایران است که با همین نام عرضه می شود و در اصل، نسخهای از بایک X۳۵ به شمار میرود؛ خودرویی که چند سال پیش توسط گروه خودروسازی BAIC در چین معرفی شد تا در سگمنت کراساوورهای کوچک اقتصادی با امثال چانگان CS۳۵ وامجی ZS رقابت کند. اما در حالی که بایک در چین جایگاهی میانرده دارد، در ایران تیگارد X۳۵ با تبلیغات گسترده و ظاهری به اصطلاح دلربا ، سعی کرده خود را بهعنوان خودرویی مدرن و باکیفیت معرفی کند.
تیگارد X۳۵ از پیشرانه ۱.۵ لیتری تنفس طبیعی بهره میبرد که توان ۱۱۶ اسببخار و گشتاور ۱۴۸ نیوتنمتر تولید میکند. این موتور با گیربکس اتوماتیک ۴ سرعته ترکیب شده که طراحی آن بهوضوح قدیمی است. در عمل، این جفت پیشرانه و گیربکس بیشتر برای رانندگی آرام شهری مناسب است تا مسیرهای پرشتاب یا جادهای. شتاب صفر تا صد حدود ۱۳ ثانیه و واکنش کند گیربکس در معکوسکشی، حس سنگینی را به راننده منتقل میکند. در سربالاییها نیز پیشرانه مجبور است با دور موتور بالا کار کند تا بتواند وزن حدود ۱۲۷۰ کیلوگرمی خودرو را جبران کند؛ نتیجهاش مصرف سوخت بالاتر و صدای بیشتر در کابین است.
X۳۵ به لطف ابعاد جمعوجور و فرمان برقی، در شهر خودرویی چابک به نظر میرسد، اما در سرعتهای بالا یا هنگام پیچیدنهای سریع، پایداری آن چندان رضایتبخش نیست. سیستم تعلیق جلو از نوع مکفرسون و عقب از نوع میلپیچشی (Torsion Beam) است که در خودروهای اقتصادی متداول است. این ساختار باعث میشود در مسیرهای ناهموار، ضربات بیشتری به اتاق منتقل شود و فرمان نیز بازخورد دقیقی از سطح جاده ارائه ندهد. فرمان بسیار سبک است و در سرعت بالا حس اطمینانبخش بودن از بین میرود.
طراحی ظاهری بدون شک یکی از نقاط قوت X۳۵ است. زبان طراحی بایک در این خودرو بهوضوح از کراساوورهای کرهای الهام گرفته و در نمای جلو با جلوپنجره بزرگ کرومی، چراغهای کشیده و سپر اسپرت، سعی دارد حس قدرت را منتقل کند. نمای عقب، اما تا حدودی سادهتر است و فرم چراغها و محل نصب پلاک یادآور طراحیهای دهه قبل است. در مجموع ظاهر خودرو هماهنگ است، اما بیشتر بر اساس گرایش بازار چین به زیبایی اغراقشده شکل گرفته تا اصول آیرودینامیک یا طراحی اصیل.
کابین خودرو ظاهری نسبتاً مدرن دارد، با صفحه نمایش مرکزی، فرمان چندمنظوره و ترکیب رنگی دوتُنه که تلاش دارد حس لوکسبودن ایجاد کند. اما کیفیت مواد داخلی در حد متوسط است؛ بیشتر بخشهای داشبورد از پلاستیک سخت ساخته شده و در نسخههای مونتاژی داخلی، برخی قطعات مانند دکمهها یا تریم کرومی کیفیت پایینتری نسبت به نسخه اصلی دارند. صندلیها در سفرهای کوتاه راحتاند ولی در مسیرهای طولانی به دلیل فرم تخت و پشتی کوتاه، بدن را خسته میکنند. عایقبندی صوتی هم ضعیفتر از حد انتظار است و صدای موتور و باد در سرعتهای بالای ۹۰ کیلومتر بر ساعت وارد کابین میشود.
در بخش تجهیزات، تیگارد X۳۵ فهرستی نسبتاً متنوع ارائه میدهد؛ از سانروف و نمایشگر لمسی گرفته تا سنسور پارک، دوربین عقب، کنترل پایداری، تهویه نیمهخودکار و ورود بدون کلید. اما کیفیت عملکرد برخی از این سامانهها چندان دقیق نیست. برای مثال، تأخیر در عملکرد دوربین عقب و دقت پایین سنسورهای پارک نشان میدهد که سختافزار و نرمافزار خودرو هنوز با سطح استانداردهای جهانی فاصله دارد.
در زمینه ایمنی، تیگارد X۳۵ هرگز توسط مؤسسات معتبر مانند Euro NCAP یا ANCAP آزمایش نشده است. در چین، این خودرو تنها در آزمونهای داخلی C-NCAP حضور داشت که نتایج آن در حد متوسط بود. ساختار بدنه از فولاد با مقاومت متوسط تشکیل شده و خودرو مجهز به دو ایربگ جلو، سیستم ترمز ABS و EBD و کنترل پایداری است. در نتیجه، از نظر ایمنی باید آن را در رده خودروهای متوسط شهری طبقهبندی کرد، نه یک کراساوور کاملاً ایمن.
در رانندگی روزمره، X۳۵ خودرویی است آرام و ساده. برای تردد شهری مناسب است و موقعیت دید راننده نسبتاً خوب طراحی شده، اما در بزرگراهها، ضعف قدرت موتور و دقت فرمان باعث میشود راننده از شتابگیری سریع پرهیز کند. سیستم ترمزها در حالت معمولی عملکرد قابل قبولی دارد، اما در استفاده طولانی یا ترمزهای پیاپی کمی افت پیدا میکند. مصرف سوخت میانگین حدود ۷.۵ تا ۸ لیتر در هر صد کیلومتر گزارش شده که برای خودرویی در این سطح قابل قبول است. اما در بحث قطعات و خدمات پس از فروش این محصول کوتاهی هایی فاحش و قابل بحث دارد .