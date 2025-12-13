۲۴/آذر/۱۴۰۴
Monday 15 December 2025
۰۸:۰۴
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
بین الملل
»
امنیتی- تسلیحاتی
بازدید
1869
1869
بازدید
پ
اینفوتابناک | کشورهای دارای بمب اتم
در اینفوگرافیک زیر، تابناک کشورهای دارای بمب اتم را معرفی کرده است.
کد خبر:
۱۳۴۵۶۸۲
تاریخ انتشار:
۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۰
13 December 2025
کد خبر:
۱۳۴۵۶۸۲
|
۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۰
13 December 2025
|
1869
بازدید
1869
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
بمب اتم
سلاح هسته ای
سلاح اتمی
بمب هسته ای
آمریکا
روسیه
اسرائیل
هند
پاکستان
کره شمالی
انگلیس
کلاهک هسته ای
ژاپن
هیروشیما
ناکازاکی
چگونگی شکلگیری برنامه گفتگو با ضدانقلابهایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسشهای طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم میکنند
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار روسیه درباره تولید بمب کثیف
روسیه: کاخسفید مسئول ویرانی هیروشیما و باخموت
سفیر کره شمالی سلاح هستهای درمقابل سلاح هستهای
مطالبه ساخت بمب اتم ایران روی آنتن تلویزیون!
کره شمالی: سلاح اتمی ما فقط آمریکا را نشانه گرفته
آمریکا تعداد کلاهکهای هستهای خود را فاش کرد
۹ کشور هستهای جهان چند کلاهک دارند؟
تهدید ضمنی وزیر دفاع هند به استفاده از سلاحهای هستهای
وزیر دفاع هند از برنامه ساخت موشک اتمی خبر داد
۶ آگوست سالروز اولین بمباران اتمی
لاریجانی: ظرف 24 ساعت میتوانیم سلاح هستهای بسازیم!
ترامپ دستور آزمایش سلاحهای هستهای را صادر کرد
آخرین گزارش از تعداد کلاهک هستهای در اختیار اسرائیل
عظمت بمبهای اتمی کشورهای جهان در یک نگاه
چین تا سال ۲۰۳۰ یک هزار کلاهک اتمی خواهد داشت
تصاویر بمب اتمی قابل حمل در کوله پشتی
درخواست نماینده اصلاح طلب برای ساخت بمب اتم
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# تابناک ورزشی
# جنگل الیت
# نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
بله
خیر
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
آخرین اخبار
تحقیر زنان با تشبیهی شوکهکننده!!!
ولوو FH500؛ وقتی کشنده فقط ابزار کار نیست، شریک جاده است
چطور عکسهای ساخته شده با هوش مصنوعی را تشخیص دهیم؟
مرور روزنامه های صبح امروز 24 آذر ماه
روایت جنجالی سادهزیستی میلیاردی!
وقتی قیمت دلار بیش از ۱۰۰۰ تومان بود
سونات برای ابوا و آرکیلوت
نان سنتی بهترین گزینه برای پیشگیری از دیابت
فلفل پلو با فیله مرغ زعفرانی
فهرست ۱۰ شیرینی برتر جهان
کمپوت انار داغ، دسر مناسب شب یلدا
۴ علامت نادیدهگرفته شده سرطان پروستات
حقایق شوکهکننده درباره موبایلهای کرهشمالی
بیحوصله هستید این ویتامینهای بدنتان کم است
عکس: خریدهای دختر و داماد پزشکیان از فروشگاهی در آلماتی
وب گردی
بخشودگی جرایم بیمه
قیمت آهن آلات در آهن ملل
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
آن خانم آمریکایی بیحجاب که علیه اسرائیل داد میزند جزو حزبالله است
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است
(۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد
(۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند
(۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانیها باشد
(۱۱۰ نظر)
رحیمپور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخهای تهران را خراب میکردم!
(۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر میکند؟
(۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟
(۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کردهایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام میشود
(۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمیکند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
(۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جادههای ایران را شکافت و نسلها را با خود برد
(۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
(۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است
(۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
(۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!
(۶۸ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
(۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e4Y
tabnak.ir/005e4Y
کپی شد