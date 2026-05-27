ترامپ جلسه کابینه را فراخواند

دونالد ترامپ قصد دارد به منظور برای پایان دادن به جنگی پرهزینه و نامحبوب با ایران جلسه کابینه خود را برگزار کند.
دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، در حالی روز چهارشنبه جلسه‌ای با اعضای کابینه خود برگزار می‌کند. این درحالی است که مذاکرات با ایران وارد مرحله‌ای حساس شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ ترامپ تنها چند روز پس از آنکه مدعی شد واشنگتن و تهران تا حد زیادی بر سر یک توافق به تفاهم رسیده‌اند، اکنون تلاش می‌کند این مذاکرات را به نتیجه برساند؛ مذاکراتی که همچنان با ابهامات و اختلافات جدی روبه‌روست.

در داخل آمریکا، این توافق با مخالفت شدید بخشی از جمهوری‌خواهان مواجه شده است. سناتورهایی مانند تد کروز، لیندسی گراهام و راجر ویکر معتقدند شرایط مطرح‌شده بیش از حد به نفع تهران است و شباهت زیادی به توافق هسته‌ای دوران اوباما دارد؛ توافقی که ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود از آن خارج شد. کروز هشدار داده اگر نتیجه جنگ این باشد که حکومت ایران همچنان باقی بماند، پول بیشتری دریافت کند و به غنی‌سازی ادامه دهد، این یک اشتباه فاجعه‌بار خواهد بود.

یکی دیگر از مسائل حل‌نشده، جنگ اسرائیل با حزب‌الله لبنان است. ایران اصرار دارد هرگونه آتش‌بس باید شامل لبنان نیز بشود، اما اسرائیل همچنان اعلام کرده عملیات خود علیه حزب‌الله را ادامه خواهد داد. تحلیلگران اسرائیلی هشدار داده‌اند که هرگونه کاهش تحریم‌ها می‌تواند به ایران اجازه دهد توان نظامی خود را دوباره تقویت کند.

رئیس جمهوری آمریکا ۲۳ می ۲۰۲۶ برابر با دوم خرداد ۱۴۰۵ ادعا کرد: یک توافق میان ایالات متحده آمریکا و ایران تنظیم شده و اکنون در انتظار نهایی شدن است و جنبه‌ها و جزییات نهایی توافق در دست بررسی است و بزودی اعلام خواهد شد.

«اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز اعلام کرد که دو طرف در مرحله نهایی‌سازی یادداشت تفاهمی هستند که محور اصلی آن پایان جنگ است.

وی تصریح کرد که پایان تعرضات دریایی آمریکا، که واشنگتن از آن با عنوان محاصره دریایی یاد می‌کند، و آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در این یادداشت تفاهم است.

این درحالی است که سرلشکر پاسدار علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص)، هفته گذشته با هشدار جدی به آمریکا و هم‌پیمانان صهیونیست آن، بر آمادگی بی‌سابقه نیروهای مسلح ایران برای مقابله با هرگونه تهدید تاکید کرد.
 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
9
2
پاسخ
قمارباز شکست خورده احمق هیچ راهی نداره جز تسلیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
8
1
پاسخ
احمقا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
0
0
پاسخ
ترامپ حرام زاده قمار باز این خوک و خرس کثیف راهی جز تسلیم در برابر قدرت و اقتدار نظامی ایران ندارد و باید شکست را بپذیرد تا منجر به فرو پاشی اقتصاد آمریکا و جهان نشود تنگه هرمز و تنگه باب المندب سلاح هسته ای قدرتمند جمهوری اسلامی ایران و حوثی های یمن هست...
# جنگ ایران و آمریکا # مذاکرات ایران و آمریکا
