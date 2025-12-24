میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

استفاده از ظرفیت‌های سوژه ازدواج اجباری در ساخت سریال

قسمت چهارم «هزار و یک‌شب»، در ادامه روایت درباره زنانی که ناگهان ناپدید می‌شوند یا آسیب می‌بینند، تمرکز خود را بر شخصیت سمیر قرار داده است؛ مردی مرموز که انگیزه‌اش از این ازدواج همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند. سوالی هم که برای مخاطب به وجود می‌آید، این است که آیا او از سر مهر و گذشته مشترکش با مادر نیلوفر قدم در این مسیر گذاشته یا هدفش انتقام و تسویه‌حسابی قدیمی است؟
کد خبر: ۱۳۴۷۸۰۱
| |
1115 بازدید
استفاده از ظرفیت‌های سوژه ازدواج اجباری در ساخت سریال
 
به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، خیلی‌ها معتقدند خشونت علیه زنان همیشه چهره‌ای صریح و فیزیکی ندارد. همیشه به شکل ضرب‌وشتم، زندانی شدن در خانه یا تسلط آشکار یک مرد بروز نمی‌کند. گاهی این خشونت آرام، پنهان و خزنده است؛ آن‌قدر نرم و تدریجی که حتی قربانی هم در ابتدا متوجه عمق فاجعه نمی‌شود. خشونتی که به روح، روان و حق انتخاب یک زن نفوذ می‌کند و او را به‌تدریج از خودِ واقعی‌اش تهی می‌کند. ازدواج اجباری یکی از مصادیق این نوع خشونت است؛ پدیده‌ای که فعالان حقوق زنان درباره آن هشدار می‌دهند، اما همچنان قربانی می‌گیرد و زنان بسیاری را در چرخه‌ای از رنج، سکوت و اجبار گرفتار می‌کند.
 
سریال «هزار و یک شب» به کارگردانی مصطفی کیایی که این روزها در حال پخش است، تلاش کرده در قسمت چهارم خود این‌واقعیت اجتماعی را نشان دهد و از ظرفیت‌های داستان‌پردازی و روایت آن استفاده کند. یکی از خطوط داستانی فرعی اما پررنگ این‌قسمت از سریال نامبرده، ازدواج اجباری است؛ روایتی که اگرچه تازه نیست، اما همچنان واجد اهمیت است. شخصیت نیلوفر، دختری جوان که قربانی خطاها و بدهی‌های پدرش می‌شود، در موقعیتی قرار می‌گیرد که انتخاب از او سلب شده است. او نه از سر عشق و نه از سر میل، بلکه برای نجات خواهرش و جلوگیری از فروپاشی خانواده، به‌نوعی «مبادله» می‌شود.
 
شخصیت نیلوفر مجبور می‌شود با مردی به نام سمیر ازدواج کند؛ مردی که نه‌تنها اختلاف سنی قابل‌توجهی با او دارد، بلکه وارث کینه‌ای قدیمی میان دو خانواده است. این ازدواج، بیش از آنکه پیوندی انسانی باشد، معامله‌ای است مبتنی بر قدرت، ترس و بده‌بستان. درحالی‌که نیلوفر دل در گرو فرد دیگری دارد، راهی برای رهایی پیدا نمی‌کند. تلاش او برای خروج از کشور و فرار از این سرنوشت نیز با ممنوع‌الخروجی‌اش در فرودگاه ناکام می‌ماند؛ نقطه‌ای که نشان می‌دهد حتی مرزهای جغرافیایی هم برای زن در بند، گشایشی به همراه ندارند.
 
قسمت چهارم «هزار و یک‌شب»، در ادامه روایت درباره زنانی که ناگهان ناپدید می‌شوند یا آسیب می‌بینند، تمرکز خود را بر شخصیت سمیر قرار داده است؛ مردی مرموز که انگیزه‌اش از این ازدواج همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند. سوالی هم که برای مخاطب به وجود می‌آید، این است که آیا او از سر مهر و گذشته مشترکش با مادر نیلوفر قدم در این مسیر گذاشته یا هدفش انتقام و تسویه‌حسابی قدیمی است؟ این دوگانگی، یکی از ترفندهای شخصیت‌پردازی این‌سریال است، هرچند که سریال هنوز پاسخ روشنی به آن نمی‌دهد.
 
این‌میان، طاها، برادرزاده سمیر، به حلقه اتصال نیلوفر با خواهر گمشده‌اش، آشیان، تبدیل می‌شود. گم‌شدن شخصیت آشیان موتور محرک تصمیم نیلوفر برای تن دادن به این ازدواج است؛ تصمیمی که از سر استیصال گرفته می‌شود، نه اختیار. سمیر مدعی است که تنها در صورت ازدواج با نیلوفر می‌تواند آشیان را پیدا کند و همین وعده، نیلوفر را به بن‌بست می‌کشاند.
 
نقطه اوج قسمت چهارم سریال مورد اشاره، جایی است که سمیر در شبی که در کنار نیلوفر می‌گذراند، به‌طور ناگهانی کشته می‌شود؛ پایانی شوک‌آور که بناست معادلات داستان را به هم بزند. اما این مرگ با محاسبات نویسنده فیلمنامه، بیش از آنکه رهایی شخصیت نیلوفر باشد، آغاز پرسش‌های تازه برای مخاطب اثر است؛ این‌که قاتل چه کسی است؟ آیا نیلوفر از چرخه خشونت آزاد شده یا حالا باید بهای سنگین‌تری بپردازد؟
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
شبکه نمایش خانگی سریال زنان مشکلات اجتماعی ازدواج ازدواج اجباری
عکس: سهمیه اجباری «اعلام جرم مالیاتی»
ورود تاریخی بلژیک علیه اسرائیل/ایستگاه بعدی پرونده "نسل کشی" کجاست؟
بودجه ۱۴۰۵ با ریال جدید رونمایی شد/ از سقف ۴۰ هزار ریالی معافیت مالیاتی تا یورو ۱۰۳ ریالی/ افزایش حقوق کارکنان چند درصد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نشستن مهران مدیری روی صندلی مهمان و گفتگویی که می‌توانست عمیق‌تر باشد!
«گنگ»، یک‌بازی رسانه‌ای برای دیده‌شدن/موسیقی ایران واقعا جایی برای اعتراض ندارد؟
چالش بازیگر گزیده‌کار از پخت غذا در استخر توپ/چرا سوسن در فصل‌های بعدی پایتخت نبود؟
قسمت سوم «هزار و یک شب»؛ فروپاشی در میان آشوب کلمات و روابط
پزشک کروات: زبان و شعر هویت ماست اما سیاست تصمیم می‌گیرد/همه در یک‌کشتی نشسته‌ایم!
بازگشت مهران مدیری به تلویزیون؛ با بازیگری که می‌گفت دیگر با او کار نمی‌کند
گفتگو با رحمان‌رحیم؛ از «پایتخت» تا موسیقی و رقابت با سارا و نیکا در آشپزی
تفاوت روش کاری بازیگران ایرانی و ترکیه/از نظر فرهنگ و زبان نزدیک هستیم
فرهاد توحیدی: رمان‌نوشتن باشد برای بازنشستگی/از جمهوری تا بهارستان تاریخ معاصر است
مروری بر «بامداد خمار»؛ رمان عاشقانه‌ای که سریال شد
آغاز پخش «هزار و یک‌شب» با همکاری بازیگران ترکیه/مصطفی کیایی؛ از ملودرام اجتماعی تا قصه تاریخی
موتورسوارانی که در جستجوی بالگرد شهیدرئیسی بودند/پیکر رئیس‌جمهور توسط مردم پیدا شد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند
خواننده لس آنجلسی: برای انقلاب آهنگ خواندم
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف
احتمال برخورداری ایران از موشک قاره‌پیمای «یارس»
عربستان درمانگاه‌های ایرانی را در مدینه بست
نگرانیم ایران این کار را کند و نتوانیم تاسیساتش را بمباران کنیم!
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است
میزان افزایش حقوق سربازان و مستمری مددجویان
سود سهام عدالت کی واریز می‌شود؟
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۱۰ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۱۸۸ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۶ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۷۶ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۱۷۱ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۹ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۵ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۳ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۳ نظر)
علم الهدی: رئیسی توسط اسرائیل ترور شده است  (۱۰۸ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!  (۹۷ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۴ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005ecj
tabnak.ir/005ecj