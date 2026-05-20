ترامپ: به جنگ با ایران پایان خواهیم داد!

رئیس‌جمهوری آمریکا مدعی شد: توافق برای پایان دادن به جنگ با ایران «سریع» اتفاق خواهد افتاد و وقتی این توافق حاصل شود، قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت.
 دونالد ترامپ سه شنبه شب در مراسمی در کاخ سفید ادعا کرد: «ما به سرعت به آن جنگ پایان خواهیم داد. آنها بشدت می‌خواهند به توافق برسند. آنها از این وضعیت خسته شده‌اند.»

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی در ادامه تناقض گویی های خود ادعا کرد که توافق برای پایان دادن به جنگ با ایران «سریع» اتفاق خواهد افتاد و وقتی این توافق حاصل شود، قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت.

ترامپ ادعا کرد: «آنها [ایران] به سلاح هسته‌ای فکر می کنند و ما اجازه نخواهیم داد سلاح هسته‌ای داشته باشند.»

رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد: «ما کار بزرگی انجام داده‌ایم. فکر می‌کنم به‌زودی کار را تمام خواهیم کرد و آن‌ها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و امیدواریم این کار را به شکلی بسیار خوب انجام دهیم.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سنای تحت کنترل جمهوریخواهان روز سه‌شنبه به پیشبرد یک قطعنامه اختیارات جنگی رأی داد؛ طرحی که در صورت نداشتن مجوز صریح کنگره، هدف آن توقف جنگ آمریکا با ایران است.

ترامپ در توجیه جنگ خود علیه ایران و ادعای تمایل تهران به دستیابی به توافق مدعی شد: «این اتفاق باید در این ۴۷ سال می‌افتاد. کسی باید زودتر آن را انجام می‌داد. این اتفاق خواهد افتاد و به سرعت هم اتفاق می‌افتد. خواهید دید که قیمت نفت سقوط می‌کند.»

رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به وضعیت اقتصادی آمریکا که در پی جنگ علیه ایران دچار نوسان شده است، ادعا کرد که بازار سهام در بالاترین سطح خود قرار دارد و شمار متقاضیان دریافت بیمه بیکاری به پایین‌ترین میزان از سال ۱۹۶۹ رسیده است.

ترامپ همچنین مدعی شد اکنون تعداد آمریکایی‌های شاغل نسبت به هر زمان دیگری در تاریخ آمریکا بیشتر است.

وی در دفاع از عملکرد اقتصادی خود همچنین ادعا کرد: حدود دو ماه و نیم پیش، آمریکا به «بهترین ارقام تاریخ» در زمینه اشتغال و بازار سهام دست یافته است و ما در چند سال آینده زمان فوق‌العاده‌ای خواهیم داشت.

رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد: آمریکا در حال شکوفایی، پیروزی و مورد احترام است، شاید مانند هر زمان دیگری که پیش از این مورد احترام نبوده است. اگر به دو سال پیش بازگردید، مورد احترام نبودیم. ما کشوری مرده بودیم، و امروز ما داغ‌ترین کشور در هر جای جهان هستیم.

وی با بیان اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت، با دستاورد سازی از جنگ علیه ایران ادعا کرد: «نمی‌خواهم بگویم که رهبران آن‌ها نیز نابود شده‌اند چون مودبانه نیست اما این واقعیت دارد.»

رئیس جمهوری آمریکا تلاش می کند فضای سیاسی پیرامون مذاکرات با تهران را در چارچوب فشار و امتیازگیری حداکثری بازتعریف کند؛ رویکردی که در ماه‌های اخیر به‌طور مستمر در سیاست خارجی واشنگتن نسبت به ایران مشاهده شده است.

مواضع ترامپ نشان می‌دهد که فضای سیاسی در واشنگتن همچنان تحت تأثیر نگاه حداکثری قرار دارد که بیش از آنکه به حل اختلافات کمک کند، به بازتولید چرخه تنش منجر می شود.

 

ترامپ ایران جنگ جنگ با ایران پایان جنگ توافق توافق با ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
4
19
پاسخ
شل کن سفت کن در اورده اینم.چی میگی تووو اصلا،ثبات چرا نداری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
13
10
پاسخ
متوهم قمارباز خواب تسلیم شدن ما را خواهی دید
