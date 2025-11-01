En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تست و بررسی خودرو

تویوتا کرولا کراس؛ تقاطع سنت و نیاز بازار

تویوتا در سال‌های اخیر به‌خوبی فهمیده که بازار جهانی خودرو دیگر فقط به دنبال سدان‌های مطمئن و کم‌مصرف نیست. مردم کراس‌اوور می‌خواهند، خودرویی که ارتفاع بیشتری داشته باشد، ظاهر قدرتمندتری ارائه دهد و حس استقلال و ماجراجویی بدهد. کرولا کراس دقیقاً از همین نقطه متولد شد؛ محصولی که قرار بود میراث کرولا را در قالبی بلندتر و مدرن‌تر به خیابان‌ها بیاورد.
کد خبر: ۱۳۳۷۵۰۷
| |
472 بازدید
تویوتا کرولا کراس؛ تقاطع سنت و نیاز بازار
به گزارش تابناک؛در ظاهر، کرولا کراس نه آن‌قدر محافظه‌کار است که خسته‌کننده باشد، نه آن‌قدر پر زرق‌وبرق که مصنوعی به نظر برسد. جلوپنجره‌ی بزرگ با خطوط افقی ضخیم، چراغ‌های کشیده‌ی LED و حجم‌پردازی نسبتاً نرم روی گلگیرها، همه نشانه‌هایی از تلاشی هستند که تویوتا برای حفظ اصالت طراحی و در عین حال هماهنگی با ذائقه‌ی جوان‌تر بازار انجام داده است. ابعاد خودرو هم نسبت به نسخه سدان تغییر چشمگیری دارد؛ طول حدود ۴.۴۶ متر، عرض ۱.۸۲ و ارتفاع نزدیک به ۱.۶ متر، یعنی دقیقاً در میانه‌ی سگمنت C-SUV و شهری.
 
درون کابین، همان حس آشنای تویوتا را دارید؛ طراحی ارگونومیک، متریال مقاوم، و چیدمانی که بیشتر بر سادگی و دوام تمرکز دارد تا ظرافت لوکس. نمایشگر مرکزی ۸ اینچی با رابط کاربری جدید، فرمان چندکاره، صندلی‌های نسبتاً راحت و دید محیطی عالی از ویژگی‌های مثبت فضای داخلی‌اند. در عین حال، کسانی که به دنبال کابینی لوکس‌تر یا باکیفیت‌تر هستند، ممکن است در مقایسه با خودرو‌هایی مانند مزدا CX-۳۰ یا هیوندای کُنا احساس سادگی بیش از حد کنند.
 
از نظر فنی، کرولا کراس روی پلتفرم TNGA-C ساخته شده؛ همان پلتفرمی که سدان کرولا و پریوس هم روی آن بنا شده‌اند. در بیشتر بازارها، موتور ۱.۸ لیتری هیبریدی با قدرت ترکیبی حدود ۱۲۱ اسب‌بخار و گشتاور ۱۴۲ نیوتن‌متر عرضه می‌شود. نسخه بنزینی هم با موتور ۲ لیتری تنفس طبیعی، قدرت ۱۶۹ اسب‌بخار دارد که با گیربکس CVT ترکیب شده و به محور جلو نیرو می‌دهد. شتاب صفر تا صد در نسخه بنزینی حدود ۹.۵ ثانیه است و مصرف سوختش در سیکل ترکیبی حدود ۶.۵ لیتر در هر صد کیلومتر  اعدادی که برای یک کراس‌اوور شهری منطقی و قابل‌قبول‌اند.
تویوتا کرولا کراس؛ تقاطع سنت و نیاز بازار
در جاده کرولا کراس همان چیزی است که از یک تویوتا انتظار داری: بی‌حاشیه، نرم، اما بدون هیجان خاص. سیستم تعلیق مک‌فرسون در جلو و تورشن بیم در عقب، سواری‌ای نسبتاً راحت فراهم می‌کند، اما در پیچ‌ها کمی ناپایدارتر از رقبا به نظر می‌رسد. فرمان سبک و بی‌حس است و گیربکس CVT هم طبق معمول، واکنش خاصی به گاز دادن ندارد. این یعنی اگر دنبال هیجان یا حس اسپرت هستی، این خودرو برایت ساخته نشده. ولی اگر آرامش، مصرف پایین و دوام برایت اولویت دارد، دقیقاً همان چیزی است که می‌خواهی.
 
در بخش ایمنی، کرولا کراس به پکیج Toyota Safety Sense مجهز است که شامل ترمز خودکار اضطراری، هشدار خروج از خط، کنترل هوشمند سرعت و پایش نقاط کور می‌شود. سیستم کمکی حرکت بین خطوط و کروز کنترل تطبیقی هم در نسخه‌های بالاتر ارائه می‌شوند.
 
اما باید به یک نکته مهم اشاره کرد: نسخه‌های مونتاژ آسیایی (به‌ویژه تولید تایلند و چین) از نظر کیفیت مونتاژ و متریال داخلی، با مدل ژاپنی یا آمریکایی فاصله محسوسی دارند. هرچند تویوتا همچنان استاندارد خود را حفظ کرده، اما در برخی بخش‌ها مانند عایق‌بندی صدا و کیفیت داشبورد، می‌توان تفاوت را حس کرد.
تویوتا کرولا کراس؛ تقاطع سنت و نیاز بازار
از نظر قیمت جهانی، کرولا کراس در محدوده‌ای بین ۲۶ تا ۳۵ هزار دلار قرار دارد در بازار ایران اما با قیمت  چهار میلیارد و پانصد تا 5 میلیارد در بازار آزاد میتوان یک دستگاه آن را تهیه کرد . در این رده، رقبایی مانند کیا اسپورتیج، هیوندای توسان و حتی چری تیگو ۸ پرو در بازار داخلی حضور دارند که از نظر امکانات شاید قوی‌تر باشند، اما در دوام و اعتبار برند، هنوز فاصله زیادی با تویوتا دارند.
تویوتا کرولا کراس؛ تقاطع سنت و نیاز بازار
کرولا کراس خودرویی است که بیش از هر چیز، منطقی است. نه می‌خواهد اسپرت باشد، نه لوکس، و نه هیجان‌انگیز. فقط آمده تا کار کند، دوام بیاورد و در هر شرایطی، بی‌دردسر تو را به مقصد برساند  همان فلسفه‌ای که همیشه نام کرولا را زنده نگه داشته است. اگر به دنبال خودرویی برای سال‌ها استفاده، نگهداری آسان و مصرف سوخت پایین هستی، کرولا کراس یکی از مطمئن‌ترین انتخاب‌های بازار جهانی است. اما اگر به دنبال هیجان، طراحی جسورانه یا تجربه رانندگی متفاوتی هستی، بهتر است سراغ خودرو‌های دیگر بروی. اما خوب اگر در ایران هستی و پولش را هم داری به عنوان یک عشق ماشین حتما آنرا پیشنهاد می کنم . 
اشتراک گذاری
برچسب ها
تویوتا تویوتا کرولا تویوتا کرولا کراس خودرو ژاپنی ماشین ماشین کلیک
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
موتورهای GDI؛ جایی که سوخت مستقیماً با قدرت ملاقات می‌کند
خودروهایی که برندهای خود را از ورشکستگی نجات دادند؛ از پژو ۲۰۵ تا مرسدس EQS
کرولا، دیگر آن کرولای ژاپنی نیست؛ بررسی فنی و تحلیلی تویوتا کرولا ۲۰۲۵ ساخت چین
واشر سرسیلندر می‌سوزد، موتور داغ می‌کند و راننده بی‌خبر
تست و بررسی تویوتا کرولا 2017
وقتی تویوتا اصالتش را در چین جا گذاشت؛ نگاهی فنی به لوین ساخت چین
گیربکس CVT؛ جعبه‌دنده‌ای بی‌دنده که رانندگی را نرم و بی‌وقفه می‌کند
پژو ۲۰۷ یا همان ۲۰۶ پلاس/ بررسی این محصول ایران خودرو
بازگشت غول بیابان‌ها؛ تویوتا توربو تریل کروزر اف‌جی ۶۰، میراثی مدرن از گذشته‌ای خشن
بررسی تویوتا کرولا کا ای 35، اس آر مدل 1976
ولوو EX90 مدل ۲۰۲۶؛ سرعت، هوش و ایمنی در لباسی تازه
بهترین خودروهای دهه ۹۰
بی‌بی لندکروز؛ افسانه‌ای که با هر چرخش، نوستالژی و مدرنیته را با هم می‌آمیزد/ نسل جدید اف جی کروز
تویوتا در اقتصاد ژاپن دست برد
تویوتا RAV4؛ SUV آرام، بالغ و بی‌ادعا که هنوز فرمان کلاس خودش را در دست دارد
نیسان پت‌فایندر؛ بازگشت یک نام قدیمی به بازاری که هنوز تشنه است
پرفروش‌ترین خودروساز جهان معرفی شد
تویوتا کمری هیبرید؛ بازگشت باشکوه سدان افسانه‌ای شرق به جاده‌های ایران البته مونتاژ چین
تویوتا کراون کروک؛ محصولی بدون مشابه!(عکس)
گیربکس دوکلاچه؛ ترکیب دقت آلمانی با سرعت مسابقه‌ای
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۸۷ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۷۸ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۸ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۵ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۵ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bwh
tabnak.ir/005bwh