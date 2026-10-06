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ادعای تکراری ترامپ درباره جنگ با ایران

رئیس جمهور آمریکا دوباره امروز با مشروط کردن کاهش قیمت‌ها در کشورش به پایان جنگ با ایران، مدعی شد که این جنگ از بدترین فاجعه جهانی جلوگیری کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۴۷۸
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ترامپ

به گزارش تابناک؛ امروز سه‌شنبه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دوباره ادعاهایی درباره پایان سریع جنگ تحمیلی علیه ایران را تکرار کرد و در جمع هواداران حزب جمهوری‌خواه در منطقه «گرند آیلند» در ایالت «نبراسکا»، ضمن مشروط کردن کاهش قیمت‌ها در کشورش به پایان جنگ با ایران، مدعی شد که این جنگ از بدترین فاجعه جهانی جلوگیری کرد.

وی درباره این ادعای خود توضیح داد: «ما خاورمیانه، اسرائیل و کل جهان را از چیزی که می‌توانست یکی از بدترین تراژدی‌های تاریخ باشد، نجات می‌دهیم. ما اجازه نمی‌دهیم که آنها (ایران) به آن (سلاح اتمی) دست یابند... این تصمیم گرفته شده است. آنها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت».

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رئیس جمهور کودک‌کش آمریکا اظهار داشت: «قبل از جنگ ایران، من از کنار یک پمپ بنزین رد شدم: ۱.۸۵ دلار برای هر گالن. ما در مدت زمان بسیار کوتاهی آن را به کمتر از این خواهیم رساند».

ترامپ ضمن ساختگی خواندن افزایش قیمت‌ها در آمریکا به بهانه جنگ با ایران، مدعی شد: «قیمت‌ها کمی بالاست. این بهای کمی برای حفظ امنیت جهان است. آنها (ایران) می‌توانند یک شهر را نابود کنند. بگذارید لس‌آنجلس یا سن دیگو را نابود کنند. [افزایش قیمت‌ها] هزینه بسیار کمی است. [جنگ] تقریباً تمام شده است».

وی در ادامه ادعاهای بی‌اساسش افزود: «جنگ خیلی سریع تمام می‌شود و قیمت‌ها به شدت کاهش می‌یابد». 
منبع: فارس

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ترامپ سلاح هسته ای سلاح اتمی افزایش قیمت ها آمریکا ایران جنگ با ایران پایان جنگ
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