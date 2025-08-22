«عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه ایران در واکنش به ایده طرفهای اروپایی برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ با هدف فراهمکردن زمان بیشتر برای دیپلماسی، تصریح کرد این تصمیمی است که اساساً شورای امنیت سازمان ملل متحد باید اتخاذ کند؛ و جمهوری اسلامی ایران در عین اینکه مواضع و دیدگاههای اصولی خود را در این خصوص دارد، در این فرایند ورود ندارد.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی و نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی و امنیتی مشترک با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران به صورت تلفنی گفتوگو کردند.
در این گفتگوی تلفنی، مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص سازوکار موسوم به اسنپ بک و مسئولیت سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپایی در این خصوص تشریح گردید، و وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر عدم صلاحیت قانونی و اخلاقی این کشورها برای توسل به سازوکار مزبور، نسبت به عواقب چنین اقدامی هشدار داد.
عراقچی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران همانطور که در دفاع از خود مقتدرانه عمل میکند، مسیر دیپلماسی را نیز هیچگاه ترک نکرده و برای هر راهحل دیپلماتیک که حقوق و منافع مردم ایران را تضمین نماید آمادگی دارد.
وزیر امور خارجه ایران در واکنش به تکرار ایده طرفهای اروپایی برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ با هدف فراهمکردن زمان بیشتر برای دیپلماسی، تصریح کرد این تصمیمی است که اساساً شورای امنیت سازمان ملل متحد باید اتخاذ کند؛ و جمهوری اسلامی ایران در عین اینکه مواضع و دیدگاههای اصولی خود را در این خصوص دارد، در این فرایند ورود ندارد.
عراقچی گفت در عین حال ایران با دوستان خود در شورای امنیت در خصوص آثار چنین اقدامی، و مسیر پیشرو، مشورت و تبادل نظر خواهد کرد.
سه کشور اروپایی و نماینده عالی اتحادیه اروپا در این گفتگوی تلفنی بار دیگر بر آمادگی کشورهای اروپایی برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک تاکید کردند.
در پایان مقرر گردید گفتوگوهای ایران با سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا سه شنبه هفته آینده در سطح معاونین وزارت امور خارجه پیگیری شود.
روایت اروپا از گفتوگو با ایران
مقامات اروپایی روز جمعه و در پیامهایی جداگانه محور گفتوگوهای خود با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را تشریح کردند.
«کایا کالاس» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وزرای خارجه سه کشور اروپایی و سید عباس عراقچی تماس مهمی داشتند. اروپا متعهد به حصول یک راهحل دیپلماتیک برای موضوع هستهای است. با نزدیک شدن به ضربالاجل سازوکار ماشه، آمادگی ایران برای تعامل با آمریکا حیاتی خواهد بود. ایران همچنین باید بهطور کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کند.»
روایت آلمان
«یوهان وادهفول» وزیر امور خارجه آلمان نیز در پیامی نوشت: «امروز من، دیوید لمی، ژان نوئل بارو و کایا کالاس با عراقچی درباره برنامه هستهای ایران گفتوگو کردیم. ما به مدیران سیاسی خود دستور دادهایم که هفته آینده با همتایان ایرانی دیدار کنند.»
وی افزود: «ما همچنان به دیپلماسی پایبندیم، اما زمان بسیار کوتاه است و ایران باید بهطور جدی به تعامل بپردازد تا از فعال شدن سازوکار ماشه جلوگیری کند. ما به وضوح گفتهایم که اجازه نخواهیم داد که سازوکار بازگشت تحریمها بدون حصول یک توافق قابل راستیآزمایی و پایدار منقضی شود.»
روایت فرانسه
«ژان نوئل بارو» وزیر خارجه فرانسه نیز در پیامی دیگر در اینباره نوشت: «به همراه همکارانم دیوید لمی، یوهان وادهفول و کایا کالاس یک تماس مهم با همتای ایرانی درباره برنامه هستهای و تحریمهایی که به دنبال بازاعمال آنها هستیم، داشتم. زمان تنگ است. هفته آینده دیدار جدیدی در این رابطه برگزار خواهد شد.»
وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد: ما گفتگوی تلفنی جدیدی با وزیر امور خارجه ایران داشتیم.
«ژان نوئل بارو» طی سخنانی افزود: در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه ایران، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای امور خارجه انگلیس و آلمان مشارکت داشتند.
به گزارش تابناک، دور قبلی گفتوگوهای ایران و تروئیکای اروپایی در سطح معاونان اخیرا در استانبول برگزار شده بود.
عراقچی در میانه تجاوز نظامی اسرائیل به ایران با وزرای خارجه سه کشور اروپایی و «کایا کالاس» در ژنو دیدار کرده بود.
لازه به ذکر است سه قدرت اروپایی در ۸ آگوست به شورای امنیت سازمان ملل نامهای نوشتند و گامهای مورد نظر خود را در خصوص «مکانیسم ماشه» تشریح کردند. آنها گفتند که به ایران پیشنهاد تمدید کوتاهمدت در این مورد را دادهاند، اما هنوز پاسخی از ایران دریافت نکردهاند.
تروئیکای اروپایی اعلام کرده مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا باید به فوریت از سر گرفته شود و سه کشور اروپایی آماده هستند تا از این روند حمایت کنند.
بدین منظور، سه کشور اروپایی به ایران تمدید محدود مفاد مرتبط قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را در ازای ازسرگیری مذاکرات توسط ایران و رسیدگی به برخی از فوریترین نگرانیهای جامعه بینالمللی در مورد شفافیت و گستردگی برنامه هستهایاش پیشنهاد دادهاند.
چنین تمدیدی برای فراهم آوردن زمان اضافی برای مذاکرات با هدف تحقق یک توافق جدید اعطا خواهد شد، در حالی که امکان بازگردانی تحریمهای مرتبط علیه ایران برای جلوگیری از گسترش هستهای حفظ میشود.
مقامات آمریکایی پیشبینی کردهاند که در صورت عدم نشان دادن علاقهای قویتر از سوی ایران برای رفع نگرانیهای غرب، مکانیسم ماشه فعال خواهد شد. آنها همچنین بر انجام مذاکرات مستقیم با ایران تأکید کردهاند.
پیش از نشست استانبول و گفتوگو میان ایران و سه کشور اروپایی، خبرگزاری رویترز به نقل از سه دیپلمات اروپایی، یک دیپلمات منطقهای و یک دیپلمات ایرانی نوشته بود که محور اصلی نشست استانبول، مکانیسم ماشه خواهد بود.
آنها گفته بودند که کشورهای اروپایی قصد دارند در این جلسه، پیشنهاد تمدید ۶ ماهه مهلت فعالسازی این مکانیسم را به ایران ارائه کنند.
در عوض، ایران باید در مورد مسائل مهم از جمله مذاکرات با واشنگتن، همکاری کامل با آژانس و پاسخگویی در مورد ذخایر اورانیوم غنیشده با خلوص بالا، تعهداتی را ارائه دهد.
عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه ۲۹ مرداد گفت که ایران هنوز شرایط لازم برای مذاکرات «موثر» با آمریکا را نمیبیند.
عراقچی گفت: «به نظر من، هنوز به نقطهای از بلوغ نرسیدهایم که بتوانیم مذاکرات موثری با آمریکا داشته باشیم.»
«سعید خطیبزاده» معاون وزیر و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه ایران، نیز در گفتوگو با روزنامه «فرانکفورتر آلگماینه» هشدار داد که فشار بر تهران اشتباه است و میتواند ایران را به تصمیمات سخت وادارد.
او تأکید کرد که پس از حمله نظامی اخیر، اعتماد به مذاکرات هستهای بسیار محدود شده و هرگونه بازگشت به گفتوگو تنها در صورتی امکانپذیر است که این مذاکرات نتیجهمحور باشند و در طول آنها خصومتها متوقف شود.
خطیبزاده با اشاره به تلاش اروپا برای فعالسازی مکانیسم «اسنپبک» گفت اروپاییها هیچ حقی در این زمینه ندارند و چنین اقدامی تنها آخرین کارت آنان را بیجا مصرف میکند. به گفته او، اروپا جایگاه میانجی خود را از دست داده و فشار بیشتر بر ایران صرفاً موجب افزایش تنش خواهد شد.
وی در بخش دیگری از این مصاحبه بر حق ایران برای غنیسازی اورانیوم بر اساس معاهده عدم اشاعه تأکید کرد و هشدار داد در صورت پافشاری آمریکا بر «غنیسازی صفر»، ایران مقاومت شدیدی نشان خواهد داد. او خاطرنشان کرد که تهران استثنای حقوق بینالملل نخواهد بود، اما درباره سطح و جزئیات غنیسازی آماده گفتوگو است؛ هرچند هرگونه مذاکره آینده از نگاه ایران یک «مذاکره مسلح» خواهد بود.
