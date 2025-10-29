آزمایش موشکی همزمان با فرود هواپیمای ترامپ!

دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در ادامه سفر آسیایی خود وارد سئول، پایتخت کره جنوبی، شد. قرار است او با رییسجمهوری کره جنوبی دیدار کند. همزمان کره شمالی اعلام کرد که آزمایش موشکهای کروز دریا به زمین این کشور موفقیتآمیز بوده است.
به گزارش تابناک به نقل از اینترنشنال؛ رییسجمهوری ایالات متحده چهارشنبه هفتم آبان به وقت محلی، پس از ترک ژاپن وارد سئول شد. قرار است او با لی جائه میونگ، همتای خود دیدار کند. این در شرایطی است که دستیابی دو کشور به یک توافق تجاری دشوارتر از قبل به نظر میرسد.
مقامات ارشد در واشینگتن و سئول میگویند که مانع اصلی برای دستیابی به یک توافق، همچنان مربوط به درخواست ترامپ مبنی بر سرمایهگذاری ۳۵۰ میلیارد دلاری کره جنوبی در ایالات متحده است.
مقامات کره جنوبی میگویند تزریق مستقیم پول نقد میتواند اقتصاد این کشور را بیثبات کند و آنها ترجیح میدهند به جای آن وام و ضمانت وام دریافت کنند. سئول همچنین به یک خط مبادله برای مدیریت جریان ارز خود به ایالات متحده نیاز دارد.
این اختلافنظرها میتواند دیدار روسایجمهوری ایالات متحده و کره جنوبی در گیونگجو، شهری تاریخی که میزبان اجلاس سالانه همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) است، را تحت تاثیر قرار دهد.
لی پیشتر هنگام یک سخنرانی پیش از ورود ترامپ به سئول نسبت به موانع تجاری هشدار داده بود.
اوه هیونجو، معاون مدیر امنیت ملی کره جنوبی، دوشنبه پنجم آبان به خبرنگاران گفته بود که مذاکرات دو کشور «کمی کندتر» از آنچه انتظار میرفت، پیش میرود.
او در این مورد به وجود برخی اختلافنظرها در مورد ساختار سرمایهگذاریها، چارچوب آنها و نحوه توزیع سود اشاره کرده بود.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، هم دوشنبه به خبرنگاران گفته بود که هنوز توافقی در کره جنوبی آماده نیست و جزییات زیادی باید بررسی شوند.
با این همه، او نسبت به احتمال توافق بین دو کشور ابراز خوشبینی کرد.
در حال حاضر، کره جنوبی درگیر تعرفه ۲۵ درصدی بر خودروهای تولیدیاش است که خودروسازانی مانند هیوندای و کیا را در موقعیت نامساعدی در برابر رقبای ژاپنی و اروپایی که با تعرفه ۱۵ درصدی روبرو هستند، قرار میدهد.
اهدای بالاترین نشان کره جنوبی به ترامپ
دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی چهارشنبه اعلام کرد که با نسخه بازتولید شده یک تاج طلایی از ترامپ استقبال خواهد کرد و به او نشان بزرگ «موگوگهوا»، بالاترین نشان این کشور، را به او اعطا خواهد کرد.
رییسجمهوری کره جنوبی قصد دارد در حاشیه اجلاس اپک، این تاج طلایی را که در موزه ملی گیونگجو به نمایش گذاشته شده است، به ترامپ اهدا کند.
دفتر لی در بیانیهای اعلام کرد که این تاج طلایی، نماد تاریخ سیلا است که دوره طولانی صلح را در شبه جزیره کره حفظ کرده است.
دولت کره جنوبی همچنین «به پاس تلاشهای ترامپ در جهت برقراری صلح»، نشان بزرگ موگونگهوا را به او اعطا خواهد کرد.
ترامپ اولین رییسجمهوری آمریکا خواهد بود که این جایزه را دریافت میکند.
کره شمالی از آزمایش موفقیتامیز موشک کروز دریا به زمین خبر داد
همزمان با سفر ترامپ به کره جنوبی، کره شمالی اعلام کرد که آزمایش اخیر موشکهای کروز دریا به زمین این کشور موفقیتآمیز بوده است.
خبرگزاری رسمی کره شمالی اعلام کرد موشکهای شلیک شده پس از پرواز به مدت بیش از دو ساعت، با دقت به اهدافی در آبهای غربی این کشور اصابت کردند.
این خبرگزاری اعلام کرد که این موشکها به گسترش حوزه عملیاتی ارتش هستهای کره شمالی کمک خواهند کرد.
در این ارتباط، ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرد که ارتش، آمادهسازیهای پرتاب موشک کره شمالی را شناسایی کرده و موشکهای کروز حدود ساعت سه بعد از ظهر سهشنبه ششم آبان در آبهای شمال غربی کره شمالی شلیک شدند.
روسای مشترک کره جنوبی و ایالات متحده اعلام کردند که دو کشور در حال تجزیه و تحلیل سلاحها و حفظ آمادگی دفاعی مشترک هستند که قادر به «پاسخ قاطعانه» علیه هرگونه تحریک از سوی کره شمالی است.
در این حال، ترامپ در گفتوگو با خبرنگاران در هواپیمای ویژه رییسجمهوری ایالات متحده، پرتابهای موشکی کره شمالی را کماهمیت خواند.
او ظاهراً با اشاره به کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، گفت: «او دهههاست که موشک پرتاب میکند، درست است؟»
ترامپ بار دیگر تاکید کرد که هنوز میخواهد با کیم دیدار کند. این دو، سه بار در سالهای ۲۰۱۸و ۲۰۱۹ میلادیدیدار کردهاند. این دیدارها به دلیل اختلاف نظر در مورد تحریمهای آمریکا علیه کره شمالی نتیجهای نداشت.
ترامپ گفت ما درک بسیار خوبی از یکدیگر داشتیم.
قرار است ترامپ در جریان این سفر با شی جین پینگ، رییسجمهوری چین، دیدار کند. با این حال، مقامات کره جنوبی گفتهاند که دیدار ترامپ و کیم بعید است.
کره شمالی پس از سال ۲۰۱۹، از هرگونه مذاکره با واشنگتن و سئول خودداری کرده است.
اکنون اولویت اصلی سیاست خارجی کیم، روسیه است. در ماههای اخیر، او هزاران نیرو و مقادیر زیادی تجهیزات نظامی را برای کمک به جنگ روسیه در اوکراین اعزام کرده است.
رهبر کره شمالی ماه گذشته پس از آنکه ترامپ ابراز امیدواری کرد که دیپلماسی جدیدی بین دو کشور برقرار شود، تأکید کرد تا زمانی که واشینگتن از درخواست خود برای خلع سلاح هستهای کره شمالی دست نکشد، مذاکرات با ایالات متحده از سر گرفته نخواهد شد.