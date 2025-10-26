آیا برق گران می شود؟!

مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق توانیر گفت: اگر مصرف برق یک مشترک ۲۰۰ کیلووات ساعت باشد، با نرخ جدید، قبض او به ۳۰۰ تومان خواهد رسید و در مقایسه با ۲۲ هزار تومان قبلی، این رقم به ۳۰ هزار تومان افزایش مییابد.
به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق توانیر از افزایش ۳۵ درصدی تعرفههای جدید برق خبر داد.
یاقوتی، به فرمولهای جدید محاسبه اشاره کرد و گفت: با توجه به نرخ جدید ۹۵۳ تومان، محاسبه ۱۵ درصد این مبلغ به ۱۴۳ تومان میرسد، در حالی که در گذشته با محاسبه ۱۵ درصد ۷۵ تومان، تغییرات قابل توجهی در قبوض مشترکان ایجاد میشود.
او افزود: بهعنوان مثال، اگر مصرف برق یک مشترک ۲۰۰ کیلووات ساعت باشد، با نرخ جدید، قبض او به ۳۰۰ تومان خواهد رسید و در مقایسه با ۲۲ هزار تومان قبلی، این رقم به ۳۰ هزار تومان افزایش مییابد.
مدیرکل توانیر همچنین به الگوی مصرف اشاره کرد و توضیح داد: اگر مشترکان بالای الگوی مصرف یعنی ۲۰۰ کیلووات ساعت مصرف کنند، محاسبات به گونهای دیگر انجام میشود. قسمت مصرف تا ۲۰۰ کیلووات ساعت با نرخ ۵۰ درصد تأمین برق حساب میشود که تقریبا ۵۰۰ تومان است. اما مصرف بیشتر از این مقدار با نرخ یک و نیم برابر تأمین برق محاسبه میشود.
او تأکید کرد که این تغییرات بهویژه برای مشترکانی که مصرف بالایی دارند، میتواند بهطور قابل توجهی بر روی قبضهای برق تأثیر بگذارد و نرخها بهصورت تصاعدی افزایش خواهد یافت. این تغییرات به نفع مشترکان خواهد بود و در نهایت موجب بهینهسازی مصرف انرژی در کشور میشود.