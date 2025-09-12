دوحه: حق مشروع برای پاسخ به اسرائیل برای ما محفوظ است

نخست وزیر قطر در جلسه شورای امنیت اعلام کرد که این کشور حق مشروع خود را در پاسخ به رژیم صهیونیستی از طریق ابزارهای قانون بینالمللی حفظ میکند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در جلسه شورای امنیت گفت: تجاوز اسرائیل علیه قطر نظام بینالمللی را در مقابل یک آزمون واقعی قرار میدهد. اسرائیل با رهبری تندروهایی که تشنه خون هستند از تمام مرزها و عرف و قوانین بینالمللی و حتی سادهترین اصول اخلاقی در تعامل با حتی بین انسانها عبور کرده است و دیگر نمیتوان پیش بینی کرد که چه کاری میخواهد انجام دهد.
طبق گزارش روسیا الیوم، وی افزود: نقض مکرر قوانین بینالمللی توسط اسرائیل تنها یک چیز را ثابت میکند و آن هم این است که رهبران کنونی اسرائیل دچار غرور و مستی قدرت شدهاند چرا که کسی آنها را مجازات نمیکند. تجاوز علیه قطر در حالی صورت گرفته که این کشور مشغول میانجیگری بوده است و این به وضوح قصد اسرائیل برای ناکام گذاشتن هرگونه تلاشی برای صلح و طولانی کردن دوره رنج و مشکلات ملت فلسطین را ثابت میکند.
وی افزود: این حمله نشان میدهد تندروهایی که در اسرائیل حکومت را به دست دارند هیچ توجهی به زندگی اسرای خود ندارند و آزادی آنها برایشان اولویت نیست وگرنه چگونه میتوان انتخاب زمان و مکان حمله در زمانی که مذاکرات برای آتش بس بر اساس پیشنهاد اخیر آمریکا برگزار میشود را تفسیر کرد.
وی از شورای امنیت خواست به مسئولیتهای تاریخی خود عمل کند.
وزیر خارجه قطر تاکید کرد: سکوت در برابر قانون جنگل و هدف قرار دادن یک کشور دارای حاکمیت فعالیت بینالمللی را از بین میبرد و آینده هرگونه روند صلح در منطقه را تهدید میکند.
نخست وزیر قطر تاکید کرد: دوحه به نقش انسانی و دیپلماتیک خود تا زمانی که این مسئله به ممانعت از خونریزی منجر شود ادامه میدهد اما با هرگونه لطمه زدن به حاکمیت و امنیت خود مخالف است و حق مشروع خود را در پاسخ از طریق ابزارهای قانون بینالمللی حفظ میکند. ما حامیان صلح هستیم نه حامیان جنگ و صلح را به عنوان یک رویکرد انتخاب کردهایم.
