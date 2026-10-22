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ادعای جنجالی نتانیاهو درباره جنگ با ایران!

نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: افراد موجهی گفتند باید از ایالات متحده چراغ سبز بگیریم. گفتم: «نه، نه. هیچ چراغ سبزی در کار نیست. ما چاره‌ای نداریم. موجودیت ما موضوعی قابل مذاکره نیست.
کد خبر: ۱۳۹۹۸۶۶
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1574 بازدید
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ادعای جنجالی نتانیاهو درباره جنگ با ایران

به گزارش تابناک؛ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ادامه سلسله اظهارات و مصاحبه های تبلیغاتی- انتخاباتی و در توجیه اقدامات و جنایات شرارت بار خود در منطقه، در مصاحبه ای مدعی شد که ایران یک سال پیش می خواست با بمب اتم اسرائیل را نابود کند و او با حمله پیشدستانه جلوی این کار را گرفته است.

نتانیاهو در مصاحبه ای انتخاباتی درباره دلایل آغاز جنگ 12 روزه در خرداد ماه سال گذشته علیه ایران مدعی شد:"  یک سال پیش، ایران در آستانه نابود کردن ما با بمب‌های اتمی بود. وقتی از این موضوع باخبر شدم، عملیاتی را تدارک دیدم تا به‌تنهایی اقدام کنم. به‌تنهایی."

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وی افزود: "افراد موجهی در اینجا به من گفتند: «بسیار خب، اما باید از ایالات متحده چراغ سبز بگیریم.» گفتم: «نه، نه. هیچ چراغ سبزی در کار نیست. ما چاره‌ای نداریم. موجودیت ما موضوعی قابل مذاکره نیست.»
 
نتانیاهو در ادامه لفاظی های انتخاباتی خود مدعی شد:" به این نتیجه رسیدم که تنها راه‌حل قابل‌تصور در اینجا، البته، سرنگونی این رژیم متعصب است. درست همان‌طور که نیروهای متفقین رفتند و رژیم نازی را نابود کردند. هیتلر تلاش کرد به بمب‌های اتمی دست یابد، اما موفق نشد. تنها راه متوقف کردن این نازی‌ها — یا به عبارت دیگر، این نئونازی‌های امروز در ایران — از میان برداشتن این رژیم، یعنی سرنگون کردن آن است."

مقایسه ایران با نازی ها در حالی است که نتانیاهو و جمعی دیگر از مقامات رژیم آپارتاید اسرائیل به دلیل ارتکاب جنایت جنگی و نسل کشی در غزه و کشتار بیش از 80 هزار انسان بی گناه از جمله نزدیک به 30 هزار کودک در غزه، حکم بازداشت بین المللی از سوی دیوان کیفری بین المللی (دادگاه لاهه) دارد و باید در محکمه بین المللی پاسخگوی جنایات بیشمار خود در قبال مردم فلسطین باشد.
منبع: عصرایران

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جنگ ۱۲ روزه نتانیاهو جنایات رژیم صهیونیستی انتخابات نسل کشی در غزه جنایات جنگی حمله به ایران حمله ایران به اسرائیل
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۳
آب و آیینه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
2
12
پاسخ
خداوند تو را لعنت کند ان شاءالله بحق محمد و آل محمد
ناشناس
|
Japan
|
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
2
6
پاسخ
به لطف خداوند ایران زمین، بزودی بدست سربازان گمنام ایران زمین، به قعر جهنم فرستاده خواهی شد‌و ارزوی نابودی کهن سرزمین ایران را به گور خواهی برد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
2
4
پاسخ
این لفاظی ها جنبه انتخاباتی داره . نتانیاهو قبل از شروع هر دو جنگ قبلی ، کم پیدا و کم حرف میشد، نه مثل الان که نخود هر آشی شده
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