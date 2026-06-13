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اسکات بسنت: توافق تا اوایل هفته آینده نهایی می‌شود

وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که با توجه به روند پیشرفت مذاکرات، انتظار می‌رود توافق صلح با ایران «احتمالا تا پایان همین هفته (میلادی) یا اوایل هفته آینده نهایی شود.»
کد خبر: ۱۳۷۸۷۴۴
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اسکات بسنت: توافق تا اوایل هفته آینده نهایی می‌شود

اسکات بسنت در گفت وگو با شبکه «فاکس‌نیوز» ادعا کرد که تصمیمات دونالد ترامپ برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای، هزینه‌ها و فشارهای کوتاه‌مدتی را به بازار سوخت و اقتصاد خانواده‌های آمریکایی وارد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وی درباره پیامدهای جنگ علیه ایران افزود: «ما درک می‌کنیم که در ماه‌های اخیر شرایط سختی سپری شد و افزایش بهای انرژی بخش زیادی از رشد دستمزدها را بلعید، اما ما در حال عبور از این وضعیت بحرانی هستیم.»

وزیر خزانه‌داری آمریکا با کم اهمیت جلوه دادن پیامدهای جنگ علیه ایران بر اقتصاد آمریکا مدعی شد که زیرساخت‌ های اقتصادی کشور در حال حاضر بسیار قدرتمند عمل می‌کنند و بازار انرژی به خوبی تامین شده است.

وی همچنین گفت همچنان به چشم‌انداز کلی اقتصاد اطمینان دارد و به رشد اشتغال در بخش خصوصی و کاهش فشارهای تورمی، هم‌زمان با تثبیت هزینه‌های انرژی اشاره کرد.

بسنت گفت که اگر جنگ علیه ایران حل‌وفصل شود، آمریکایی‌ها ممکن است به‌زودی شاهد کاهش قیمت‌های بالای انرژی باشند.

وزیر خزانه داری آمریکا مدعی شد با حل‌وفصل این مناقشه و مهار تورم، بهای جهانی نفت حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد و قیمت بنزین در بازار داخلی بیش از ۱۰ درصد از اوج خود کاهش یافته و روند نزولی قیمت‌ها و کاهش هزینه‌های زندگی مردم با قدرت ادامه خواهد یافت.

این در حالیست که شبکه تلویزیونی سی بی اس نیوز آمریکا اعلام کرد: بهای نفت روز جمعه در نزدیک به پایین‌ترین سطح از زمان آغاز جنگ آمریکا علیه ایران بسته شد؛ زیرا دولت ترامپ ابراز اطمینان کرده است که دو طرف در آستانه دستیابی به توافقی هستند که می‌تواند تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز را از سر بگیرد.

براساس این گزارش، شاخص نفت خام آمریکا، وست تگزاس اینترمدیت (WTI)، برای تحویل در ماه ژوئیه با قیمتی کمتر از ۸۵ دلار در هر بشکه بسته شد که نسبت به ابتدای روز جمعه نزدیک به ۴ درصد کاهش داشت.

بهای این شاخص برای تحویل یک ماه بعد، در ماه آوریل به بیش از ۱۱۰ دلار در هر بشکه رسید؛ در حالی که پیش از آغاز جنگ کمتر از ۷۰ دلار بود.

شاخص بین‌المللی نفت برنت نیز تا ساعت ۵:۴۵ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا، برای تحویل در ماه اوت با قیمتی اندکی کمتر از ۸۷ دلار در هر بشکه معامله می‌شد که حدود سه درصد نسبت به ابتدای روز کاهش نشان می‌داد.

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