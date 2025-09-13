En
آیا آب نمک واقعاً برای کاهش وزن مؤثر است؟

بازیگران و افراد مشهور اغلب برنامه‌های منحصر به فردی برای کاهش وزن دارند که شامل ترکیبی از ورزش، رژیم غذایی و روش‌های سلامتی است. اخیراً هارناز سندو، ملکه زیبایی ۲۰۲۱ و بازیگر فیلم «باگی ۴»، سر زبان‌ها افتاده است.
آیا آب نمک واقعاً برای کاهش وزن مؤثر است؟

بازیگران و افراد مشهور اغلب برنامه‌های منحصر به فردی برای کاهش وزن دارند که شامل ترکیبی از ورزش، رژیم غذایی و روش‌های سلامتی است.

به گزارش تابناک به نقل از برترینها؛ اخیراً هارناز سندو، ملکه زیبایی ۲۰۲۱ و بازیگر فیلم «باگی ۴»، سر زبان‌ها افتاده است. او مصرف آب نمک را بخشی از مسیر کاهش وزن خود معرفی کرده است. تغییر ظاهر هارناز بسیاری را شگفت‌زده کرد، به‌ویژه پس از تجربه بدنامی‌های مرتبط با ظاهرش پس از بردن مسابقه ملکه زیبایی. این روتین ساده صبحگاهی شامل نوشیدن آب با یک پینچ نمک، در کنار تمرینات شدید هنرهای رزمی برای فیلم، توجه زیادی را جلب کرد.

در مصاحبه‌ای با Femina، هارناز گفته است: «روزم را با مقدار زیادی آب و یک پینچ نمک شروع می‌کنم. این کار ساده به من کمک می‌کند هیدراته بمانم و بدنم متعادل بماند.» او توضیح داد که برنامه فیتنسش شامل هنرهای رزمی ترکیبی، کیک‌بوکسینگ و پیلاتس بوده تا قدرت و استقامت لازم برای «باگی ۴» را به دست بیاورد.

با وجود مشکلات قبلی ناشی از بیماری سلیاک که باعث نوسانات وزنی می‌شد، هارناز توانست تغییر چشمگیری ایجاد کند. او همچنین اشاره کرد که روتین مراقبت از پوستش با هیدراته شدن و کمی آب نمک شروع می‌شود، چیزی که معتقد است به سم‌زدایی و درخشش پوست کمک می‌کند.

نظر کارشناسان درباره آب نمک و کاهش وزن

 راکشتا مهرا، توضیح داد که نوشیدنی‌های تک‌درمانی مانند آب لیمو، نوشیدنی‌های سم‌زدایی یا آب نمک جادو نمی‌کنند.
 
کارشناسان نکات زیر را درباره آب نمک مطرح می‌کنند:

• هیدراتاسیون را تقویت می‌کند: اضافه کردن یک پینچ نمک ممکن است تعادل الکترولیت‌های بدن را حفظ کند.

• به هضم کمک می‌کند: آب نمک گرم ممکن است به برخی افراد در تحرک روده کمک کند.

• فواید پوستی: گفته می‌شود با متعادل کردن هیدراتاسیون و pH پوست، سلامت پوست را بهبود می‌بخشد.

• چربی‌سوز نیست: به‌طور مستقیم چربی نمی‌سوزاند و باعث کاهش وزن نمی‌شود.

راکشتا مهرا و دیگر متخصصان تأکید می‌کنند که کاهش وزن پایدار نیازمند:

• رژیم متعادل با کالری مناسب

• ورزش منظم

• خواب کافی و مدیریت استرس

آب نمک می‌تواند یک روش حمایتی باشد، اما به‌تنهایی برای لاغری مؤثر نیست.

نقش آب نمک در روتین سلامتی

• ممکن است صبح‌ها حس شادابی بدهد.

• به تداوم عادات سلامتی کمک می‌کند.

• هیدراتاسیون و هضم را بهبود می‌بخشد.

• اما جایگزین تغذیه سالم و ورزش نمی‌شود.

مثال هارناز سندو نشان می‌دهد که گرچه او آب نمک را در برنامه‌اش دارد، ظاهر متناسبش نتیجه ماه‌ها تلاش و تغییرات کلی در سبک زندگی است.

 




