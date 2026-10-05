حمله بی سابقه بازیگر نقش هالک به ترامپ!
بازیگر نقش هالک با حمله تند به ترامپ، او را «احمقی خرفت» خواند و خواستار کاهش قدرت و نفوذ او برای توقف سیاستهایش شد. این بازیگر هالیوود در موضعگیری عجیبی، حتی خواستار اخراج دموکراتها از کشور شده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۳۷۶| |
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به گزارش تابناک؛ مارک رافلو بازیگر نقش هالک در حمله تندی به ترامپ گفت: باید او را به «اردکلنگ» تبدیل کنیم.
باید این احمق خرفت و بیمصرف را از قدرت بندازیم. باید او را به یک «اردکلنگ» تبدیل کنیم؛ یعنی قدرت و نفوذش را کاهش دهیم. باید مانع ادامه سیاستهای او شویم و اجازه ندهیم این وضعیت برای دو سال دیگر ادامه پیدا کند، چون مشخص نیست در صورت تداوم این روند، چه اقدامات دیگری انجام خواهد داد.
او همچنین خواستار اخراج دموکراتها از کشور شده است.
منبع: اصلاحات نیوز
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