En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

لفاظی ضدایرانی ماکرون در سازمان ملل

«امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور فرانسه در سخنرانی خود در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با بیان اینکه روز چهارشنبه با رئیس‌جمهور اسلامی ایران دیدار خواهم کرد تا موضوع اسنپ‌بک را بررسی کنیم، گفت: ساعات آینده برای نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران تعیین‌کننده خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۳۰۳۷۶
| |
459 بازدید

لفاظی ضدایرانی ماکرون در سازمان ملل

مکرون در ادامه مدعی شد: ایران به‌ تنهایی مسئول نقض تعهدات خود است اما تهران تصمیم گرفته‌ است که درها را به روی آژانس باز کند.وی به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران که همواره تحت فشارهای سیاسی و اتهامات بی‌اساس غرب قرار داشته است اشاره و با بیان اینکه گام‌های بعدی تعیین‌کننده خواهند بود، ادعا کرد: یا ایران اقدامی انجام می‌دهد و به مسیر صلح و پاسخگویی بازمی‌گردد و یا باید اسنپ‌بک اعمال شود.

بنا به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، مکرون مدعی شد: صلح در منطقه تنها زمانی امکان‌پذیر است که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دوباره به‌طور کامل تحت کنترل قرار گیرد.

رئیس جمهور فرانسه همچنین با اشاره به اقدام این کشور برای به رسمیت شناختن رسمی کشور فلسطین از همه کشورهای جهان خواست تا برای برقراری صلح (در سرزمین‌های اشغالی) از این اقدام پیروی کنند.

مکرون در ادامه توضیح داد که چنین صلحی مستلزم رعایت چندین شرط است و افزود: ما آماده‌ایم تا مسیر صلح فوری، آزادی گروگان‌ها (اسرا)، برقراری آتش‌بس و تثبیت اوضاع در غزه، غیرنظامی شدن این منطقه از طریق انحلال حماس و به رسمیت شناختن متقابل (رژیم) اسرائیل و فلسطین را هموار کنیم.

رئیس جمهور فرانسه خاطرنشان کرد که این صلح به معنای کشوری فلسطینی با وضعیت غیرنظامی است که اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد و از سوی دیگر اسرائیل است که کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد.

مکرون در ادامه به رژیم صهیونیستی هشدار داد که اگر این رژیم در پی جنگ دائمی با همسایگان خود باشد، امنیت و ثباتی برای آن وجود نخواهد داشت. رئیس جمهور فرانسه در ادامه خواستار حمایت جهانی از دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) و دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) شد و گفت: بیایید از مبارزه دادگاه بین‌المللی کیفری علیه مصونیت از مجازات حمایت کنیم و اجازه دهیم احکام دیوان بین‌المللی دادگستری اجرا شوند چرا که اقتدار و نیروی قانون، بهترین فرصت ما برای جلوگیری از غلبه منطقِ «حق با زورمندان» است.

رئیس‌جمهور فرانسه همچنین با اشاره به تحولات گسترده جهانی، نسبت به کاهش تلاش‌های جمعی برای مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی هشدار داد و تاکید کرد: تغییرات اقلیمی تحت کنترل نیست و تنوع زیستی در حال فروپاشی است.

مکرون در ادامه گفت: تلاش‌هایی که اکثر ما برای مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی آماده انجام آنها هستیم، به دلیل کسانی که قادر به ایجاد تغییرات هستند اما از انجام آن خودداری می‌کنند، با مانع مواجه شده‌اند.

وی در ادامه با دفاع از چندجانبه‌گرایی مداراجویانه و متمرکز بر صلح افزود: برجسته‌سازی اختلافات، نظم جهانی را مختل کرده و ظرفیت جمعی ما را برای حل مناقشات بزرگ زمانه از بین می‌برد و توانایی پرداختن به چالش‌های جهانی را از ما می‌گیرد.

رئیس جمهور فرانسه همچنین با اشاره به اینکه با گذشت هشتاد سال از تاسیس سازمان ملل، وضعیت وخیم کنونی جهان قابل قبول نیست، تاکید کرد: بسیاری از مردم می‌پرسند که آیا وعده‌های سازمان ملل عملی شده‌اند، آیا با واقعیت هماهنگ هستند و آیا مزایایی به همراه دارند یا نه.

مکرون در ادامه با اشاره به اینکه مناقشات در سطوح بین‌المللی، ملی و داخلی کشورها در سراسر جهان از جمله هائیتی، برمه، اوکراین و جمهوری دموکراتیک کنگو در حال افزایش است، یادآور شد: فعالیت‌های جنایی و تروریستی در حال افزایش‌ هستند و کنوانسیون‌های ژنو عمداً زیر پا گذاشته می‌شوند.

سخنرانی رهبر فرانسه در حالی (زمان خبر) آغاز شد که شامگاه دوشنبه به وقت نیویورک، او در نشست ویژه سازمان ملل متحد تحت عنوان اجلاس راه‌حل دو دولتی، برای پایان دادن به مناقشه فلسطین و رژیم اسرائیل سخنرانی کرد و در اقدامی کم‌سابقه، تشکیل دولت مستقل فلسطین را به رسمیت شناخت.

او این تصمیم را «گامی ضروری برای صلح پایدار و امنیت خاورمیانه» خواند و از سرگیری فوری مذاکرات سازنده میان دو طرف را خواستار شد. این موضع‌گیری تاریخی با استقبال گسترده بسیاری از کشورهای عضو و واکنش‌های متفاوت دیگر بازیگران منطقه‌ای همراه شد.

این موضع‌گیری که واکنش‌های گسترده‌ای از سوی کشورهای عربی و اروپایی، همچنین رژیم صهیونیستی و ایالات متحده را برانگیخت، به باور تحلیلگران می‌تواند بر روند تحولات خاورمیانه و حتی مسیر مذاکرات شورای امنیت تأثیر بگذارد.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
مکرون مکانیسم ماشه ایران دیدار نیویورک تروئیکای اروپا آژانس بین المللی شورای حکام آژانس فرانسه‌ ایران و فرانسه خبر فوری
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فایننشال تایمز: تروئیکای اروپایی آماده فعال‌سازی مکانیسم ماشه است
بقائی: چرا ماکرون از رسانه اسرائیلی استفاده کرد؟
گروسی: نمی‌توان از نقش مکانیسم ماشه چشم‌پوشی کرد
گفت‌و‌گو‌های ایران و اروپا در استانبول؛ برای ادامه مذاکرات توافق شد
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
تعلیق همکاری ایران با آژانس؛ تداوم رایزنی‌ها از سوی وزارت خارجه
سقوط ایران پس از شکست به فرانسه+جدول
خروج «دود سفید» از مذاکرات ایران و آژانس؛ مسیر برای تمدید ضرب الاجل مکانیسم ماشه هموار می‌شود
پیشنهاد عراقچی به اروپا چه بود و چرا رد شد؟/ دیدار ایران با «ویتکاف»
اینفوتابناک | مکانیسم ماشه چیست؟
اروپا دوباره ایران را تهدید کرد
عکس: پزشکیان با مکرون دیدار کرد
آیا ایران می‌تواند برجام را تا مهر ۱۴۰۴ حفظ کند؟
تروئیکای اروپایی فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» را امروز به شورای امنیت اطلاع می‌دهد
اروپا در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات مکانیسم ماشه را فعال می‌کند/ چین تمایل به میانجیگری ندارد
تروئیکای‌اروپا‌با‌رد‌تلاش‌آمریکا‌درمورد‌مکانیسم‌ماشه‌موافقند
ایران باید گفتگوی مستقیم با آمریکا انجام دهد/ طرفداران حمله نظامی به ایران در دولت ترامپ در اکثریت هستند
هشدار عراقچی به سه کشور اروپایی
مکرون: اسرائیل بمباران غیرنظامیان را متوقف کند
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۳ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۴ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۱۸ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۲ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۷ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۶ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۳ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005a5g
tabnak.ir/005a5g