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بلینکن: جنگ علیه ایران فردا باید تمام شود

وزیر خارجه سابق آمریکا ضمن انتقاد از سیاست‌های جنگ‌طلبانه کشورش گفت جنگ علیه ایران فردا باید تمام شود.
کد خبر: ۱۳۹۴۵۶۱
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بلینکن

به گزارش تابناک، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه سابق آمریکا شامگاه سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه خبری بلومبرگ گفت: به نظر من، کشورهای خلیج فارس همگی به دنبال گفت‌وگو با ایران هستند و حتی شاید به دنبال توافق با ایران.

وزیر خارجه سابق آمریکا در ادامه تاکید کرد: کشورهای خلیج فارس به دنبال توافق هستند زیرا می‌دانند که متاسفانه، طبق آنچه دیده‌اند این است که ما لزوما نمی‌توانیم از آنها دفاع کنیم.

وزیر خارجه دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق آمریکا با انتقاد از جنگی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران به راه انداخته است، گفت: جنگ علیه ایران می‌تواند و باید فردا تمام شود.

بلینکن همچنین افزود: متاسفانه ما در موقعیت بسیار دشواری قرار داریم که ترامپ آن را ایجاد کرده است.

گفتنی است، جمهوری اسلامی ایران بازگشت به هرگونه مذاکرات با ایالات متحده را مشروط به بازگشت این کشور به اجرای تعهداتش در یادداشت تفاهم پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز را به پایان جنگ و تهدید نظامی و محاصره دریایی علیه ایران مشروط کرده است.

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آمریکا بلینکن ایران جنگ ترامپ پایان جنگ
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