«واسیلی نبنزیا» نماینده روسیه در سازمان ملل متحد خطاب به کشورهای خلیج فارس درباره تحولات مرتبط با ایران اظهار داشت: «شما گروگان سیاست آمریکا در خاورمیانه هستید.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی افزود: «ما مدت‌ها پیش هشدار داده بودیم که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، چه بخواهید چه نخواهید، ناگزیر وارد این بحران خواهید شد.»

نبنزیا همچنین درباره حمله اوکراین به خوابگاه «استاروبیلسک» گفت واکنش کشورهای غربی به این حادثه «نماد سقوط اخلاقی دیپلماسی اروپایی» بوده است.

او افزود: «وقتی از همکاران غربی خود پرسیدیم آیا احساس شرم می‌کنند، پاسخی دریافت کردیم که به نماد افول اخلاقی دیپلماسی اروپا تبدیل شده است؛ آن‌ها گفتند: نه، احساس شرم نمی‌کنیم.»

او در ادامه گفت: «نمی‌گویم جنگ چیز خوبی است و از آن لذت نمی‌برم، اما تفاوت اینجاست که ما هرگز عمدا غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهیم.»

نبنزیا با اشاره به اینکه نماینده دائم لتونی در سازمان ملل نیز این حمله را «ساختگی» و حاصل اقدامات مسکو دانسته، گفت جنایت‌های اوکراین ناشی از «اطمینان کی‌یف به سکوت غرب یا مقصر جلوه دادن روسیه» است و افزود: «فاجعه استاروبیلسک را نمی‌توان با مانورهای دیپلماتیک پاک کرد.»

نماینده روسیه در سازمان ملل همچنین گفت اوکراین به اپراتورهای پهپادی که غیرنظامیان را می‌کشند «پاداش» می‌دهد و آن‌ها در ازای این اقدامات «ارتقای پهپاد و ترفیع» دریافت می‌کنند.