بهانه جدید ترامپ برای نهایینشدن تفاهمنامه
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا که طبق گزارشها به تازگی اصلاحیه جدیدی بر پیشنویس تفاهمنامه پایان جنگ با ایران ارائه کرده است، در پیامی در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد: ایران واقعا میخواهد به توافق برسد و آن توافق برای آمریکا و کسانی که با ما هستند توافق خوبی خواهد بود.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ترامپ در ادامه با نادیده گرفتن این که عقبنشینیهای مکرر آمریکا از موارد مورد توافق در مذاکرات با ایران پیشرفت در مذاکرات را دشوار ساخته است، با تلاش برای فرافکنی گفت: اما مگر دموکراتها و بهظاهر برخی جمهوریخواهان میهنپرست نمیفهمند که وقتی فرصتطلبان سیاست مدام در سطحی بیسابقه و بارها و بارها منفیبافی میکنند که من باید سریعتر پیش بروم یا آهستهتر یا وارد جنگ شوم یا نروم یا هر چیزی دیگر، درست انجام دادن کارم و مذاکره کردن برای من خیلی سختتر میشود؟ فقط بنشینید و آرام باشید. در نهایت همه چیز درست میشود؛ همیشه همین طور بوده است.
ترامپ روز گذشته نیز در گفتوگو با فاکس نیوز مدعی شده بود که مایل است به توافقی خوب با ایران دست پیدا کند اما برای دستیابی به آن عجلهای ندارد. او مذاکرهکنندگان ایرانی را «سرسخت» توصیف کرده و گفته بود که روند مذاکرات به آهستگی اما با اطمینان پیش میرود.
اظهارات ترامپ در میانه مذاکرات تهران و واشنگتن با میانجیگری پاکستان مطرح شده است. دو طرف گفتهاند برای دستیابی به تفاهمنامه پایان جنگ پیشرفت قابل توجهی انجام شده است، اگرچه برخی مسائل برای نهایی کردن آن هنوز به بررسی بیشتری نیاز دارد. دونالد ترامپ پس از بینتیجه ماندن دور اول مذاکرات ایران و آمریکا در ۲۳ فروردین در اسلامآباد اقدام به محاصره غیرقانونی بنادر ایران کرد که روند دیپلماسی را با پیچیدگیهای تازهای مواجه ساخت.
طبق اعلام تهران، این تفاهمنامه در بحث بازگشایی تنگه هرمز، اقدامات اعتمادسازی آمریکا از جمله با آزادسازی پولهای بلوکهشده ایران و پایان درگیریهای نظامی در تمامی جبهههاست که پس از آن فرصت مذاکراتی تازهای در بازه زمانی محدود برای بررسی موضوع هستهای آغاز خواهد شد.
روزنامه نیویورک تایمز اخیرا درباره این تفاهمنامه گزارش داد که ترامپ «شروط مربوط به چارچوب یک توافق احتمالی با ایران را سختگیرانهتر کرده و اصلاحات پیشنهادی را به تهران ارسال کرده است.»
اظهارات رئیسجمهور آمریکا در حالی مطرح میشود که جمهوری اسلامی ایران همواره بر پیگیری مذاکرات بر پایه منافع ملی، رفع تحریمها و حفظ حقوق مشروع هستهای خود تاکید کرده و هرگونه توافق را مشروط به تامین حقوق و مطالبات ملت ایران دانسته است.