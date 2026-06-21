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نشست فوری درباره اسرائیل و حزب‌الله در سوئیس

سی‌بی‌اس نیوز، به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد که یک جلسه اضطراری در مورد رژیم صهیونیستی و حزب‌الله در مذاکرات واشنگتن ـ تهران در سوئیس گنجانده شده است.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۸۵
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نشست فوری درباره اسرائیل و حزب‌الله در سوئیس

در حالی که هیئت‌های ایران و آمریکا به ریاست محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و جی دی ونس معاون دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با هدف انجام مذاکرات جهت پیگیری اجرای تعهدات در چارچوب یادداشت تفاهم خاتمه جنگ وارد سوئیس شده‌اند، سی‌بی‌اس نیوز، به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد که یک جلسه اضطراری درباره تجاورات رژیم صهیونیستی به لبنان و مواضع حزب‌الله در مذاکرات واشنگتن ـ تهران در سوئیس گنجانده شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، طبق گزارش سی‌بی‌اس نیوز، به نظر می‌رسد ایران بر یک راه‌حل «قاطع» در پرونده لبنان در راستای پایان دائمی وضعیت جنگ، به عنوان مقدمه و کلید گسترش گفت‌وگوها به سمت سایر پرونده‌ها، اصرار دارد.

این در حالی است که اسماعیل بقایی،‌ سخنگوی وزارت خارجه کشورمان پیشتر گفت: این سفر برای پیگیری اجرای تعهدات طرف متقابل است. مذاکرات برای توافق نهایی زمانی است که بندهای دیگر اجرا شود.

معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در حالی‌که عازم سوئیس می‌شد، گفت: برجسته‌ترین مسائلی که در مورد آنها بحث خواهیم کرد، پرونده هسته‌ای و وضعیت لبنان است.

در عین حال، خبرنگار المنار گزارش داد: پس از توقف حملات هوایی رژیم صهیونیستی از ساعت ۶ بعد از ظهر شنبه، آرامش محتاطانه‌ای بر جبهه‌های مختلف نبرد در لبنان حاکم است. این آرامش پس از حملات هوایی شدیدی به خانه‌ها در جنوب لبنان برقرار شد، که منجر به شهادت ۲۸ نفر در مجموع بیش از ۱۰۰ حمله شد.

نیروهای اشغالگر صهیونیست تلاش کردند به سمت جبل و روستای علی الطاهر پیشروی کنند، اما با مقاومت قابل توجه حزب‌الله مواجه شدند و تلفاتی به صفوف آنها وارد شد.
 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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United States of America
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۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
1
پاسخ
ان وقت عبدالناصر همتی انجا چرا رفته؟؟؟
اقای محترم اختلال بانکها را درست کنید نه اینکه اروپا گردی کنید وقتی موضوع مذاکرات چیزی غیر از تخصص ایشان است
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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