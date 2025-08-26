منابع آگاه منطقه همچنین تأکید کرده‌اند که چین نیز به عنوان حامی مشترک این پیش‌نویس، به این مانور دیپلماتیک خواهد پیوست.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «امواج مدیا» به نقل از منابع مطلع در منطقه گفته است که روسیه پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل ارائه داده که در اکتبر (مهرماه) اعتبار آن به پایان می‌رسد.

بر اساس این گزارش، این گام ظاهراً با هدف جلوگیری از رویارویی قریب الوقوع ایران و دولت‌های غربی برداشته شده است. این اقدام همزمان با گفت‌وگوی تلفنی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه با همتای ایرانی خود، مسعود پزشکیان صورت گرفته است.

بریتانیا، فرانسه و آلمان که به مجموعه E۳ معروف هستند، به ایران تا ۳۱ آگوست (۱۰ شهریور) مهلت داده‌اند تا همکاری کامل خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سرگیرد و وارد مذاکره با آمریکا شود، در غیر این صورت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران طبق «مکانیسم ماشه» در توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ بار دیگر برقرار خواهد شد.

اعتقاد بر این است که تروئیکای اروپایی با فعال کردن این مکانیسم در ماه جاری، می‌خواهد از هرگونه مانور پنهانی روسیه جلوگیری کند چرا که ریاست شورای امنیت سازمان ملل در سپتامبر (شهریور) به عهده مسکو خواهد بود.

گزارش شده که پیش‌نویس قطعنامه ارائه شده توسط روسیه، تمدید «مکانیسم ماشه» را در بر دارد به شرطی که حداقل در دوره شش ماهه قابل فعال شدن نباشد. البته به نظر می‌رسد این دوره قابلیت تمدید داشته باشد.

در این زمینه روزنامه «وال استریت ژورنال» گزارش داده احتمالاً پیش‌نویس روسیه برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت درباره برجام رأی کافی برای تصویب را به دست نمی‌آورد.

بعد از گزارش‌ها درباره پیش‌نویس جدید روسیه برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که گفته می‌شود بندی دارد که امکان استفاده اروپایی‌ها از سازوکار «بازگشت خودکار تحریم‌ها» (اسنپ‌بک) علیه ایران را در آینده از بین می‌برد، خبرنگار وال‌استریت ژورنال لارنس نورمن امروز در پیامی در ایکس گزارش داده که به او گفته شده احتمالاً سه کشور اروپایی طرف برجام و آمریکا این پیش‌نویس را رد خواهند کرد.

به تحلیل او، بعید است این پیش‌نویس بتواند در شورای امنیت سازمان ملل ۹ رأی مثبت لازم برای تصویب را به دست آورد و بنابراین نیازی به وتو هم نخواهد داشت.

به گزارش تابناک، سه قدرت اروپایی در ۸ آگوست به شورای امنیت سازمان ملل نامه‌ای نوشتند و گام‌های مورد نظر خود را در خصوص «مکانیسم ماشه» تشریح کردند. آنها گفتند که به ایران پیشنهاد تمدید کوتاه‌مدت در این مورد را داده‌اند، اما هنوز پاسخی از ایران دریافت نکرده‌اند.

پیشتر تروئیکای اروپایی اعلام کرده مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا باید به فوریت از سر گرفته شود و سه کشور اروپایی آماده هستند تا از این روند حمایت کنند.

بدین منظور، سه کشور اروپایی به ایران تمدید محدود مفاد مرتبط قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را در ازای ازسرگیری مذاکرات توسط ایران و رسیدگی به برخی از فوری‌ترین نگرانی‌های جامعه بین‌المللی در مورد شفافیت و گستردگی برنامه هسته‌ای‌اش پیشنهاد داده‌اند.

چنین تمدیدی برای فراهم آوردن زمان اضافی برای مذاکرات با هدف تحقق یک توافق جدید اعطا خواهد شد، در حالی که امکان بازگردانی تحریم‌های مرتبط علیه ایران برای جلوگیری از گسترش هسته‌ای حفظ می‌شود.

مقامات آمریکایی پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت عدم نشان دادن علاقه‌ای قوی‌تر از سوی ایران برای رفع نگرانی‌های غرب، مکانیسم ماشه فعال خواهد شد. آنها همچنین بر انجام مذاکرات مستقیم با ایران تأکید کرده‌اند.

پیش از نشست استانبول و گفت‌و‌گو میان ایران و سه کشور اروپایی، خبرگزاری رویترز به نقل از سه دیپلمات اروپایی، یک دیپلمات منطقه‌ای و یک دیپلمات ایرانی نوشته بود که محور اصلی نشست استانبول، مکانیسم ماشه خواهد بود.

آنها گفته بودند که کشور‌های اروپایی قصد دارند در این جلسه، پیشنهاد تمدید ۶ ماهه مهلت فعال‌سازی این مکانیسم را به ایران ارائه کنند.

در عوض، ایران باید در مورد مسائل مهم از جمله مذاکرات با واشنگتن، همکاری کامل با آژانس و پاسخگویی در مورد ذخایر اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالا، تعهداتی را ارائه دهد.