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حمله بی سابقه بازیگر نقش هالک به ترامپ!

بازیگر نقش هالک با حمله تند به ترامپ، او را «احمقی خرفت» خواند و خواستار کاهش قدرت و نفوذ او برای توقف سیاست‌هایش شد. این بازیگر هالیوود در موضع‌گیری عجیبی، حتی خواستار اخراج دموکرات‌ها از کشور شده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۳۷۶
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1785 بازدید
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حمله تند بازیگر نقش هالک به ترامپ

به گزارش تابناک؛ مارک رافلو بازیگر نقش هالک در حمله تندی به ترامپ گفت: باید او را به «اردک‌لنگ» تبدیل کنیم. 
باید این احمق خرفت و بی‌مصرف را از قدرت بندازیم. باید او را به یک «اردک‌لنگ» تبدیل کنیم؛ یعنی قدرت و نفوذش را کاهش دهیم. باید مانع ادامه سیاست‌های او شویم و اجازه ندهیم این وضعیت برای دو سال دیگر ادامه پیدا کند، چون مشخص نیست در صورت تداوم این روند، چه اقدامات دیگری انجام خواهد داد.

او همچنین خواستار اخراج دموکرات‌ها از کشور شده است.

منبع: اصلاحات نیوز 

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
3
3
پاسخ
با نظرش موافقم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
5
5
پاسخ
یک بازیگر ازادی خواه و ادم حسابی
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