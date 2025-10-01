En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آیا بخش خصوصی، ورق ماشه را برمی‌گرداند؟!

در کنار تحریم‌های آمریکا که هنوز به‌شدت دوران اول ریاست‌جمهوری ترامپ نرسیده‌اند اما احتمال تشدید آن وجود دارد، مکانیسم ماشه می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران بگذارد.
کد خبر: ۱۳۳۱۶۵۰
| |
646 بازدید
|
۶

آیا بخش خصوصی، ورق ماشه را برمی‌گرداند؟!

براساس برخی گزارش‌ها، اروپا پس از اعمال مکانیسم ماشه، فراتر از مفاد قطع‌نامه‌ها عمل کرده و قصد دارد روابط تجاری خود با ایران را که هم‌اکنون در پایین‌ترین سطح خود طی سه دهه اخیر قرار دارد، به‌طور کامل قطع کند.

به گزارش تابناک به نقل از شرق؛ در کنار تحریم‌های آمریکا که هنوز به‌شدت دوران اول ریاست‌جمهوری ترامپ نرسیده‌اند اما احتمال تشدید آن وجود دارد، مکانیسم ماشه می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران بگذارد.

در چنین شرایطی، علاوه بر آثار روانی، نخستین حوزه آسیب‌پذیر، حجم صادرات کشور‌ به‌ویژه صادرات نفتی خواهد بود. رشد صادرات نفتی در چند دهه اخیر‌ مهم‌ترین محرک رشد اقتصادی کشور بوده است. این صادرات، کانال اصلی اثرگذاری تحریم‌های دو دهه اخیر بوده و شدت تأثیر قطع‌نامه‌های شورای امنیت نیز تا حد زیادی به میزان تأثیر آنها بر صادرات نفتی بستگی دارد.

در پی کاهش درآمدهای ارزی، سیاست‌های بانک مرکزی نیز تحت تأثیر قرار گرفته و نرخ ارز دچار نوسان خواهد شد. این روند، تولید ملی را تضعیف کرده و موجب افزایش تورم خواهد شد. با‌این‌حال، باید توجه داشت که تحریم‌های سازمان ملل به‌طور مستقیم ناظر بر صادرات نفتی نیستند. از این‌رو، با توجه به محدودیت‌های جهانی، دولت باید به بازارهای منطقه‌ای و همسایگان اقتصادی مانند عراق، ترکیه، پاکستان، آسیای مرکزی و قفقاز تکیه کند.

اجرای عملی تفاهم‌نامه ۲۵‌ساله با چین و حرکت دیپلماسی اقتصادی به ‌سوی مشارکت فعال در پیمان‌های منطقه‌ای، از‌جمله اقدامات ضروری در این مسیر است. در کنار این اقدامات، حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز باید در اولویت قرار گیرد.

این بنگاه‌ها در مواجهه با تغییرات محیطی کسب‌وکار، انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به شرکت‌های بزرگ دارند. همچنین به‌ دلیل قابلیت بومی‌سازی، نقشی کلیدی در حفظ اشتغال و تولید در شرایط تحریم ایفا می‌کنند.

در حال حاضر، ۹۴ درصد واحدهای صنعتی ایران شامل این دسته از بنگاه‌ها هستند که ۴۳ درصد مشاغل صنعتی و ۶۰ درصد اشتغال کل کشور را دربر می‌گیرند. بنابراین ضروری است که بوروکراسی‌های اداری کاهش یافته و نرخ‌های مالیاتی به‌گونه‌ای تنظیم شوند که مشوق تولید باشند.

نکته پایانی، فراهم‌سازی فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی مستقل است. این امر از طریق کاهش تدریجی سهم بخش عمومی غیر‌دولتی و شرکت‌های شبه‌دولتی محقق می‌شود. تنها در چنین بستری می‌توان انتظار داشت ‌اقتصاد ایران در برابر فشارهای ناشی از مکانیسم ماشه و تحریم‌های گسترده، تاب‌آوری مؤثر و پایدار داشته باشد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بخش خصوصی مکانیسم ماشه رشد اقتصادی تحریم بازگشت تحریم ها خبر فوری اقتصاد ایران
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پزشکیان باید صادقانه بگوید حالا چه برنامه ای دارد؟!
تأثیر کاهش مکانیسم ماشه با گذر زمان
هشدار قالیباف به کشورهای اروپایی
تغییر راهبرد تروئیکا برابر ایران پس از شکست تهدید تحریم
اینفوتابناک | راهکارهای اقتصادی برای مقابله با مکانیسم ماشه
تشبیه جالب مکانیزم ماشه توسط نماینده مجلس
دولت، آستین همت بالا بزند/ وقت میدان دادن به بخش خصوصی واقعی است
سایه سوء مدیریت بر اقتصاد کشور/ بخشنامه‌های خلق الساعه بدتر از تحریم است
همان‌ها که برجام را رد کردند، جشن اسنپ بک می‌گیرند!
اینفوتابناک | با مکانیسم ماشه کدام تحریم‌ها فعال می‌شود؟
واکنش سخنگوی دولت به فعال شدن مکانیسم ماشه
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها
اسنپ‌بک تغییری در شرایط کشور نخواهد داشت
اگر از تحریم خسارت دیدید گزارش دهید!
بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی
بیانیه وزارت خارجه ایران در خصوص اقدام اروپا و آمریکا
هیچ دولتی پاسخگوی انحراف از قوانین نیست/ رئیس جمهور آینده از مشکلات فعالان اقتصادی خبر دارد؟
چند درصد شاغلان در بخش خصوصی فعالند؟
ریل‌گذاری عیدانه طیب‌نیا برای بانکها
جهش خیره کننده ۲۵ هزار درصدی ارزآوری از طریق صادرات پتروشیمی به رغم تحریم‌های خصمانه
جمهوری اسلامی: تحریم‌ها جدی‌تر از آنچه می‌گویید
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۶
پیمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
0
3
پاسخ
در ایران بخش خصوصی معنا ندارد.
چون ما با وجود تحریمهای عجیب و غریب نمیتوانیم بستری مناسب برای شکل گیری و توسعه بخش خصوصی فراهم کنیم و اصلا نباید وقتمان را صرف این حرفها بکنیم.
واقعیت اینست که تحریم شده ایم و قدرت تحرک زیادی نداریم. دست و پا زدن زیادی انرژیمان را تلف میکند باید با آرامش تصمیم گیری کنیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
0
3
پاسخ
بخش خصوصی کلا15 درصد اقتصاد ایرانه. اونم همه کارهای سطح پایین و ظرفیت پایین
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
0
3
پاسخ
سلام تابی جون
من کارمنذ شرکت تولیدی در بخش خصوصی هستم. والله قسم دولت از روی قصد و تعمد داره شرکتهای تولیدی خصوصی رو از پا در میاره .
این دولت به چه زبونی باید بگه خوش نداره تولید در مملکت وجود داشته باشه . همه باید یا کارمند دولت باشند و یا یارانه بگیر دولت.
شرکتهای خصوصی زیر بار : سازمانهای دولتی : اداره دارایی ، بیمه تامین اجتماعی ، بانک مرکزی ، وزارت صمت دارند له می شوند .
بداد ما برسید .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
0
1
پاسخ
کشورهای همسایه به نوعی پیشواز هم رفته اند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
0
0
پاسخ
اگه منظورت بخش واقعا خصوصیه که اونا زیر بار قوانین دست و پا گیر و هزارجور گرفتاری دیگه له شدن، اگر هم منظورت بخش خصوصی نورچشمی ها و وابستگان هست که فقط پول و رانت میگیرن، بنابراین خیر.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
0
0
پاسخ
حتتتتتتتمن. بشین تا برگردونه. بخش خصوصی کجا بوده. خصوووووولتی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۸ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۹ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۹۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۶۷ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۵۷ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۰ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۴۹ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005aQE
tabnak.ir/005aQE