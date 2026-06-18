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ناکامی ترامپ در کاهش درآمدهای نفتی ایران

درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۲۵ با وجود روی کار آمدن دوباره ترامپ در آمریکا و تلاش وی برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران فقط یک میلیارد دلار کمتر از سال ۲۰۲۴ بود.
کد خبر: ۱۳۷۹۹۳۲
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ناکامی ترامپ در کاهش درآمدهای نفتی ایران

به گزارش تابناک، برآوردهای جدید اداره اطلاعات انرژی آمریکا وابسته به وزارت انرژی این کشور نشان می‌دهد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران پس از عبور از دوران تحریم‌های شدید، طی سال‌های اخیر روندی صعودی داشته و در سال 2025 به 48 میلیارد دلار رسیده است.

درآمد نفتی ایران در سال 2025 حدود 10 برابر این رقم در سال 2020 بوده است. در سال 2020 درآمد نفتی ایران به دلیل خروج آمریکا از برجام و اهمال دولت وقت ایران در مقابله با تحریم ها به حدود 5 میلیارد دلار کاهش یافته بود اما در سال های بعد روند درآمد ایران از فروش نفت صعودی شد و در سال 2021 به 19 میلیارد دلار، در سال 2022 به 38 میلیارد دلار، در سال 2023 به 43 میلیارد دلار و در سال 2024  به 49 میلیارد دلار افزایش یافت. 

درآمد نفتی ایران در سال 2025 نیز با وجود روی کار آمدن دوباره ترامپ در آمریکا و تلاش وی برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران فقط یک میلیارد دلار کمتر از سال 2024 بوده که این کاهش ناشی از افت قیمت نفت بوده است. 

بر اساس گزارش این نهاد وابسته به وزارت انرژی آمریکا صادرات نفت و میعانات ایران که در سال 2020 به حدود 343 هزار بشکه در روز کاهش یافته بود، در سال 2025 به یک میلیون و 576 هزار بشکه در روز رسیده که بیانگر احیای قابل توجه ظرفیت صادراتی ایران طی پنج سال گذشته است.

بر اساس این گزارش بررسی ارقام منتشر شده نشان می‌دهد هرچند درآمد نفتی ایران در سال 2025 اندکی کمتر از سال قبل بوده اما صادرات نفت و میعانات ایران در سال 2025 رشد 9 درصدی نسبت به سال قبل از آن داشته است. ایران در سال 2024 بالغ بر یک میلیون و 445 هزار بشکه در روز نفت و میعانات صادر کرده بود. /تسنیم

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