چرا ترامپ سربازان مجروح جنگ ایران را ملاقات نکرد؟

ترامپ که روز سه‌شنبه برای چکاپ پزشکی به مرکز پزشکی ملی نظامی والتر رید رفته بود، زمانی را برای ملاقات با اعضای مجروح ارتش اختصاص داد، اما به گفته خانواده یک سرباز و یک مقام نظامی دیگر با هیچ یک از ۱۴ سربازی که در جنگی که با ایران آغاز کرده بود مجروح شده بودند، ملاقات نکرد.

سی بی اس به نقل از کاخ سفید گزارش داد که رئیس‌جمهور آمریکا در طول روتین معاینه هر شش ماهه خود در مرکز پزشکی شاخص ارتش با اعضای ارتش ملاقات کرده است، اما بارها از بیان اینکه آیا رئیس جمهور سربازانی را که در عملیات خشم حماسی مجروح شده بودند، دیده است یا خیر، خودداری کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سخنگوی کاخ سفید گفت: «رئیس جمهور ترامپ مفتخر بود که در مرکز پزشکی والتر رید با اعضای شگفت‌انگیز ارتش و کادر پزشکی ما ملاقات کند.» او از ارائه هرگونه راهنمایی در مورد اینکه چرا رئیس جمهور با سربازان مجروح در جنگ ایران ملاقات نکرد، خودداری کرد.

گروهبان کوری هیکس در یک پست ارتش در کویت مستقر بود در ماه مارس، در ۲۴ ساعت اول درگیری، توسط یک پهپاد ایرانی مجروح شد. این حمله منجر به کشته شدن شش سرباز آمریکایی و زخمی شدن بیش از ۲۰ نفر شد. هیکس یکی از شش نفری است که در حمله کویت هنوز در والتر رید در حال بهبودی است. او دچار پارگی کلیه، پارگی طحال و آسیب مغزی شده است. هیکس ماه گذشته به سی‌بی‌اس گفت: «من راه درازی را پیموده‌ام. ۱۹ سال در ارتش بوده‌ام و عاشق خدمت به کشورم هستم، اما این [بهبودی از زخم‌ها] نبرد متفاوتی است. وقتی مجروح می‌شوید باید بجنگید.»

ترامپ یک روز قبل از بازدیدش از والتر رید، در جریان سخنان روز یادبود خود در گورستان آرلینگتون، به ۱۳ سربازی که در عملیات خشم حماسی جان خود را از دست داده بودند، ادای احترام کرد و آنها را «روح‌های فوق‌العاده‌ا» خواند.

رسم است که روسای جمهور آمریکا با سربازانی که در نبرد زخمی شده‌اند، دیدار کنند. در سال ۲۰۰۴، در طول جنگ عراق، رئیس جمهور جورج دبلیو بوش پس از بازدید از والتر رید گفت که "ملاقات با مجروحانی که تصمیم گرفته‌اند برای امنیت این کشور و برای آزادی در جهان فداکاری کنند، افتخار است... ملاقات با والدین یا همسران، فرزندان و افراد شجاعی که با تمام وجود از عزیزان خود حمایت می‌کنند، افتخار است."

ترامپ پیش از این به دلیل توصیفاتش از اعضای مجروح ارتش مورد انتقاد قرار گرفته بود. در طول دوره اول ریاست جمهوری خود، او گفت که سربازانی که در حمله هوایی ایران در سال ۲۰۲۰ به پایگاه آمریکایی در عراق مجروح شدند، ارزش ذکر شدن ندارند زیرا دچار "سردرد" شده‌اند که او آن را "خیلی جدی" توصیف نکرد.

تحقیقات سی‌بی‌اس نیوز بعداً نشان داد که ده‌ها سربازی که دچار آسیب مغزی شده بودند، به عنوان بخشی از تلاش برای کم‌اهمیت جلوه دادن زخم‌هایشان و جلوگیری از تضعیف ترامپ، از دریافت نشان قلب ارغوانی محروم شدند. یکی از آنها بعداً خودکشی کرد. آقای ترامپ همچنین گزارش‌ها مبنی بر اینکه او تفنگداران دریایی ایالات متحده که در جنگ جهانی اول جان باختند را «احمق» و «بازنده» خوانده است، تکذیب کرده است.

طبق اعلام وزارت دفاع، ۴۰۹ سرباز آمریکایی در جنگ ایران مجروح شده‌اند. ماه گذشته، پیت هگست، وزیر جنگ، در کنگره شهادت داد که تقریباً ۹۰٪ آنها به خدمت بازگشته‌اند.



سربازانی که در حمله کویت مجروح شدند از زخم‌های شدید ناشی از ترکش و آسیب‌دیدگی سر رنج می‌بردند.

ترامپ: معاینه پزشکی والتر رید «کاملاً خوب» انجام شد

ترامپ پس از معاینات در پلتفرم رسانه اجتماعی خود نوشت: «به‌تازگی معاینات پزشکی شش ماهه‌ام را در مرکز پزشکی نظامی والتر رید به پایان رساندم. همه چیز کاملاً بررسی شد. از پزشکان و کارکنان عالی متشکرم!»

یک مقام کاخ سفید به خبرنگاران گفت که این بازدید حدود سه ساعت و نیم طول کشید و افزود که جزئیات مربوط به این معاینات را چند روز آینده خواهیم داشت.

کاخ سفید قبل از این معاینات اعلام کرده بود که این ملاقات شامل «ارزیابی‌های معمول سالانه دندانپزشکی و پزشکی» خواهد بود. این بازدید سومین ملاقات پزشکی برنامه‌ریزی شده ترامپ در والتر رید در ۱۳ ماه گذشته بود.

ترامپ به‌زودی هشتادمین سالگرد تولد خود را جشن خواهد گرفت.

او در آوریل ۲۰۲۵ در والتر رید تحت معاینه پزشکی قرار گرفت.

سخنگوی کاخ سفید در بیانیه‌ای به ای بی سی نیوز گفت: "رئیس جمهور ترامپ تیزبین‌ترین و در دسترس‌ترین رئیس جمهور در تاریخ آمریکا است که بدون وقفه برای حل مشکلات و تحقق وعده‌های خود تلاش می‌کند و همچنان در سلامت عالی است."

از ترامپ بارها با کبودی‌هایی روی دستش عکس گرفته شده است که در مصاحبه‌ای با وال استریت ژورنال که در ژانویه منتشر شد، آن را به مصرف مکرر آسپرین نسبت داد. در دسامبر ۲۰۲۵، کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، گفت که کبودی روی دست ترامپ ناشی از دست دادن‌های مکرر بوده است.

ترامپ از سربازان مجروح در والتر رید عیادت کرد اما مجروحان جنگ ایران را نادیده گرفت

همچنین اوایل امسال، بثوراتی در سمت راست گردن ترامپ ظاهر شد که کاخ سفید اعلام کرد به دلیل «درمان پیشگیرانه کرم پوست» است که او به مدت «یک هفته» از آن استفاده می‌کرده و باعث قرمزی شده که «انتظار می‌رود چند هفته ادامه داشته باشد.»

ترامپ به وال استریت ژورنال گفت که اکتبر گذشته سی‌تی‌اسکن انجام داده است، اگرچه در ابتدا به اشتباه به این آزمایش به عنوان معاینه ام‌آرآی اشاره کرد. باربابلا، پزشک ترامپ گفت که سی‌تی‌اسکن «برای رد قطعی هرگونه مشکل قلبی عروقی» انجام شده و هیچ ناهنجاری نشان نداده است.

تابستان گذشته، پس از تورم مچ پا و پاها، نارسایی مزمن وریدی در ترامپ تشخیص داده شد. لیویت در آن زمان گفت که این یک «بیماری خوش‌خیم و شایع، به ویژه در افراد بالای ۷۰ سال» است.

در طول سال گذشته، به نظر می‌رسد که ترامپ در طول رویدادها به خواب رفته است، اگرچه او هرگونه مشکل در بیدار ماندن را انکار کرده است. در جریان یک جلسه کابینه در ماه ژانویه، ترامپ گفت که مطبوعات او را "در یک چشم به هم زدن" دیده‌اند و او به دلیل کسل‌کننده بودن رویداد، چشمانش را بسته است.

ترامپ بارها و بارها از سلامت و هوشیاری ذهنی "کامل" خود خبر داده است. جمعه گذشته ترامپ دوباره گفت که در چندین آزمون شناختی شرکت کرده و "در آنها موفق بوده است". رئیس جمهور همچنین بارها از مخالفان خود خواسته است که در آزمون‌های شناختی شرکت کنند.

در اوایل این ماه، ترامپ گفت که همان احساسی را دارد که 50 سال پیش داشت، هرچند خاطرنشان کرد که "روزی فرا خواهد رسید که این اتفاق نخواهد افتاد."

