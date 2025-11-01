En
زنگ خطر برای دانش آموزان یزدی به صدا درآمد!

کارشناس مسئول مشاوره اداره کل آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به آمار فاجعه‌بار شیوع افسردگی و اضطراب در میان دانش‌آموزان یزدی، فضای رقابتی شدید و انتظارات بالای خانواده‌ها، معلمان و جامعه از دانش‌آموزان را از عوامل اصلی بروز این اختلالات در بین دانش‌آموزان ذکر کرد.
زنگ خطر برای دانش آموزان یزدی به صدا درآمد!

محمدصادق خدایی ضمن اشاره به داده‌های سامانه نماد(نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان)، اظهار کرد: استان یزد بر طبق آمارهای موجود، در زمینه اختلالات اضطرابی دانش‌آموزان، رتبه اول و در زمینه افسردگی در بین دانش‌آموزان نیز رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی این آمارها را به تنهایی گویای عمق فاجعه‌ای در حال وقوع بین دانش‌آموزان یزدی خواند و گفت: استان یزد همواره یکی از قطب‌های علمی کشور بوده و دانش‌آموزان یزدی طی سه دهه گذشته عملکرد درخشانی در کنکور سراسری داشته‌اند ولی هرچند این موفقیت‌ها برای یزد و یزدی‌ها افتخارآفرین است اما منجر به ایجاد فشار روحی مضاعف بر دانش‌آموزان شده است.

این مسئول افزود: انتظارات بالای خانواده‌ها، معلمان و جامعه از دانش‌آموزان یزدی، فضای رقابتی شدیدی را ایجاد کرده که می‌تواند منشا استرس و اضطراب باشد.

وی در ادامه با بیان این که افسردگی یک اختلال شناخته شده و شایع روانشناختی است، از ویژگی‌های این عارضه را اختلال در خواب، اختلال در اشتها، بی‌انگیزگی و اهمال کاری، ناامیدی نسبت به ابعاد گوناگون زندگی، احساس بی‌ارزشی، انزوا و گوشه‌گیری و غم و اندوه ذکر کرد که به صورت یک تشکل گسترده بر تمام دنیای فرد سایه می‌اندازد.

خدایی ادامه داد: افسردگی معمولاً با یک اختلال دیگر به نام اضطراب پا به دنیای فرد می‌گذارد و این دو عارضه دنیای فرد را دگرگون می‌سازد.

وی در ادامه به راهکارهای درمانی افسردگی اشاره کرد و گفت: مهمترین درمان افسردگی درمان دارویی توسط روانپزشک و درمان روانشناختی توسط روانشناس و مشاور است، ضمن این که ارتباط فرد با خود و دیگران و جامعه می‌تواند در درمان افسردگی تاثیر زیادی داشته باشد.

این کارشناس مسئول اضافه کرد: با غنی سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان و بهره‌گیری آنها از تنوع‌های مختلف فرهنگی و هنری و همچنین در مدارس و در خانواده‌ها، ورزش و تحرک بدنی می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان داشته باشد.

وی افزود: هر چقدر موفقیت دانش‌آموزان در مدارس بیشتر شود، دانش‌آموزان از دنیای افسردگی فاصله می‌گیرند به شرط این که بدست آوردن موفقیت از رقابت شدید به دور باشد تا دانش‌آموزان دچار فشار روحی  و دچار افسردگی و اضطراب نشوند.

وی همچنین گفت: معنویت و شادی در مدارس  که یکی از گمشده‌های جامعه امروزی است و همچنین عدالت و برابری در مدارس و در جامعه، می‌تواند یکی از مولفه‌های مهم مقابله با افسردگی باشد.

خدایی در پایان نیز با تاکید بر این که دانش‌آموزان امروز، سازندگان فردای جامعه هستند و سلامت روان آنها، پیش شرط توسعه پایدار و همه جانبه استان یزد و کشور است، ابراز امیدواری کرد: با تداوم و گسترش اقدامات پیشگیرانه و درمانی در این حوزه، بتوان گام‌های موثری در جهت ارتقای سلامت روان دانش‌آموزان استان برداشت،

 

