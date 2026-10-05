هزینه سنگین توافق با ایران برای ترامپ!

به گزارش تابناک؛ ​تریتا پارسی، معاون اجرایی اندیشکده کوئینسی در واشنگتن بیان کرد: فکر می کنم ۳۰ روز آینده مهم است، هم انتخابات اسرائیل و هم انتخابات آمریکا در این ماجرا نقش ایفا می کنند. اما انتخابات آمریکا نه به آن شکلی که همه از جمله خودم فکر می کردند. فکر می کنم مهم است که بدانیم ذهنیت ترامپ چیست.

وی افزود: از نظر ترامپ او سعی کرد دیپلماسی را امتحان کند. جواب داد ولی خیلی گران تمام شد و بعدش دیگر جواب نداد. به نظرم خیلی مهم است که بدانیم ترامپ در نهایت هزینه سیاسی سنگینی در واشنگتن داد، فقط به خاطر امضای آن تفاهم نامه. جمهوری‌خواهان تندرو و اسرائیلی از او انتقاد کردند، خیلی از دموکرات ها هم از او انتقاد کردند و داخل دولت ترامپ هم به شدت از آن توافق انتقاد کردند، توسط جناح پیت هگست، توسط جناح مارکو روبیو و توسط رتکلیف، رئیس سیا.

پارسی در ادامه گفت: در واقع فقط ترامپ و ونس بودند که پای آن توافق ایستادند. پس او حالا تجربه کرده که بستن یک توافق با ایران چه هزینه‌ای برای او دارد.

منبع: انتخاب