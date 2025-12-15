او به‌خاطر این وضعیت، در رسانه‌ها به‌عنوان «کُمبَکارنای واقعی» شناخته می‌شود؛ شخصیت افسانه‌ای از رامایانا که به‌خاطر خواب‌های طولانی‌اش مشهور است.

به گزارش تابناک به نقل از دیجیاتو؛ پُخارام مرد ۴۲ ساله‌ای از هند است که به اختلال نادر Axis Hypersomnia مبتلاست و سالی حدود ۳۰۰ روز می‌خوابد. او به‌خاطر این وضعیت، در رسانه‌ها به‌عنوان «کُمبَکارنای واقعی» شناخته می‌شود؛ شخصیت افسانه‌ای از رامایانا که به‌خاطر خواب‌های طولانی‌اش مشهور است. این اختلال باعث می‌شود فرد همیشه احساس خواب‌آلودگی کند و برای مدت‌های طولانی در خواب بماند، حتی پس از خواب شبانه.

اصطلاح Axis Hypersomnia در برخی مباحث پژوهشی علوم اعصاب و پزشکی خواب برای اشاره به خواب‌آلودگی مفرط و پایدار به‌کار می‌رود؛ وضعیتی که با اختلال در سازوکار‌های مرکزی تنظیم خواب و بیداری مرتبط دانسته می‌شود. در این چارچوب، ناهماهنگی در شبکه‌های عصبی و سامانه‌های نورواندوکرین دخیل در ریتم شبانه‌روزی و حفظ سطح هوشیاری می‌تواند موجب تداوم خواب‌آلودگی در طول روز شود، حتی زمانی که مدت‌زمان خواب شبانه از نظر کمی کافی است.

این اصطلاح یک تشخیص بالینی مستقل و رسمی محسوب نمی‌شود و در طبقه‌بندی‌های معتبر اختلالات خواب جایگاه مشخصی ندارد، اما به‌عنوان یک مفهوم تحلیلی، برای توضیح نقش اختلالات تنظیمی مغز در پاتوفیزیولوژی برخی انواع پرخوابی مورد توجه قرار می‌گیرد.