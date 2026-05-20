«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا بامداد چهارشنبه ادعای تمایل ایران برای توافق را تکرار کرده و خواستار نهایی‌سازی سریع آن شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ترامپ طی سخنرانی در کاخ سفید گفت: «ما باید از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کنیم و ماموریت خود را به سرعت به پایان خواهیم رساند».

شبکه «الجزیره» به نقل از ادعاهای وی گزارش داد: «ایران به شدت به دنبال دستیابی به توافق است و ما باید آن را به سرعت نهایی کنیم».

رئیس جمهور آمریکا در ادامه ادعاهای بی‌اساس و نخ‌نماشده خود افزود: «ما کار فوق‌العاده‌ای در ایران انجام دادیم و آنها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت».طبق این گزارش، ترامپ مدعی شد: «ایرانی‌ها از این درگیری خسته شده‌اند و ما به پایان سریع جنگ و حل مسالمت‌آمیز آن امیدوار هستیم».

وی با ادعای اینکه قیمت نفت به زودی به شدت کاهش خواهد یافت، افزود: «ارتش ما، قوی‌ترین ارتش جهان است».