ترامپ خواستار نهایی‌سازی فوری توافق با ایران شد

رئیس جمهور آمریکا بامداد چهارشنبه ادعای تمایل ایران برای توافق را تکرار کرده و خواستار نهایی‌سازی سریع آن شد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ترامپ طی سخنرانی در کاخ سفید گفت: «ما باید از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کنیم و ماموریت خود را به سرعت به پایان خواهیم رساند».

شبکه «الجزیره» به نقل از ادعاهای وی گزارش داد: «ایران به شدت به دنبال دستیابی به توافق است و ما باید آن را به سرعت نهایی کنیم».

رئیس جمهور آمریکا در ادامه ادعاهای بی‌اساس و نخ‌نماشده خود افزود: «ما کار فوق‌العاده‌ای در ایران انجام دادیم و آنها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت».طبق این گزارش، ترامپ مدعی شد: «ایرانی‌ها از این درگیری خسته شده‌اند و ما به پایان سریع جنگ و حل مسالمت‌آمیز آن امیدوار هستیم».

وی با ادعای اینکه قیمت نفت به زودی به شدت کاهش خواهد یافت، افزود: «ارتش ما، قوی‌ترین ارتش جهان است». 

ترامپ آمریکا ایران جنگ با ایران حمله به ایران پایان جنگ مذاکره درخواست مذاکره
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۹
یک ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
53
62
پاسخ
مردیکه خودشیفته احمق
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
نخیر با این حرفها داره تعادل در بازارهاش ایجاد می کنه و منفعت اقتصادی میبره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
حقه بازی هاش لو رفته دیگه تعادلی در بازار ایجاد نمیکنه این حرفا. اون ماله اوایل بود. الان ما هم میدونیم این دروغ میگه چه برسه به گنده های بازار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
23
43
پاسخ
عمرا
کوروش فرهودیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
19
17
پاسخ
بله ارتش آمریکا قویترین است و تو احمق ترین متاسفانه این ارتش دست یک کودک ده ساله است که بیخود هیکل گنده کرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
15
16
پاسخ
چوپان دروغگو
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
14
17
پاسخ
دیگه خود آمریکایی هام باورش ندارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
25
17
پاسخ
خواب تسلیم شدن ما را خواهی دید قمارباز متوهم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
7
6
پاسخ
جون بابا با کی کار داری
