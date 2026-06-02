افشای جزئیات تماس پرتنش ترامپ و نتانیاهو

خشم ترامپ ناشی از این واقعیت بوده که تصمیم نتانیاهو برای تشدید تنش در لبنان مذاکرات او با ایران را در آستانه فروپاشی قرار داده بود.

اکسیوس نوشت: ترامپ در تماسی روز دوشنبه (دیروز) که پر از فحش بود، به دلیل تشدید تنش اسرائیل در لبنان، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل را مورد حمله لفظی شدید قرار داد.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ در ادامه این مطلب آمده است: یکی از مقامات آمریکایی گفت ترامپ به نتانیاهو گفته که عملی کردن تهدیدهایش برای بمباران پایتخت لبنان، اسرائیل را بیش از پیش در سراسر جهان منزوی خواهد کرد.

دو تا از منابع گفتند ترامپ گفته که به نتانیاهو کمک کرده از زندان دور بماند — اشاره به حمایتش در جریان محاکمه فساد نتانیاهو.

خلاصه صحبت‌های ترامپ با نتانیاهو را این مقام آمریکایی چنین بیان کرد: «تو دیوانه‌ای. اگر من نبودم، الان زندان بودی. دارم نجاتت می دهم. الان همه از تو متنفرند. به خاطر این قضیه، همه از اسرائیل متنفرند.»

منبع دوم که از تماس مطلع بود گفت ترامپ «عصبانی» بوده و یک جا خطاب به نتانیاهو فریاد زده: «چه غلطی داری می‌کنی؟»

ترامپ و نتانیاهو تاکنون چندین تماس پرتنش داشته‌اند، اما همچنان در مورد ایران و سایر مسائل هماهنگی نزدیک داشته‌اند. یکی از مقامات گفت این تماس یکی از بدترین تماس‌های ترامپ با نتانیاهو از زمان بازگشت ترامپ به ریاست‌جمهوری بوده است.

به نظر می‌رسد خشم ترامپ ناشی از این واقعیت بوده که تصمیم نتانیاهو برای تشدید تنش در لبنان مذاکرات او با ایران را در آستانه فروپاشی قرار داده بود.

یک مقام اسرائیلی در گفتگو با اَکسیوس ادعا کرد: اسرائیل دیگر برنامه‌ای برای حمله به مواضع حزب‌الله در بیروت ندارد.