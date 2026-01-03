مسمومیت ۲۹ نفر از معتکفان در زنجان

ابراهیم خسرو شاهی گفت: ساعت ۶:۱۳ صبح گزارشی مبنی بر بروز مسمومیت با گاز در مسجد جعفر الهیه به اورژانس اعلام شد که بلافاصله نیروهای عملیاتی به محل اعزام شدند. در پی این حادثه، مجموعاً ۲۹ نفر دچار مسمومیت شدند که برای امدادرسانی، چند دستگاه آمبولانس و یک اتوبوس‌آمبولانس به محل اعزام شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ خسروشاهی افزود: از این تعداد، ۱۰ نفر به بیمارستان موسوی، ۲ نفر به بیمارستان ولیعصر و ۸ نفر به بیمارستان امام حسین (ع) منتقل شدند. همچنین یک نفر نیز به‌صورت شخصی روز بعد به بیمارستان ولیعصر مراجعه کرد.

وی ادامه داد: از مجموع مصدومان، ۱۹ نفر در بیمارستان موسوی و ۸ نفر در بیمارستان امام حسین (ع) پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص شدند و در حال حاضر ۳ نفر همچنان در یکی از مراکز درمانی تحت نظر هستند که وضعیت عمومی آنان پایدار گزارش شده است.

رئیس اورژانس زنجان با اشاره به علت حادثه گفت: این مسمومیت بر اثر گاز منواکسید کربن، که حاصل احتراق ناقص سوخت (زغال) است، رخ داده است. این گاز بسیار سمی بوده و می‌تواند باعث خفگی و مسمومیت شدید شود. کمبود تهویه مناسب، نقص در سیستم گرمایشی یا مشکلات مربوط به دودکش از عوامل احتمالی تولید این گاز هستند.

خسروشاهی تأکید کرد: بررسی دقیق علت حادثه بر عهده دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله آتش‌نشانی است و لازم است سیستم‌های گرمایشی و دودکش‌ها در چنین اماکنی به‌طور کامل مورد بازبینی قرار گیرند تا از تکرار حوادث مشابه جلوگیری شود.

وی با قدردانی از اقدام سریع نیروهای اورژانس گفت: به محض اعلام حادثه، همکاران ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شده و اقدامات امدادی لازم را برای مصدومان انجام دادند.