ترامپ در حال بررسی اعلام پایان جنگ با ایران!

روزنامه آمریکایی "وال استریت ژورنال" در گزارشی مدعی شد دونالد ترامپ در حال بررسی ایده اعلام یکجانبه پایان جنگ با ایران بدون هیچ توافق آتش بس مشخص است.

به گزارش تابناک؛ ترامپ به طور خصوصی به مشاورانش گفته در حال بررسی اعلام پایان جنگ با ایران است و به گفته مقامات آمریکایی، از این ایده حمایت می‌کند.

بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، در حالی که پیت هگست وزیر جنگ آمریکا وضعیت استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه عملیاتی سنتکام علیه ایران را تا سال آینده میلادی تمدید کرده است، ترامپ به طور خصوصی به دستیاران خود گفته است که در حال بررسی ایده اعلام یکطرفه پایان جنگ علیه ایران بدون یک توافق مشخص است و همزمان او گزینه تشدید فشار و محاصره دریایی را برای افزایش فشارها بر ایران به منظور تسلیم تهران، ادامه خواهد داد.



این روزنامه گزارش داد که ترامپ با دستیاران ارشد خود در مورد اینکه آیا جنگ ایران را پایان یافته اعلام کند، بحث کرده است، اقدامی که طبق گزارش‌ها به نظر می رسد ترامپ خود"طرفدار این ایده است". او معتقد است که حفظ فشار شدید اقتصادی در نهایت تهران را مجبور به "برچیدن برنامه هسته‌ای یا فروپاشی" خواهد کرد.

وزارت خزانه داری آمریکا هفته گذشته آنچه که آن را "عملیات طرد اقتصادی ایران" می نامد، آغاز کرد و مدعی شد با این کارزار، شریان‌های حیاتی اقتصادی ایران، از جمله بخش‌های نفت، کشتیرانی، هوانوردی، طلا، فناوری و دارایی‌های دیجیتال را هدف قرار می دهد.

با وجود بحث‌های خصوصی، پنتاگون در حال تمدید استقرار نیروها است، نشانه‌ای مبنی بر اینکه جنگ می‌تواند "تا سال آینده" ادامه یابد.

وزارت جنگ آمریکا همچنان در نظر دارد استقرار 50 هزار نیرو و 19 ناو جنگی را در منطقه عملیاتی سنتکام در یک بازه بلند مدت حفظ می‌کند.

همزمان و بنا به گزارش رویترز، دستیاران ترامپ، از جمله جی دی ونس، معاون او و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، از تلاش‌ها برای مهار نسبی جنگ با ایران تا انتخابات میان‌دوره‌ای ۳ نوامبر حمایت می‌کنند.

مقامات کاخ سفید نگرانند که این درگیری نامحبوب، افزایش قیمت بنزین و ادامه جنگ می‌تواند به جمهوری‌خواهان آسیب برساند، زیرا آنها از حفظ اکثریت محدودی در کنگره دفاع می‌کنند.

در حال حاضر، دولت ترامپ به جای تشدید نظامی عمده، بر تحریم‌ها، فشار اقتصادی و محاصره تنگه هرمز تاکید دارد.

مقامات دولت ترامپ ممکن است حملات سنگین‌تر را پس از انتخابات نوامبر در نظر بگیرند، اگرچه هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

منبع: عصر ایران