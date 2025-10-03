درخواست رسمی ایران از همتایان آسیایی اش

وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به همتایان خود در سریلانکا و مالدیو هشدار داد که حقوق بین‌الملل نباید «به بازیچه‌ای برای آمریکا» تبدیل شود و از دو طرف خواست تا در برابر تحریم‌های غرب از ایران و اصول حقوق بین‌الملل حمایت کنند.

در پی اقدامات اقدامات غرب در بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل، عباس عراقچی در نامه‌ای به ویجیتا هارات، اقدامات غرب به خصوص آمریکا علیه ایران را مورد انتقاد قرار داد. سفیر ایران در سریلانکا علیرضا دلخوش ضمن اعلام این خبر تصریح کرد که در حال حاضر حقوق بین‌الملل «به بازیچه‌ای برای ایالات متحده تبدیل شده است.»

به گزارش تابناک به نقل از فارس، وی افزود این تصمیم، که با همراهی کشورهای غربی و آمریکا گرفته شده، برای حقوق بین‌الملل بسیار خطرناک است.

ارسال نامه عراقچی به ویجیتا هارات در شرایطی صورت گرفت است که ماه گذشته کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان به شورای امنیت سازمان ملل نامه نوشته و ایران را به عدم انجام تعهدات خود متهم کردند و بدون اشاره به بدعهدی‌های غرب در اجرای مفاد برجام، روز ششم مهرماه، مکانیسم ماشه اجرا شد و تحریم‌های سازمان ملل که با اجرای برجام لغو شده بود، مجددا علیه ایران بازگشت.

سفیر تأکید کرد که وزیر امور خارجه ایران به وزیر امور خارجه سریلانکا و همچنین وزیر امور خارجه مالدیو نامه نوشته و گفت: «ما باید از حقوق بین‌الملل حمایت کنیم. این مسئله فقط مربوط به ایران نیست، بلکه مربوط به کرامت حقوق بین‌الملل است!»او گفت: «امروز ایران هدف است، فردا ممکن است کشورهای دیگر در جنوب آسیا و پس‌فردا شاید کشورهای آفریقایی. رسانه‌ها باید این موضوع را برای مردم روشن کنند.»

وی افزود: «باید مراقب هنجارهای بین‌المللی باشیم، زیرا این هنجارها نتیجه تجربه‌های تلخ بشریت پس از دو جنگ جهانی هستند. نمی‌توانیم این هنجارها و کرامت‌ها را نادیده بگیریم و صرفاً تسلیم شویم و بگوییم که آمریکا هر کاری که می‌خواهد می‌تواند انجام دهد.»

سفیر همچنین گفت: «نامه را به وزرای امور خارجه سریلانکا و مالدیو ارسال کرده‌ایم و از آن‌ها خواسته‌ایم که در کنار ما بایستند.»به گفته سفیر جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور خارجه ایران در نامه خود تأکید کرده است که این لحظه، آزمونی حیاتی برای اعتبار حقوق بین‌الملل است.

سفیر ایران توضیح داد که قطعنامه‌های سازمان ملل مورد بحث، به‌طور ویژه تجارت مرتبط با تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف گرفته‌اند و شامل بخش‌های دیگر مانند چای، نفت، دارو، غذا یا سایر حوزه‌های تجاری نمی‌شوند. به این معنا، اقدامات اتخاذشده محدود به همکاری‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای است.

علیرضا دلخوش همچنین تأکید کرد که این قطعنامه‌ها تجارت ایران با دیگر کشورها، از جمله شرکایی مانند سریلانکا یا اقتصادهای بزرگ‌تر مثل چین را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار نمی‌دهند.با این حال، او اذعان کرد که برخی تأثیرات در زمینه حمل‌ونقل وجود دارد، زیرا این قطعنامه‌ها اجازه بازرسی از کشتی‌ها و محموله‌های ایرانی را برای اطمینان از عدم حمل اقلام مرتبط با برنامه هسته‌ای می‌دهند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران درباره وضعیت فعلی روابط دوجانبه ایران و سریلانکا توضیح داد که دو طرف در عرصه سیاسی «روابط بسیار خوبی» دارند و در مجامع چندجانبه با یکدیگر همکاری می‌کنند. وی افزود که تجارت ادامه دارد و هر دو طرف منتظر برگزاری جلسه کمیسیون اقتصادی مشترک هستند. همکاری‌ها در حوزه فرهنگی نیز ادامه دارد.

