En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
«امواج مدیا» مطرح کرد

روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد

«امواج مدیا» اعلام کرد روسیه با تمدید «مکانیسم ماشه» مانع از رویارویی هسته‌ای با ایران می‌شود.
کد خبر: ۱۳۲۴۷۸۰
| |
3576 بازدید
|
۴

منابع آگاه منطقه همچنین تأکید کرده‌اند که چین نیز به عنوان حامی مشترک این پیش‌نویس، به این مانور دیپلماتیک خواهد پیوست.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «امواج مدیا» به نقل از منابع مطلع در منطقه گفته است که روسیه پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل ارائه داده که در اکتبر (مهرماه) اعتبار آن به پایان می‌رسد. 

بر اساس این گزارش، این گام ظاهراً با هدف جلوگیری از رویارویی قریب الوقوع ایران و دولت‌های غربی برداشته شده است. این اقدام همزمان با گفت‌وگوی تلفنی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه با همتای ایرانی خود، مسعود پزشکیان صورت گرفته است. 

منابع آگاه منطقه همچنین تأکید کرده‌اند که چین نیز به عنوان حامی مشترک این پیش‌نویس، به این مانور دیپلماتیک خواهد پیوست.

بریتانیا، فرانسه و آلمان که به مجموعه E۳ معروف هستند، به ایران تا ۳۱ آگوست (۱۰ شهریور) مهلت داده‌اند تا همکاری کامل خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سرگیرد و وارد مذاکره با آمریکا شود، در غیر این صورت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران طبق «مکانیسم ماشه» در توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ بار دیگر برقرار خواهد شد. 

اعتقاد بر این است که تروئیکای اروپایی با فعال کردن این مکانیسم در ماه جاری، می‌خواهد از هرگونه مانور پنهانی روسیه جلوگیری کند چرا که ریاست شورای امنیت سازمان ملل در سپتامبر (شهریور) به عهده مسکو خواهد بود. 

گزارش شده که پیش‌نویس قطعنامه ارائه شده توسط روسیه، تمدید «مکانیسم ماشه» را در بر دارد به شرطی که حداقل در دوره شش ماهه قابل فعال شدن نباشد. البته به نظر می‌رسد این دوره قابلیت تمدید داشته باشد.

در این زمینه روزنامه «وال استریت ژورنال» گزارش داده  احتمالاً پیش‌نویس روسیه برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت درباره برجام رأی کافی برای تصویب را به دست نمی‌آورد.

بعد از گزارش‌ها درباره پیش‌نویس جدید روسیه برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که گفته می‌شود بندی دارد که امکان استفاده اروپایی‌ها از سازوکار «بازگشت خودکار تحریم‌ها» (اسنپ‌بک) علیه ایران را در آینده از بین می‌برد، خبرنگار وال‌استریت ژورنال لارنس نورمن امروز در پیامی در ایکس گزارش داده که به او گفته شده احتمالاً سه کشور اروپایی طرف برجام و آمریکا این پیش‌نویس را رد خواهند کرد.

به تحلیل او، بعید است این پیش‌نویس بتواند در شورای امنیت سازمان ملل ۹ رأی مثبت لازم برای تصویب را به دست آورد و بنابراین نیازی به وتو هم نخواهد داشت.

به گزارش تابناک، سه قدرت اروپایی در ۸ آگوست به شورای امنیت سازمان ملل نامه‌ای نوشتند و گام‌های مورد نظر خود را در خصوص «مکانیسم ماشه» تشریح کردند. آنها گفتند که به ایران پیشنهاد تمدید کوتاه‌مدت در این مورد را داده‌اند، اما هنوز پاسخی از ایران دریافت نکرده‌اند.

پیشتر تروئیکای اروپایی اعلام کرده مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا باید به فوریت از سر گرفته شود و سه کشور اروپایی آماده هستند تا از این روند حمایت کنند.

بدین منظور، سه کشور اروپایی به ایران تمدید محدود مفاد مرتبط قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را در ازای ازسرگیری مذاکرات توسط ایران و رسیدگی به برخی از فوری‌ترین نگرانی‌های جامعه بین‌المللی در مورد شفافیت و گستردگی برنامه هسته‌ای‌اش پیشنهاد داده‌اند.

چنین تمدیدی برای فراهم آوردن زمان اضافی برای مذاکرات با هدف تحقق یک توافق جدید اعطا خواهد شد، در حالی که امکان بازگردانی تحریم‌های مرتبط علیه ایران برای جلوگیری از گسترش هسته‌ای حفظ می‌شود.

مقامات آمریکایی پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت عدم نشان دادن علاقه‌ای قوی‌تر از سوی ایران برای رفع نگرانی‌های غرب، مکانیسم ماشه فعال خواهد شد. آنها همچنین بر انجام مذاکرات مستقیم با ایران تأکید کرده‌اند.

پیش از نشست استانبول و گفت‌و‌گو میان ایران و سه کشور اروپایی، خبرگزاری رویترز به نقل از سه دیپلمات اروپایی، یک دیپلمات منطقه‌ای و یک دیپلمات ایرانی نوشته بود که محور اصلی نشست استانبول، مکانیسم ماشه خواهد بود.

آنها گفته بودند که کشور‌های اروپایی قصد دارند در این جلسه، پیشنهاد تمدید ۶ ماهه مهلت فعال‌سازی این مکانیسم را به ایران ارائه کنند.

در عوض، ایران باید در مورد مسائل مهم از جمله مذاکرات با واشنگتن، همکاری کامل با آژانس و پاسخگویی در مورد ذخایر اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالا، تعهداتی را ارائه دهد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
روسیه مکانیسم ماشه تروئیکای اروپا برجام قطعنامه 2231 شورای امنیت تجاوز اسرائیل به خاک ایران
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جمعه در استانبول؛ مذاکرات مهم ایران و اروپا/ چراغ سبز ایران به مذاکره با آمریکا؟
روایت ایران و اروپا از گفتگوی امروز/ ضرب الاجل «مکانیسم ماشه» تمدید می‌شود؟
گفتگوی ایران و اروپا درباره تمدید «مکانیسم ماشه»؛ دیدار هیأت ایران با نمایندگان آژانس
شروع مذاکرات ایران و آمریکا از آخر مرداد؛ مسیری که از استانبول می‌گذرد
تأکید ایران و روسیه بر خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱؛ رونمایی از سیاست تهران درباره مکانیسم ماشه
گفت‌و‌گو‌های ایران و اروپا در استانبول؛ برای ادامه مذاکرات توافق شد
پایان رسمی تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران مطابق قطعنامه 2231
براندازی در مورد ایران جواب نداد/ فعال کردن مکانیسم ماشه به منافع اروپا آسیب می‌رساند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
1
8
پاسخ
دلتان به روسيه گرمه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
1
پاسخ
مطمین باشید هنوز به منافع کاملش نرسیده وگرنه این کار رو نمیکرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
0
پاسخ
چرا باید اروپا برای ایرانیان امر نهی کند با زور ایران باید با آمریکا مذاکره کند و آژانس همکاری چرا اسرائیل خبیث با این همه کلاهک هسته‌ای کار ندارند کشور ایران خاری شده چشمان غربی‌ها آرزوی پیروزی برای ایران رهبر ملت
ناشناس
|
Denmark
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
0
پاسخ
تمدید نمیشه اگر نتونید با اروپا به توافق برسید
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
پیام تبریک فرمانده کل سپاه به پزشکان ایرانی
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
چین مطمئن‌ترین شریک برای بازسازی زیرساخت‌های موشکی و هوایی ایران است/ پکن «سیاست مهار ایران» را به شکست می‌کشاند
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۱۷ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۱۴ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۴ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۷ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۵ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۷ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۶ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۲ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۳ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YdQ
tabnak.ir/005YdQ