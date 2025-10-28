به گزارش تابناک؛تانک ۳۰۰ را میتوان یکی از جاهطلبانهترین محصولات خودروسازی چین در سالهای اخیر دانست؛ خودرویی که نهتنها ظاهرش بیپروا از آفرودرهای کلاسیک غربی الهام گرفته، بلکه از نظر فنی نیز تلاش کرده وارد قلمرویی شود که پیشتر فقط برندهایی مانند تویوتا، جیپ و فورد در آن حضور داشتند. تانک زیرمجموعهای از گروه بزرگ GWM (گریتوال موتورز) است، شرکتی که با برندهایی مانند هاوال و وِی (WEY) شناخته میشود و تانک ۳۰۰ در واقع ترکیبی از سختافزار آفرود سنتی و امکانات مدرن شهری است. اما پرسش اصلی اینجاست: آیا این ترکیب واقعاً نتیجهای با ارزش مهندسی ایجاد کرده یا صرفاً نمایشی جسورانه از یک خودروی چینی است؟
از نظر طراحی، تانک ۳۰۰ بدون تردید یکی از متمایزترین خودروهای چینی است. چهرهای مکعبی، گلگیرهای برجسته، سپرهای فلزی و چرخ زاپاس آویزان در عقب، همه یادآور زبان طراحی جیپ رانگلر یا فورد برانکو هستند. این خودرو بهطور واضح سعی کرده حس «آفرودر واقعی» را منتقل کند. در ظاهر موفق هم بوده؛ چون حضورش در خیابان توجه هر بینندهای را جلب میکند. اما برخلاف برخی آفرودرهای اصیل، بخش زیادی از قطعات ظاهری آن از پلاستیک مقاوم ساخته شده و خبری از فولاد یا آلومینیوم سنگین در بدنه نیست. این موضوع، هرچند وزن را کاهش داده، اما از حس استحکام واقعی کاسته است.
از منظر فنی، تانک ۳۰۰ از یک موتور ۲ لیتری توربوشارژ چهارسیلندر استفاده میکند که ۲۲۷ اسببخار قدرت و ۳۸۷ نیوتنمتر گشتاور تولید میکند. انتقال نیرو از طریق گیربکس ۸ سرعته اتوماتیک ZF انجام میشود که یکی از نقاط قوت این خودرو است. این مجموعه توانایی انتقال نیرو به هر چهار چرخ را دارد و سیستم چهارچرخ محرک آن بهصورت هوشمند و با قفل دیفرانسیل مرکزی، جلو و عقب کار میکند. در مسیرهای آفرودی واقعی، تانک ۳۰۰ برخلاف بسیاری از SUVهای چینی، عملکردی فراتر از انتظار دارد. ارتفاع از زمین زیاد است، زاویه ورود و خروج مناسب طراحی شده، و سیستم تعلیق مستقل جلو همراه با محور عقب پیوسته، به آن اجازه میدهد از مسیرهای ناهموار عبور کند بدون اینکه کنترل از دست برود.
اما ... در جادههای آسفالت چهره دوم تانک ۳۰۰ نمایان میشود؛ خودرویی سنگین، با فرمان نسبتاً کند و نرمی تعلیق نهچندان دقیق. وزن بیش از دو تُن و تایرهای پهن باعث میشود در پیچها، بدنه تمایل زیادی به انحراف جانبی داشته باشد و هندلینگ آن در مقایسه با کراساوورهای شهری مدرن کاملاً سنگین و کند احساس شود. سیستم ترمز قوی است، اما در استفاده مکرر، بهدلیل وزن بالا، کمی افت کارایی دارد. از نظر مصرف سوخت هم باید گفت تانک ۳۰۰ اقتصادی نیست؛ مصرف ترکیبی آن حدود ۱۰ تا ۱۲ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است که برای یک موتور دو لیتری عدد نسبتاً بالایی است ولی در مقایسه که اصلا در یک کلاس هم نیستند یعنی مقایسه با کی ام سی تی 9 مصرف به مراتب بهتری دارد .
کابین خودرو ترکیبی از طراحی کلاسیک و فناوری مدرن است. داشبورد تخت، دستهدنده مکانیکی بزرگ و دکمههای فیزیکی زیاد، حس یک خودروی آفرود سنتی را القا میکند، اما نمایشگر دیجیتال بزرگ و سیستم چندرسانهای مدرن به آن حالوهوای امروزی بخشیدهاند. کیفیت مواد داخلی از استاندارد چینیها فراتر است؛ چرم دوختهشده، تریم فلزی و قطعات با مونتاژ دقیق در نسخههای اصلی ساخت چین دیده میشود. با این حال، باید توجه داشت که بسیاری از نسخههایی که برای بازارهای صادراتی یا مونتاژی آماده میشوند، از مواد اقتصادیتر بهره میبرند که ممکن است دوام طولانیمدت کمتری داشته باشند.
در بخش امکانات رفاهی و ایمنی، تانک ۳۰۰ چیزی کم ندارد. سامانههایی مانند ترمز اضطراری خودکار، هشدار نقطه کور، کروز کنترل تطبیقی، کنترل حرکت در سرازیری و سربالایی، دوربین ۳۶۰ درجه و حتی سامانه دید زیر خودرو برای مسیرهای سنگلاخی، در نسخههای فول وجود دارند. با این حال، در نسخههای پایه یا بازارهایی، چون خاورمیانه و ایران، برخی از این امکانات حذف میشوند. از نظر ایمنی، تانک ۳۰۰ در تستهای داخلی C-NCAP عملکرد بسیار خوبی داشته، اما هنوز آزمون رسمی از موسسات بینالمللی معتبری مانند Euro NCAP منتشر نشده است.
در تجربه رانندگی واقعی، تانک ۳۰۰ دو چهره دارد؛ در شهر، خودرویی بزرگ و سنگین است که فرمانپذیری و دید محدود عقب میتواند چالشبرانگیز باشد، اما در مسیرهای خارج از جاده، دقیقاً جایی که بیشتر خودروهای چینی کم میآورند، تانک خود را نشان میدهد. کنترل خوب گشتاور، واکنش دقیق دیفرانسیلها و سیستم چهارچرخ محرک مؤثر باعث میشود حس واقعی یک آفرودر کلاسیک را منتقل کند. تنها نقطه ضعف جدی آن در این شرایط، وزن زیاد و فاصله زیاد میان محور جلو و عقب است که در برخی شیبها یا موانع تیز، احتمال تماس کف خودرو با زمین را بالا میبرد.
در مجموع، تانک ۳۰۰ را باید محصولی دانست که نگاه چین به مفهوم «خودرویی برای آفرود واقعی » را تغییر داده است. این خودرو برخلاف بسیاری از چینیهای امروزی، فقط زیبا نیست بلکه توانایی فنی واقعی دارد. اما در عین حال، از اصالت و تجربهای که برندهایی مانند تویوتا یا جیپ در دههها کسب کردهاند، بیبهره است. شاید بتوان گفت تانک ۳۰۰ در حال حاضر بهترین آفرودر چینی است، اما قطعا هنوز راهی طولانی تا رسیدن به سطح واقعی آفرودرهای جهانی در پیش دارد.